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Ida Prester odgovorila na komentar o braku sa Srbinom: 'Koliko će još generacija odrastati slušajući tko je 'naš', a tko 'njihov'?

Foto: Ida Prester/Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
12.07.2026.
u 13:15

Mi smo Hrvatica i Srbin. Naša djeca su jednostavno – djeca. Znaju oba jezika, obje kuhinje, obje strane obitelji, slavimo praznike po svim kalendarima i oni dobro znaju koje je to bogatstvo. Nadam se da će jednog dana ovakvi komentari biti ismijani i dočekani sa zgražanjem, a ne lajkovima, napisala je Ida

Poznata glazbenica i aktivistica Ida Prester iskoristila je svoju platformu kako bi se suprotstavila mržnji. Objavila je snimku zaslona komentara koji je dobila ispod fotografije sa suprugom Ivanom Vanijem Peševskim, a u kojem korisnik tvrdi da "mješoviti brakovi vode do marginaliziranih obitelji" te da takve zajednice stvaraju "potomke bez osjećaja pripadnosti". Sporna fotografija, snimljena za izložbu "Balkan Love" fotografa Aleksandra Crnogorca, prikazuje upravo ono protiv čega se komentator buni - ljubav koja ne mari za etničke podjele.

Ovo je komentar koji smo dobili ispod fotografije s izložbe Balkan Love. Koliko će još generacija odrastati slušajući tko je 'naš', a tko 'njihov'? Koliko će se još morati objašnjavati da smo 'ljudi'?', napisala je, upozorivši na sve prisutnije podjele u društvu. U ovoj regiji, u Europi, u Americi… Podjele samo rastu. Je li potrebno da nas svemirci ili roboti napadnu pa da shvatimo da smo svi na istoj strani?'. napisala je Ida i dodala: 

- Mi smo Hrvatica i Srbin. Naša djeca su jednostavno – djeca. Znaju oba jezika, obje kuhinje, obje strane obitelji, slavimo praznike po svim kalendarima i oni dobro znaju koje je to bogatstvo. Nadam se da će jednog dana ovakvi komentari biti ismijani i dočekani sa zgražanjem, a ne lajkovima. Do tada… možemo barem nastaviti birati jedni druge, stoji u objavi koja je zaključena stihovima iz pjesme "Imagine" Johna Lennona. 

Idina objava izazvala je snažnu reakciju i tisuće komentara podrške. Mnogi su podijelili vlastita iskustva iz "mješovitih" brakova, ističući kako su takve obitelji izvor bogatstva i širine. "Ja sam dijete iz takvog braka. Moji roditelji su se vjenčali 1959. i živjeli u ljubavi do smrti", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su istaknuli apsurdnost nazivanja braka između Hrvatice i Srbina "mješovitim", s obzirom na gotovo identične kulture i jezik. "Koliko 'malen' mora biti nečiji svijet da brak između Hrvatice i Srbina smatra nekakvim kulturološkim istezanjem", zapitala se jedna korisnica, dok je druga podijelila tragikomičnu anegdotu o liječnici koja ju je upozorila da ne "prlja čiste hrvatske gene".

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Ida i Vani upoznali su se 2012. godine u Beogradu, a Ida je prije dvije godine o tome pisala na Instagramu. -Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti -, napisala je Ida. Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom. 

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna, rekla je.  Ida i Ivan su se vjenčali 2013. godine, a danas žive u skladnom odnosu, kao roditelji dvojice sinova, Rija i Roka.

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Ključne riječi
showbiz ivan peševski Ida Prester

Komentara 14

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PE
Pentagon
13:56 12.07.2026.

Kad se nema ništa pametno reći onda kreće žalopojka o njenom mužu. Nema je u medijima pa skreće preko nacionalnosti pozornost na sebe. Ida, bitna si mi isto ko i Nives Celzijus.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
13:53 12.07.2026.

Pitanje je koju vjeru djeca imaju jer to nije svejedno. Pitanje je koju će zemlju i narod braniti u slučaju agresije. Formula "Mir mir svak je kriv" je jednostrana jer izjednačava agresora i žrtvu. Djeca mješanci vole po pravilu živjeti u Hrvatskoj ali navijaju za Srbiju i idealiziraju je po ljevičarski. Sve pojave u Srbiji praštaju i objašnjavaju a kod nas sve osuđuju i optužuju. Znači laž je da su ta djeca neutralna i da vole obje strane. Naprotiv, oni znaju biti najekstremniji.

MI
miliša
14:11 12.07.2026.

Samo jedno pitanje: zašto nije ostala u Beogradu?

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