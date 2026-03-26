Slavna voditeljica u suzama o otmici majke: 'Svake noći zamišljam njezin užas, u agoniji smo'

Slomljena, ali odlučna, voditeljica emisije Today Savannah Guthrie prvi je put javno progovorila o mučnoj borbi koju njezina obitelj vodi od otmice njezine 84-godišnje majke Nancy. U emotivnom intervjuu s bliskom prijateljicom i kolegicom Hodom Kotb, koji se emitira u dva dijela, Guthrie nije mogla sakriti bol dok je opisivala svakodnevnu patnju. "U agoniji smo. Ovo je nepodnošljivo", rekla je u suzama. Najteži su, kaže, noćni sati. "Budim se svake noći, baš svake. I u mraku zamišljam njezin užas. To je nezamislivo, ali te misli se ne mogu potisnuti. Neću skrivati svoje lice, ali ona se mora vratiti kući sada", poručila je Guthrie, uputivši izravan apel onima koji drže njezinu majku ili imaju bilo kakve informacije o njezinoj sudbini.

Podsjetimo, misterij je započeo 1. veljače ove godine, kada je prijavljen nestanak Nancy Guthrie iz njezina doma u Catalina Foothillsu, mirnom predgrađu Tucsona u Arizoni. Zabrinutost je nastala nakon što se nije pojavila na nedjeljnoj misi, što je bilo neuobičajeno za nju. Kada su članovi obitelji stigli u njezin dom, zatekli su scenu koja je odmah upućivala na najgore. Njezine osobne stvari, uključujući mobitel, novčanik, lijekove za kroničnu bolest i automobil, bile su na svom mjestu, no njoj nije bilo traga. Policija je unutar kuće pronašla tragove krvi za koje je kasnije potvrđeno da pripadaju Nancy, a uznemirujuća snimka s nadzorne kamere na ulaznim vratima, koja je u međuvremenu bila nasilno uklonjena, otkrila je maskiranu i naoružanu osobu u noći nestanka. Od tog trenutka, slučaj se vodi kao otmica.

Odmah nakon nestanka, Savannah Guthrie povukla se s voditeljskog mjesta u popularnoj emisiji Today kako bi bila uz svoju obitelj u Arizoni. Otkazala je i planirani put u Italiju, gdje je trebala biti jedna od glavnih voditeljica prijenosa Zimskih olimpijskih igara. Njezina odsutnost s malih ekrana trajala je tjednima, a u studio se nakratko vratila početkom ožujka samo kako bi zahvalila kolegama na golemoj podršci. "Želim da znate da još uvijek stojim, još uvijek imam nadu i još uvijek sam ja", poručila im je tada, ističući kako se drži svoje vjere i vjeruje u pozitivan ishod.

Istraga, koju zajednički vode ured šerifa okruga Pima i FBI, traje već gotovo dva mjeseca, no bez značajnih pomaka. Istražitelji su pregledali tisuće sati video nadzora i zaprimili više desetaka tisuća dojava, no konkretan trag koji bi ih doveo do Nancy ili otmičara i dalje nedostaje. U međuvremenu su se pojavile i navodne poruke otmičara poslane nekim medijskim kućama, u kojima se tražila višemilijunska otkupnina u kriptovalutama, no njihova autentičnost nikada nije potvrđena. Obitelj je u očajničkom pokušaju ponudila nagradu od milijun dolara za informaciju koja bi dovela do sigurnog povratka Nancy, dok je FBI ponudio dodatnih 100.000 dolara.

Unatoč golemim naporima, istraga je nailazila na brojne slijepe ulice. Forenzička analiza rukavica pronađenih dva kilometra od kuće Guthriejevih, a koje su izgledale identično onima koje je nosio sumnjivac na snimci, otkrila je DNK lokalnog radnika u restoranu koji nije povezan sa slučajem. Pretresi nekoliko nekretnina i ispitivanja nekoliko osoba također nisu rezultirali uhićenjima. Šerif okruga Pima, Chris Nanos, priznao je da nemaju vodeću teoriju o motivu, ali i da ne isključuju mogućnost da je u otmicu bilo uključeno više osoba. Zbog nedostatka dokaza, obitelj je prošlog vikenda uputila novi apel stanovnicima južne Arizone, moleći ih da pregledaju snimke svojih kamera i pokušaju se sjetiti bilo kakvih neobičnih detalja iz noći s 31. siječnja na 1. veljače.

Visokoprofilni slučaj privukao je i veliku medijsku pažnju, ali i brojne internetske "detektive" koji su na društvenim mrežama širili neutemeljene teorije. Špekulacije su išle toliko daleko da su članovi obitelji, uključujući Savannahina zeta koji je zadnji vidio Nancy živu, bili lažno optuživani za umiješanost. To je natjeralo šerifa Nanosa da javno istupi i stane u obranu obitelji, jasno poručivši kako su oni žrtve u ovom slučaju te da su bilo kakve drugačije sugestije "ne samo pogrešne, već i okrutne". U svom posljednjem obraćanju javnosti, Savannah Guthrie je priznala i najbolniju mogućnost. "Možda je već otišla... Ako je tako, prihvatit ćemo to. Ali moramo znati gdje je", rekla je, dodavši kako obitelj ne može tugovati, već samo "bolovati i pitati se".