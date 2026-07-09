Stanković se osvrnuo na jednu od najpotresnijih emisija: 'Nadam se da su mladi vidjeli đavla o kojem govori'

Aleksandar Stanković nedavno je zaključio još jednu sezonu emisije "Nedjeljom u 2", a dok se priprema za novu, na službenoj stranici emisije posljednjih dana osvrće se na neke od najzapaženijih epizoda. Među njima je svakako i ona u kojoj je gostovao reper i televizijski voditelj Marin Ivanović Stoka, koji je otvoreno govorio o različitim problemima s kojima se borio tijekom života. "Marin Ivanović Stoka je talentiran, inteligentan i šarmantan i unatoč tome drogirao se 25 godina. O svemu je napravio izvrsnu predstavu u kojoj najviše osuđuje sebe i mladima poručuje da uče iz njegovog primjera. Bio sam na toj predstavi i nadam se da su mladi vidjeli đavla o kojem govori. Marin Ivanović dao je sve od sebe da im ga što bolje nacrta", kazao je Stanković u videu objavljenom na Facebooku.

Podsjetimo, iako se posljednje dvije godine u gradskim kuloarima govorilo o problemima u braku Marina Ivanovića Stoke i njegove sad već bivše supruge Jasne Saletović, tek je u studenom prošle godine, gostujući u emisiji “Nedjeljom u 2” kod Aleksandra Stankovića, javno priznao da se razveo. U otvorenom i opuštenom razgovoru Stoka je progovorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, javnim nastupima te želji da vlastitim iskustvom podigne svijest i upozori druge da odaberu drukčiji, zdraviji put. Istaknuo je kako je, uz pomoć vjere, uspio pronaći izlaz iz problema i iz temelja promijeniti svoj život. Stoka je otkrio da se posvetio vjeri, crkvi i Bogu te da redovito sudjeluje u duhovnim svjedočanstvima, jer je upravo u vjeri pronašao ključni oslonac koji mu je pomogao da se oslobodi ovisnosti. U emisiji je priznao kako mu je bilo lakše "navući se" na vjeru nego na drogu, napominjući da nikada nije probao heroin, ali da su ga najviše privlačile droge poput ekstazija i metamfetamina.

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Tijekom razgovora Stoka se dotaknuo i još jedne važne teme, ovisnosti o pornografiji. Naglasio je koliko je važno podizati svijest o tom problemu, osobito među mladima, kako bi naučili zdravu komunikaciju, ali i kako ne bi razvijali svoju seksualnost u izolaciji, bez razumijevanja odnosa, bliskosti i načina na koji se pristupa partneru te gradi zdrav odnos. U emisiji je progovorio i o kraju braka sa suprugom Jasnom. "Razveo sam se", rekao je iskreno. Prije dvije godine, u razgovoru za Gloriju, spomenuo je da su imali problema u braku, no tada je istaknuo kako jedna svađa ne mora nužno značiti kraj veze. Ipak, na kraju su oboje odlučili krenuti različitim životnim putevima.

Marin i Jasna upoznali su se 2017. godine, nakon njegova izlaska iz komune, a godinu dana poslije izrekli su sudbonosno “da” u zagrebačkoj crkvi sv. Franje na Kaptolu, okruženi najbližim članovima obitelji. Gledatelji emisije izrazili su veliko zadovoljstvo odabirom gosta. Stoka je, uoči gostovanja, na društvenim mrežama poručio: "Ja sam pokušao biti iskren i vjerodostojan. Potrebni ste mi! Molite vi za mene, ja ću moliti za vas." Njegove riječi naišle su na pozitivan odjek, a ispod posljednjih objava na Facebooku nizali su se komentari podrške. Jedna gledateljica podsjetila je na njegovu autorsku monodramu Stara škola kreka – iz tame u svjetlo, koju izvodi diljem Hrvatske, te istaknula: "Gledala sam predstavu u Rijeci, sala je bila prepuna. Kapa do poda, izborio se lavovski za svoj život."

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Druga gledateljica pohvalila je izbor gosta, poručivši: "Opa, ugodno iznenađenje, bravo za odabir gosta." Stoka je svoju karijeru započeo još devedesetih godina kao istaknuti član popularnog kolektiva Blackout, koji se okupljao oko kultnog Radija 101, danas nažalost ugašenog. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja liječenja i boravaka u komuni, njegov povratak na scenu, kao i osobna transformacija kroz koju je prošao, mnogi doživljavaju kao jednu od inspirativnijih priča na domaćoj glazbenoj i javnoj sceni. Upravo zato gledatelji su prepoznali važnost davanja prostora takvim temama. Stanković je pohvaljen zbog odluke da u emisiju pozove Stoku jer je, umjesto uobičajenih političkih prepucavanja, medijski prostor posvetio temi koja se tiče osobnih borbi, ovisnosti, oporavka i životnih promjena.