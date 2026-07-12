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NEVJEROJATNO

Fifa ozbiljno razmatra uvođenje novog apsurda na SP-u! Navijači će ostati u nevjerici

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.07.2026.
u 18:30

Gianni Infantino davao je još ranije izjave o tome da bi valjalo razmotriti mogućnost da ubuduće na Svjetskom prvenstvu nastupaju 64 reprezentacije. Sada je u izjavi za švicarski medij Bluewin otišao korak dalje

Dok se diljem planete još uvijek zbrajaju dojmovi o prvom i povijesnom Mundijalu s 48 reprezentacija, iz samog vrha svjetskog nogometa stižu najave o mogućim i željenim proširenjima formata, što je za većinu ljubitelja nogometa potpuni apsurd i u tome vide samo zgrtanje novca. 

Gianni Infantino davao je još ranije izjave o tome da bi valjalo razmotriti mogućnost da ubuduće na Svjetskom prvenstvu nastupaju 64 reprezentacije. Sada je u izjavi za švicarski medij Bluewin otišao korak dalje.

- Ogroman je uspjeh bilo ovo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija. Svaka je momčad igrala na visokoj razini. Momčadi sa svih kontinenata postigle su golove i osvojile barem jedan bod. Devet od deset afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bilo je samo pet momčadi iz Afrike. To samo pokazuje koliko je važno uključiti sve momčadi - dati im ovu priliku za sudjelovanje - rekao je Infantino.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) inače ima sjedište u Švicarskoj, u Zürichu. Stoga nimalo ne čudi da Infantino i njegovi suradnici preko švicarskih medija često znaju puštati probne balone u javnost kako bi provjerili kritike. 

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Ključne riječi
FIFA Gianni Infantino SP 2026.

Komentara 4

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Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
19:18 12.07.2026.

A skupine će proći oni koje fifa odredi?

AS
Asurbanipal88
18:56 12.07.2026.

Ide on po novi mandat. Ovako najjednostavnije pridobiva Afrikance i Azijce.

Avatar Navijač
Navijač
19:18 12.07.2026.

Iz Fife treba izaći i osnovati neku novu organizaciju. Ovi su već postali degutsntni.

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