Fifa ozbiljno razmatra uvođenje novog apsurda na SP-u! Navijači će ostati u nevjerici

Dok se diljem planete još uvijek zbrajaju dojmovi o prvom i povijesnom Mundijalu s 48 reprezentacija, iz samog vrha svjetskog nogometa stižu najave o mogućim i željenim proširenjima formata, što je za većinu ljubitelja nogometa potpuni apsurd i u tome vide samo zgrtanje novca.

Gianni Infantino davao je još ranije izjave o tome da bi valjalo razmotriti mogućnost da ubuduće na Svjetskom prvenstvu nastupaju 64 reprezentacije. Sada je u izjavi za švicarski medij Bluewin otišao korak dalje.

- Ogroman je uspjeh bilo ovo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija. Svaka je momčad igrala na visokoj razini. Momčadi sa svih kontinenata postigle su golove i osvojile barem jedan bod. Devet od deset afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bilo je samo pet momčadi iz Afrike. To samo pokazuje koliko je važno uključiti sve momčadi - dati im ovu priliku za sudjelovanje - rekao je Infantino.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) inače ima sjedište u Švicarskoj, u Zürichu. Stoga nimalo ne čudi da Infantino i njegovi suradnici preko švicarskih medija često znaju puštati probne balone u javnost kako bi provjerili kritike.