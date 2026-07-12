FOTO Emotivna poruka Fani Stipković odjeknula je glasno: 'Nogomet ne pripada jednoj naciji'

Naša sportska novinarka sa stranom adresom Fani Stipković svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u spektakularnu atmosferu sa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Iz Los Angelesa objavila je niz fotografija i videa s četvrtfinalne utakmice između Španjolske i Belgije, koju je pratila u društvu supruga, nogometne legende Fernanda Hierrra. Fani je podijelila kadrove s modernog SoFi stadiona, od svečane ceremonije otvaranja utakmice s velikim zastavama na terenu, do napetih trenutaka s terena i erupcije oduševljenja navijača nakon postignutog gola za Španjolsku.

„Svjetsko prvenstvo ne pripada jednoj naciji. Pripada svima koji su voljni vjerovati u devedeset minuta mogućnosti“, napisala je Fani u opisu. „Različiti jezici. Različite zastave. Različite priče. A u Los Angelesu, kad je sudac zasvirao, nogomet je ponovno postao jezik za sebe.“ Uz čestitke Španjolskoj, Fani se posebno zahvalila FIFA-i na, kako je navela, „iznimnom gostoprimstvu“, dajući naslutiti da je njezin doživljaj bio puno više od samog gledanja utakmice.

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Da se radilo o zaista posebnom iskustvu, svjedoče i ostale fotografije. Fani je pokazala kako izgleda VIP tretman na prvenstvu: od elegantne ledene skulpture s logom FIFA-e i šampanjca, preko raskošnih večera, do live glazbenih nastupa. Objavila je i nekoliko fotografija na kojima pozira sa suprugom Fernandom Hierrom, bivšim kapetanom Real Madrida i španjolske reprezentacije.

Osim glamuroznih događanja vezanih uz prvenstvo, Fani je s pratiteljima podijelila i nekoliko privatnijih trenutaka iz Los Angelesa, poput fotografija s plaže i vožnje sunčanim ulicama okruženim palmama, prikazujući tako cjelokupno iskustvo koje spaja vrhunski sport, putovanja i luksuz.

Podsjetimo, Fani se često javi na društvenim mrežama te dijeli snimke trenutaka s putovanja, vježbanja i sa svojom obitelji.