Sjećate se Cobre iz Smogovaca? Ljubio je našu veliku zvijezdu, a sada se pohvalio lijepim vijestima

Kultna serija "Smogovci" lansirala je karijeru braće Mirković, a Mario je kao Cobra Vragec postao zvijezda. Zajedno sa starijim bratom Borisom, koji je glumio Dadu Nosonju, osvojio je srca publike. Uloga Cobre donijela mu je status idola, postavši uzor dječacima i prva simpatija djevojčica te mu osigurala trajno mjesto u povijesti domaće televizije.

Mlađi brat Mirković ovih dana rijetko se oglašava u javnosti, no sada je napravio iznimku i posvetio objavu svojoj djeci. Naime, domaći glumac i skladatelj otkrio je kći kreće njegovim stopama i da je upisala Akademiju dramskih umjetnosti. - Ova moja mala curica je jučer upala na ADU pa bi mi za 5 godina mogla postat kolegica.... Pa kolegice moja mala, sretnooo!!! Preponosni tatek - napisao je uz zajedničku fotku iz mlađih dana, a u komentarima su se krenule redati čestitke.

Podsjetimo, nakon golemog uspjeha, Mario se posvetio kazalištu i glazbi. Izgradio je respektabilnu karijeru kao stalni član ansambla Kazališta Kerempuh od 1999., a afirmirao se i kao skladatelj. Iako danas živi povučeno, javnost ga je imala priliku vidjeti u ožujku ove godine na fotografiji iz zagrebačkog kafića, koja je pokazala da i dalje ima prepoznatljivo lice.

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Mirković je oduvijek bio samozatajan i uspješno je čuvao privatnost. Poznato je da je u sretnom braku sa Sunčicom Gabelicom, s kojom ima dvoje djece. No javnosti je manje poznat detalj iz njegove ljubavne prošlosti, a riječ je o vezi s jednom od naših najvećih glazbenih zvijezda. Naime, u doba svoje najveće slave, Mario je ljubio Tatjanu Cameron Tajči. Ovu informaciju potvrdila je i sama pjevačica. – Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz Smogovaca – ispričala je jednom prilikom Tajči.