Radijski voditelj zaljubljen u glazbu pokrenuo je podcast 'Svijet oko nas'

Mladi Zadranin Antonio Šarić posljednje četiri godine poznat je u lokalnom eteru po svojim radijskim emisijama, ali i glazbenim radovima. Radijsku karijeru počeo je prije četiri godine na radiju 057, a od ove godine može ga se čuti svakog radnog dana na Anteni Zadar. Osim toga, pokrenuo je i svoj podcast "Svijet oko nas", u kojem ugošćuje poznate zadarske, ali i hrvatske glazbenike. Tako mu je nedavno gost bio Boris Novković, s kojim je pričao više od dva sata u opuštenoj atmosferi. Upravo je to, kako kaže, i smisao njegovog podcasta. S gostima opušteno sjedi na kavi i priča o njihovoj karijeri, ali i o aktualnim stvarima.

Vi ste glazbenik, ali i voditelj. Kako ste zavoljeli glazbu i na kojoj ste glazbi odrasli?

Odmalena sam zavolio glazbu, tamo negdje u 8. razredu osnovne škole sam počeo pisati pjesme. U kući je uvijek svirao radio pa se to nekako nametnulo samo od sebe. I još mi je stric bubnjar, tako da sam već u osmom razredu išao po svirkama gdje bi on svirao. Odrastao sam (i još uvijek rastem, haha) na hard i soft rocku 80-ih te punk rocku koji je bio popularan u vrijeme kad sam bio tinejdžer, 2002. pa nadalje.

Kada ste počeli snimati svoje pjesme, koliko ste ih do sada snimili?

Počeo sam pisati pjesme već u 8. razredu, a prvi instrument sam počeo nabadati tek sa 20 godina, to je bila akustična gitara. Tako da je moj put jako neobičan i još uvijek traje. Prve pjesme sam snimio pod imenom Devils & Dust, i to je bilo na engleskom, dobar pjevni rock, barem meni. Za sada sam u fazi snimanja pjesama na hrvatskom pod svojim imenom i zadnja koju sam snimio & izdao se zove "Želim te po danu, a sanjam svaku noć", možete je poslušati (pogledati) na YouTubeu i svim streaming servisima. Radi se o akustičnom pop rocku s twistom, haha. Naime, pjesma govori o tom da ideš raditi neke nove stvari a u godinama si kad si trebao imati čopor djece i posao s plaćom 8000 kuna. U pjesmi mi gostuju cure iz dramske sekcije Drama Plus koje daju glas mojoj savjesti. Rekao bih da je pjesma zanimljiva i pitka.

Kada ste počeli raditi na radiju i kako je tekao vaš radijski put?

Na 057 sam došao 2018. i u početku sam vodio emisiju pod imenom "Svijet oko mene", te se nakon nekog vremena zaposlio na puno radno vrijeme. Nedavno sam prešao na Antenu Zadar i tu mi je super. Ja sam dnevni voditelj, družimo se od 10 do 16 sati svaki radni dan. Plod sam svojih uzora tako da ih nesvjesno ili svjesno kopiram, haha. Išao sam stopama Davida Lee Rotha, Alicea Coopera i Joea Elliota i krenuo s emisijom, što se postepeno pretvorilo u posao. Radio vam pruža mogućnost da uz dobru glazbu dajete svoje mišljenje o svemu, što je meni kao Lavu u horoskopu leglo kao budali triska.

Koje emisije vodite, osim što radite u dnevnom programu?

Sad sam izrazito dnevni voditelj s dvije emisije koje nisu moje, nego sam ih naslijedio: "YuTune", u kojoj puštamo glazbu s područja bivše Jugoslavije i "Zvjezdanih 30" u kojoj gost voditelj bira glazbu.

Kako se rodila ideja o podcastu, koliko ste ih dosad imali i tko su sve bili gosti?

Format radijske emisije postao mi je prekratak jer ja mogu jako puno pričati i još ako mi je gost jednako pričljiv, nema kraja. Podcast je u biti format koji je stvoren za mene. Do sada sam imao preko 15 gostiju, na primjer Boris Novković, Luka Nižetić, Ivica Sikirić Ićo & Rudolf Dvorski, Milan Majerović-Stilinović & Marko Lorenzo Blaslov, Zločesti Reaktor (legendarni zadarski pop rock sastav), Jure Brkljača, Davor Pekota, BluVinil itd. Podcast je u početku bio u audio formi, a sad je u video formi, u suradnji s kafićem Backstage u Zadru.

Kako se pripremate za podcaste, a koliko imate improvizacije tijekom razgovora?

Pošto se nalazimo u kafiću, razgovori koje vodim su doslovno druženja uz kavu ispred kamere. Većinom su mi glazbenici bili gosti tako da se za podcast pripremam slušajući njihovu glazbu, a osobne stvari saznam na licu mjesta, tako mi je draže. Ako se ja iznenadim, neka si iznenadi i gledatelj/slušatelj. Improvizacije ima dosta, ne volim uštogljenost.

Kojeg biste gosta posebno izdvojili da vas je iznenadio nečim što o njemu dosad niste znali?

Mogu izdvojiti nekoliko: Boris Novković me iznenadio koliko je pristupačan i ljubazan čovjek. Luka Nižetić me oduševio, ismijali smo se do suza kako je smiješan, imao sam osjećaj kao da pričam s nekim prijateljem s kojim sam odrastao pa smo se ponovno čuli. Jure Brkljača, koji ima odličan tajming za šalu, a to ne bih nikada rekao. Zatim Zločesti Reaktor sa svojim pozadinskim pričama o pjesmama... Mislim, svaki gost mi je bio super. A tek idući, njega držim u tajnosti, on me možda najviše iznenadio. Epizode mog podcasta izlaze 15. i 30. u mjesecu, jedva čekam kraj mjeseca.

Kako komentirate aktualnu situaciju na domaćoj glazbenoj sceni, ali i onom što je u trendingu? Zašto na hrvatskim top listama gotovo uopće nema domaćih izvođača?

Naša glazbena scena je u padu. Ima jako puno odličnih muzičara i super pjesama, ali ovo što se forsira na radijima i odabranim televizijama nije toliko hitoidno koliko se predstavlja. Sve je nekako bez okusa i mirisa i svi se pravimo da je to ok. Nešto se mora promijeniti, i to iz temelja. Mi smo jedina zemlja na svijetu gdje su nam u vrhu "top ljestvica" izvođači 50+. Mlađih izvođača ima, ali nema autora. Trending je druga priča, to publika bira i tu se vidi što je slušano i što se hvata a što ne, iako se to može izmanipulirati dobrim marketingom. Ipak, dobra pjesma uvijek ispliva, kao npr. BluVinil i "Apaši", jedan od novijih primjeraka.

Koji su vam daljnji planovi u glazbenoj, ali i radijskoj karijeri?

Glazbenu karijeru nemam, nisam je se još uhvatio, sad gradim ove druge "karijere". U planu mi je razvijati se kao radijski voditelj i kao podcaster, vjerojatno ću ubrzo sve epizode staviti na streaming servise, za sad ih je samo par na Deezeru.

