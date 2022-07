Preminuo autor jedne od najpoznatijih glazbenih tema u povijesti filma

Skladatelj Monty Norman, autor teme za filmove o Jamesu Bondu preminuo je u 94. godini, objavljeno je na njegovoj web stranici.

Karijeru je započeo pjevajući u velikim bendovima prije nego što je počeo pisati za mjuzikle i filmove kao što su Songbook, Poppy i Make Me An Offer.

Norman se potom pojavio u postavama varijetea uz komičare Tonyja Hancocka i Spikea Milligana. Komičar Benny Hill i on kasnije su izveli zajedničku varijetesku emisiju, izmjenjujući se u naslovnim terminima ovisno o tome je li grad u kojem se nalaze preferirao komediju ili glazbu. Prešavši na komponiranje, napisao je pjesme za Sir Cliffa Richarda i Tommyja Steelea, te tekstove za kazališne nastupe poput Make Me An Offer i Expresso Bongo.

Norman je ipak najpoznatiji po skladanju glazbe u prvom filmu o Jamesu Bondu, "Dr. No" iz 1962. sa Sir Seanom Conneryjem u glavnoj ulozi, koji je uključivao poznatu temu koja se ponavljala u sljedeća 24 filma.

Međutim, producenti nisu bili zadovoljni Normanovim aranžmanom te su angažirali mladog Johna Barryja da preuredi temu. Nastavio je raditi u 80-ima, te je za glazbu u teatriu osvojio neke od najpoznatijih nagrada kao što su Evening Standard, Olivier i Ivor Novello.

