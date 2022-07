Sjećate se Lucije iz Big Brothera? Pogledajte kako izgleda četiri godine nakon showa i s kim se druži

Luciju Stojak publika pamti kao jednu od natjecateljica reality showa "Big Brother", a sudjelovala je u sezoni koja se prikazivala 2018. godine. Pobjedu je odnio Bjelovarčanin Antonio Orač Orky, temperamentna Splićanka Lucija stigla je do finala i na kraju joj je izmakla glavna nagrada od 371.000 kuna. Prije nego je ušla u BB kuću rekla je kako ondje nikomu neće dopustiti da joj se suprotstavi jer joj je svađa, kako sama ističe, najdraži hobi. U kući se tako često znala posvađati s Anezi, a nakon izlaska je rekla da kada bi shvatila da će joj dan biti dosadan samo bi nešto dobacila Anezi, ona bi se "zakačila" na to i uslijedila bi zabava tog dana.

Rekla je i kako je prijatelji smatraju inteligentnom, lukavom i znaju da će se uvijek izboriti za svoje mjesto, a dodala je kako je žene uopće ne vole. - Žene me ne vole, ali to mi uopće nije bitno sve dok me vole njihovi muževi, rekla je tada Lucija. Nakon izlaska iz BB kuće jedno ljeto je radila i kao domaćica u jednom klubu u Novalji, a onda se povukla iz javnosti i neko vrijeme je i zaključala svoje društvene mreže, a sada je opet dala mali uvid u svoj život i otvorila je opet svoj Instagram profil.

Uglavnom dijeli fotografije sa svojih putovanja na kojima je bila nakon izlaska iz Big Brothera i često objavljuje fotografije svojih modnih kombinacija, a na Instagram storyjima podijelila je i nekoliko videa prije tjedan dana i pokazala je kako se dobro provodi na našoj obali, a društvo joj je radila Ana Marković koja je sudjelovala u istoj sezoni Big Brothera kada i Lucija i ostale su prijateljice i nakon showa.

VIDEO: Klapa Samoana: 'Mišo je legenda. Bili smo u New Yorku s Hrvatima kad je on imao koncert na Poljudu'