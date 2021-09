Popularni Bosanac kratko došao u Hrvatsku i otišao s najvećom hrvatskom kletvom

Bosanski komičar Edin Adilović svoje pratitelje na društvenim mrežama često uveseljava vicevima. Popularni Sarajlija inače je doktor veterine, a zbog njegovih šala prozvali su ga i doktorom viceva. Ovog puta Edin je svojim pratiteljima otkrio i najveću hrvatsku kletvu koju je saznao upravo tijekom kratkog boravka u Lijepoj našoj.

- Razgovarao sam s mještanima i pitao koje su najgore kletve u Hrvatskoj i kaže mi jedan: Dabog da ti Andrija Jarak dva sata ispred kuće stajao - kazao je Adilović kroz smijeh u videu koji je objavio na svom Facebooku.

Adilović je nedavno za bosanske medije ispričao i kako je došao do titule 'doktora viceva'. – To je jednostavno došlo spontano. Bili smo kod jednog mog prijatelja na roštilju. Ja sam ispričao vic i oni su se odvalili od smijeha. Rekli su: ‘Ispričaj ljudima te viceve. Nek to drugi čuju, vidi kako je svijet depresivan. Takva su vremena, ljudi su željni humora’. To sam učinio i dobio tisuće pregleda – rekao je Edin za Source.ba.

Inače, Andrija Jarak je jedno od najpoznatijih reporterskih lica Nove TV koji je u Dnevniku Nove TV od samih početaka, a upravo je zbog okolnosti koje su ga pratile na njegovom profesionalnom putu postao 'lik iz kletve'. Kako je ona nastala Jarak je otkrio prije dvije godine za Večernji list.

- Raditi i stvarati najgledaniji informativni sadržaj u zemlji kakva je Hrvatska – nije jednostavno, ali je izazovno. Od 10. listopada 2005., kad se počeo emitirati prvi Dnevnik neumorno. Svemir je priču posložio tako da sam pola života proveo ispred sudova i zatvora, još uvijek sa željene strane ograde, a to samo znači da ne moram brinuti za teme – uvijek će ih biti jer u nas sudski procesi traju li ga traju, a i kad dođu do fotofiniša, baš kao u nekoj društvenoj igri, sve se vrati na početak. Stoga uopće ne čudi da me akteri baš i ne vole vidjeti ispred svog obiteljskog ili trenutno aktualnog doma. U tom desetljeću nastala je i kletva “dabogda ti Andrija Jarak izvještavao ispred kuće”. Autor rečenice koja je ušla u anale i brzinom munje proširila se po cijeloj Hrvatskoj bio je moj veliki prijatelj Alen Balen - kazao je Jarak.



