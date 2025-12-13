Morana Zibar objavila dirljivu fotografiju i rastužila pratitelje: 'Kao iz nekog drugog života'

Lovkinja Morana Zibar na društvenim mrežama je objavila fotografiju ma kojoj pozira s Deanom Kotigom i Mirkom Miočićem, trojcem koji je obilježio same početke jednog od najgledanijih hrvatskih kvizova, Potjere. "Prije 10 godina, oko Božića 2015. Originalna trojka. Kao iz nekog drugog života..." napisala je Zibar. "Fali gospodin Mirko", "Legendarni Mirko", "Divni Mirko", "Veliki Mirko, zbog njega sam počeo pratiti kvizove", "Fenomenalna fotka", pisali su fanovi.

Prije više od 12 godina, točnije 3. studenoga 2013. godine, na Hrvatskoj radioteleviziji emitirana je prva epizoda kviza koji će postati neizostavan dio dnevnog rituala mnogih gledatelja. "Potjera", licencirana verzija britanskog formata "The Chase", predstavila je novi koncept u kojem se tim natjecatelja bori protiv jednog sveznajućeg "lovca". Urednik kviza Igor Grković prisjetio se kako je upravo "Potjera" imala fantastičan odjek kod ciljane publike i prije samog emitiranja, potvrdivši da su odabrali pobjednički format. Iako se tada nisu usudili prognozirati hoće li dosegnuti 1000 emisija, nadali su se dugovječnosti, a ključ uspjeha ležao je u odabiru lovaca – osoba čije znanje i pojava izazivaju strahopoštovanje. U prvoj emisiji ekipu je pobijedio Dean Kotiga, no okosnicu originalne lovačke postave činila je trojka koju su uz njega tvorili Morana Zibar i čovjek koji je bio sinonim za znanje – Mirko Miočić.

Odabir Mirka Miočića za lovca bio je, prema riječima urednika Grkovića, neupitan. Produkcija je gledateljima željela ponuditi istinsku kvizašku legendu, čovjeka koji je u "Milijunašu" postao prvi izbor za džokera "zovi" i čije se ime izgovaralo s divljenjem. Ideja je bila ponuditi ga gledateljima gotovo svaki dan u eteru, kao jamstvo kvalitete i vrhunskog znanja. Uz njega, Dean Kotiga odabran je kao mladi talent koji je već surađivao na izradi pitanja i imao iskustva s vođenjem pub kvizova, dok je Morana Zibar upotpunila originalni trojac. Kasnije su se timu pridružili Krešimir Sučević Međeral, opisan kao kvizaš s "killerskim instinktom", te Mladen Vukorepa. No, Mirko je ostao stup i simbol prve ere "Potjere", gospodin čija je smirenost i korektnost, čak i kada je pobjeđivao, ostavljala dubok dojam na natjecatelje i publiku. Bio je lovac kojemu je, kako su mnogi primijetili, bilo iskreno žao kada bi timu uskratio osvajanje novca.

Mirkova kvizaška karijera započela je puno prije "Potjere". Prvi put se na ekranima pojavio davne 1972. godine, kao sedamnaestogodišnji gimnazijalac u kvizu "Tri, dva, jedan... ali vrijedan", gdje je odmah osvojio drugo mjesto. Pravi proboj doživio je 1982. prijavom na legendarnu "Kviskoteku", u kojoj je godinu dana kasnije postao pobjednik cjelogodišnje sezone, osvojivši tadašnjih 20.000 dinara. Njegovo ime postalo je poznato diljem bivše države, a nastavio je nizati uspjehe u brojnim kvizovima poput "Izazova", "Upitnika" i "Jackpota". Ipak, uloga koja ga je zacementirala u status nacionalne ikone bila je ona neslužbena – uloga najpouzdanijeg džokera "zovi" u kvizu "Tko želi biti milijunaš?". Njegovo znanje bilo je toliko traženo da su ga natjecatelji zvali više od 50 puta, a on im je osigurao iznose koji se procjenjuju na gotovo 470.000 eura.

Fenomen Mirka Miočića u "Milijunašu" dosegnuo je takve razmjere da je uredništvo hrvatske inačice bilo prisiljeno promijeniti pravila, ograničivši mogućnost pozivanja iste osobe na najviše tri puta u sezoni. Sam Miočić je kasnije s malom utjehom priznao kako je on jedini pojedinac u svijetu zbog kojeg su se mijenjala pravila u kvizu koji se emitirao u 128 zemalja. Ta vijest je, prema tadašnjim internetskim pretraživačima, bila treća najčitanija vijest na svijetu na dan objave, 4. lipnja 2004. godine. Iako mu u početku nije bilo svejedno, s vremenom je, stekavši iskustvo i s druge, televizijske strane, izjavio kako razumije razloge takve odluke. Njegovo znanje, kako je skromno govorio, bilo je "knjiško" i nikada ga nije zloupotrijebio, osim možda u mladosti pomažući prijateljima pri prepisivanju u školi.

Unatoč golemoj popularnosti, Mirko Miočić živio je iznimno skromno. Rođen u Rtini kraj Zadra, nakon školovanja u Rijeci gdje je studirao pravo, ali nikada nije diplomirao, vratio se u rodno mjesto. Njegov brat Marijan otkrio je da je Mirko od kvizova za života zaradio oko pola milijuna kuna (približno 66.000 €), no nikada nije živio raskošno. Novac je uglavnom trošio na svoju najveću strast – novine i knjige. Dnevno je kupovao najmanje pet različitih novina, uz brojne tjednike i mjesečnike, ističući uvijek kako su "tajna njegovog znanja" upravo gimnazijsko gradivo i redovito čitanje tiska. Nije imao vozačku dozvolu, pa je automobil koji je kupio dao bratu da ga vozi. Malo je poznato i da je od samog početka Domovinskog rata sudjelovao u obrani Paškog mosta te da je u daljnjem srodstvu s poznatim MMA borcem Stipom Miočićem.

Ulogu lovca u "Potjeri" morao je napustiti u ožujku 2016. godine zbog teških zdravstvenih problema. Dugogodišnja borba s dijabetesom dovela je do teških komplikacija zbog kojih su mu liječnici morali amputirati potkoljenicu na jednoj i stopalo na drugoj nozi. Iako se povukao iz javnosti, njegova veza s kvizom nije prekinuta. Tjedan dana prije smrti, telefonski se javio u 500. emisiju "Potjere" kako bi čestitao kolegama, a tada je izrazio i veliku želju da se vrati u lovački stolac čim mu se zdravstveno stanje popravi. Nažalost, ta želja ostala je neispunjena. Nakon duge i teške borbe, Mirko Miočić preminuo je 15. svibnja 2017. u 61. godini života u zadarskoj bolnici. Uz upalu pluća, dijagnosticiran mu je i galopirajući tumor na jetri.