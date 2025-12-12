FOTO Sjećate li se Baby iz 'Prljavog plesa'? Evo kako danas izgleda

Jennifer Grey, glumica najpoznatija po ulozi Baby u filmskom hitu "Prljavi ples" danas ima 65 godina, a s obzirom da se rijetko pojavljuje u javnosti mnogi su se iznenadili kako sada izgleda.
Foto: YouTube screnshot
Grey je bila na jednoj košarkaškoj utakmici u SAD-u, a obožavatelji su je jedva prepoznali.
Foto: Profimedia
Uloga u "Prljavom plesu" je za Grey, tada 27-godišnjakinju koja je trebala glumiti tinejdžericu, bila kao skrojena po mjeri. Odrastajući u židovskoj obitelji, s djedom koji je bio glazbenik i komičar, priča smještena u odmaralište u planinama Catskill tijekom ljeta 1963. godine duboko je rezonirala s njezinim osobnim iskustvom.
Foto: DPA/Pixsell
Film, snimljen s niskim budžetom, postao je neočekivani svjetski fenomen koji je zaradio stotine milijuna dolara i postao prvi film u povijesti koji je prodan u milijun primjeraka na videokasetama. Za ulogu koja ju je lansirala među zvijezde, Grey je plaćena 50.000 dolara i zaradila nominaciju za Zlatni globus
Foto: YouTube screnshot
Iako je ljubavna priča između Baby i instruktora plesa Johnnyja Castlea, kojeg je glumio Patrick Swayze, osvojila srca publike, iza kulisa je vladala potpuno drugačija atmosfera. Njihov odnos bio je pun napetosti još od snimanja ratnog filma "Crvena zora" nekoliko godina ranije.
Foto: YouTube screnshot
Grey je Swayzeov "mačo" pristup i sklonost zafrkancijama smatrala neprofesionalnom, dok je on nju doživljavao kao previše osjetljivu i tešku za suradnju. Ta netrpeljivost, koju su oboje priznali, stvorila je "iskrenje" koje je, ironično, pridonijelo autentičnosti njihovih likova na platnu.
Foto: Pixsell
Početkom devedesetih, u strahu da će je njezin izgled ograničiti na određeni tip uloga, Jennifer Grey donijela je odluku koja joj je promijenila život i karijeru. Podvrgnula se dvjema operacijama nosa. Druga operacija, koja je trebala ispraviti manju nepravilnost nastalu nakon prve, rezultirala je drastičnom promjenom izgleda.
Foto: Instagram
Unatoč svemu, Grey nije odustala. Nastavila je raditi, uglavnom u manjim televizijskim ulogama, a krajem devedesetih čak je glumila samu sebe u sitcomu "It's Like, You Know...", gdje se otvoreno šalila na račun svoje operacije.
Foto: Instagram
Pravi povratak u središte pozornosti dogodio se 2010. godine, kada je pobijedila u popularnom natjecanju "Ples sa zvijezdama".
Foto: reuters
Ples, koji ju je proslavio, ponovno ju je vratio publici i pokazao njezinu nevjerojatnu otpornost.
Foto: reuters
U privatnom životu, nakon veza s Johnnyjem Deppom i Williamom Baldwinom, udala se za glumca Clarka Gregga, s kojim je dobila kćer Stellu, no par se razveo 2021. godine. 
Foto: Instagram
Foto: DPA/Pixsell
Foto: PA/Pixsell
Foto: PA/Pixsell
Foto: PA/Pixsell
Foto: PIXSELL
Foto: KH1
