MANTES

Šibenski bend predstavio zvuk koji nije uobičajen na našim pozornicama

Mantes
Foto: Ivana Antič Stošić
1/8
Autor
Samir Milla
13.12.2025.
u 23:00

Posebnost ovog benda je da gitare sviraju otac i sin Ante i Ivan Stošić, a bubnjeve Ivan Burić. Zna biti zeznuto haha…U jednu ruku super je jer imam doma basista, tu mi je, na kauču pa mogu odmah probati, s druge strane treba odvojiti ovaj obiteljski dio kad se radi, kazao je Ante Stošić

Šibenski bend Mantes nedavno je izdao prvi album "Šapat" na kojem izvodi autorsku glazbu s neuobičajenom kombinacijom klasične i električne gitare uz ponekad neočekivanu jazz ritam sekciju. Njihova posebnost je u kombinaciji mediteranske tradicionalne melodije uz harmonijska rješenja klasične glazbe te improvizaciju jazz sastava, što nije uobičajena zvučna slika na našim pozornicama. Posebnost ovog benda je da gitare sviraju otac i sin Ante i Ivan Stošić, a bubnjeve Ivan Burić.

- Nismo previse razmišljali kojim instrumentima dati prednost, naprosto sviramo onako kako uvijek sviramo. Klasičnu (nylon string) gitaru u ruci imam svaki dan, teme su nastajale na njoj pa smo to samo stavili u kontekst banda, bubnja i bas gitare, “podijelili zadatke”, recimo to tako. Za dvije teme koristili smo električnu gitaru jer su same zvale telecastera. Ivan Burić, također, nije baš konvencionalan bubnjar, obojica smo ljubitelji pristupa “manje je više”. Zato nam se možda i nastupni album zove “Šapat”. Ne volimo vikati, okrio nam je Ante Stošić. Zanimalo nas je i kako je u bendu surađivati s vlastitim sinom.

- Zna biti zeznuto haha…U jednu ruku super je jer imam doma basista, tu mi je, na kauču pa mogu odmah probati, s druge strane treba odvojiti ovaj obiteljski dio kad se radi. Ivan Burić i ja odavno smo imali ideju o grupi, falio je basist s dovoljno strpljenja i kompetentan. Dugo je grupa postojala samo kao Whatsapp grupa. Kako smo nas dvojica spori i malo “zamišljeni” tipovi, dok smo tako razmišljali moj je sin došao u godine i na razinu muziciranja da uopće nije bilo u pitanju koga zvati. On je bio taj, nametnuo se. Od samog početka je ravnopravan, daje svježe ideje. I da, nedostaje strašno na probama otkad studira kontrabas na jazz odjelu Akademije za glasbo u Ljubljani, kazao je.  Album donosi i zanimljive instrumentalne suradnje s Markom Ramljakom i Draženom Bogdanovićem.

- Prve reakcije slušatelja pokazuju da je baš jedna od tih tema s električnom gitarom pogodila. La River je stvar u kojoj gostuje violinist Marko Ramljak, naš stari friend. On je tu baš pogodio metu. Dobili smo više nego smo tražili. On je tu, šta bi u Šibeniku rekli, “i šušt i gušt”. Dražen Bogdanović je saksofonist koji je ostavio veliki trag u raznim jazz i pop kombinacijama. Kad smo razmišljali o saxu na temi “Suve smokve” dileme nije bilo. Dražen je bio očiti izbor. I nije razočarao. Pogodio je onako kako smo i htjeli. Čuju se i njegov jazz izričaj i mediteranski ton. Hvala obojici! To su prijatelji i vrsni kolege, rekao je Stošić i najavio koncerte za iduću godinu. -Ne guramo se, novo smo ime, no Ivan Burić i ja smo dugo u glazbi. A nije ni Ivan Stošić, unatoč mladosti, baš bez iskustva, zaključio je.
showbiz Ante Stošić Mantes

