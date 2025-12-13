Slavna glumica objavila da se razvodi: 'Nije zbog kila, on i dalje može uloviti komade'

Slavna američka komičarka i glumica Amy Schumer (44) potvrdila je da je njezinoj ljubavnoj priči s nagrađivanim kuharom Chrisom Fischerom (45) došao kraj. Nakon sedam godina braka, par je odlučio krenuti svatko svojim putem, a vijest je Schumer objavila na društvenim mrežama u petak, uz zajedničku fotografiju iz podzemne željeznice u New Yorku. U svom stilu, objavu je započela i prožela frazom "bla bla bla", parodirajući tipična priopćenja slavnih. "Bla bla bla Chris i ja donijeli smo tešku odluku da okončamo naš brak nakon 7 godina. Jako se volimo i nastavit ćemo se fokusirati na odgoj našeg sina. Cijenili bismo da ljudi u ovom trenutku poštuju našu privatnost", napisala je, no nije stala na tome. Odmah je preduhitrila nagađanja o razlozima prekida. "Bla bla bla, nije zato što sam skinula nekoliko kila i pomislila da mogu upecati boljeg, niti zato što je on zgodni, nagrađivani kuhar koji i dalje može uloviti zgodne komade. Rastajemo se sporazumno, uz ljubav i poštovanje! Obitelj zauvijek", zaključila je Schumer.

Ova objava stigla je nakon višemjesečnih špekulacija o bračnim problemima. Glasine su se intenzivirale u studenom kada je Daily Mail, pozivajući se na izvore bliske paru, izvijestio da prolaze kroz "teško razdoblje". Jedan prijatelj tada je izjavio kako je siguran da će se Amy razvesti. "Smršavjela je i jednostavno joj je dosta. Chris je uglavnom izvan kuće", tvrdio je izvor. Ubrzo nakon toga, magazin People objavio je priču s druge strane, navodeći da par "privatno radi na normalnim problemima" te da su "predani svojoj vezi". Međutim, znakovi koji su upućivali na suprotno postajali su sve očitiji. Schumer je na društvenim mrežama prestala nositi vjenčani prsten, a s profila je obrisala sve starije fotografije, uključujući i one sa suprugom.

Gledajući unatrag, naznake problema mogle su se uočiti i ranije. Još 2021. godine mnoge je iznenadio Fischerov smisao za humor kada je supruzi za 40. rođendan darovao tortu s natpisom "Ostavljam te". Iako je to trebala biti šala, izraz lica glumice u videu koji je objavila odavao je nelagodu. Dvije godine kasnije, par je proveo cijelo ljeto odvojeno dok je Schumer putovala Europom s Jerryjem Seinfeldom i njegovom suprugom. Nedavno je i sama komičarka dodatno potaknula glasine kada je početkom prosinca objavila, a zatim brzo izbrisala, video u kojem je napisala: "Što god da se na kraju dogodi s Chrisom i sa mnom, nema nikakve veze s gubitkom težine ili autizmom. Držimo fige da uspijemo. On je najbolji." Ta je objava sugerirala da se za brak još uvijek bore, no izvori za Page Six tvrdili su suprotno, navodeći da "nema nikakve šanse za spas braka" i da par već radi na planu "svjesnog razdvajanja" kako bi osigurali što bolji odnos zbog zajedničkog roditeljstva nad sinom Geneom.

Amy i Chris započeli su vezu u studenom 2017., a vjenčali su se u tajnosti već u veljači 2018. godine u Malibuu. U svibnju 2019. dobili su sina Genea, kojeg je Amy nazvala njihovom "kraljevskom bebom". Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, a Schumer nikada nije skrivala detalje iz privatnog života, često ih koristeći kao materijal za svoje stand-up nastupe. Jedan od najiskrenijih trenutaka bio je kada je u svom specijalu "Growing" na Netflixu 2019. otkrila da je Chrisu dijagnosticiran poremećaj iz autističnog spektra. Tada je izjavila da su je upravo karakteristike povezane s njegovim stanjem – njegova iskrenost i drugačiji pogled na svijet – privukle i natjerale da se ludo zaljubi u njega.

Schumer je često govorila o tome kako dijagnoza utječe na njihov brak, pretvarajući specifične situacije u humoristične anegdote. Ipak, izvori bliski paru za Daily Mail su naveli kako je upravo to postao jedan od izazova. "Nije lako jer on zbog autizma ne shvaća uvijek njezine šale, a njoj je važno biti smiješna i nasmijavati ljude. Njegova brutalna iskrenost bila je i blagoslov i prokletstvo", rekao je jedan izvor. Sama glumica je u emisiji "Saturday Night Live" ispričala anegdotu koja to ilustrira. Kada mu je jedne večeri rekla da su joj posljednje godine, unatoč pandemiji, bile najbolje u životu, on ju je samo pogledao i rekao: "Idem podići prozore na autu." Ta je situacija, kako je rekla, bila jedna od onih u kojoj igraju igru "autizam ili samo muškarac?". Unatoč izazovima, njihov odnos bio je i profesionalno isprepleten; Fischer je radio kao konzultant na njezinoj seriji "Life & Beth", a zajedno su se pojavljivali i u kulinarskoj emisiji "Amy Schumer Learns to Cook".

Posljednjih mjeseci, uz bračne probleme, u fokusu je bio i drastičan gubitak kilograma Amy Schumer. Glumica je otvoreno priznala da koristi lijek Mounjaro, prvotno namijenjen dijabetičarima, te je navodno izgubila gotovo 20 kilograma. Izvori tvrde da ju je ta promjena izmijenila i iznutra. "Promijenila se otkad je smršavjela, vedrijeg je duha, opuštenija. Mislim da želi više od života", izjavio je jedan prijatelj. Uz to, par je počeo prodavati i zajedničke nekretnine. Na prodaju su stavili svoju poznatu kuću u Brooklynu, kao i rezidenciju u New Orleansu. Iako je Schumer prodaju kuće u Brooklynu opravdavala preseljenjem bliže sinovoj školi, mnogi su u tim potezima vidjeli jasan znak da se zajednički život bliži kraju. Unatoč svemu, par u objavi o razvodu inzistira na međusobnoj ljubavi i poštovanju, stavljajući dobrobit svog sina na prvo mjesto dok zatvaraju jedno važno životno poglavlje.