Internet je u šoku kako danas izgleda Newman iz 'Seinfelda', nitko ga nije prepoznao

Glumac Wayne Knight, lice koje je obilježilo "Seinfeld", jednu od najpopularnijih serija svih vremena, ponovno je pod svjetlima reflektora, ali ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog nevjerojatne fizičke transformacije. Pojavivši se na holivudskoj premijeri horor nastavka "Five Nights at Freddy's 2", 70-godišnji glumac ostavio je mnoge bez riječi. U elegantnom crnom sakou i kestenjastoj dolčeviti, Knight je izgledao gotovo neprepoznatljivo, vitkije i zdravije no ikad, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi ga se sjećaju kao omraženog, spletkaroškog i korpulentnog poštara Newmana iz kultne serije "Seinfeld", lika koji je, unatoč tome što nije bio dio glavne postave, postao jedna od najvećih ikona sitcoma. Njegova pojava bila je toliko upečatljiva da je postao sinonim za tip lika kojeg volite mrziti, a njegova kilaža bila je sastavni dio humora.

Wayne Knight arriving to Universal Picture's "Five Nights at Freddy's 2" premiere held at the TCL Chinese Theatre on December 2, 2025 in Hollywood, Ca.

Osim uloge Newmana, Knight je ostvario i druge pamtljive uloge, gotovo uvijek kao "veliki, smiješni tip". Utjelovio je pohlepnog i nespretnog programera Dennisa Nedryja u blockbusteru "Jurski park" iz 1993. godine, a pojavio se i u hitovima poput "Svemirske utakmice" i "Trećeg kamenčića od Sunca". Čak je dijelio platno sa Sharon Stone u legendarnoj sceni ispitivanja u "Sirovim strastima". Upravo je tijekom snimanja "Jurskog parka" dosegao svoju najveću težinu od čak 148 kilograma. Ta ga je tipizacija uloga pratila godinama, no iza kulisa se odvijala prava životna drama. Glumac je priznao da se s prejedanjem borio od djetinjstva, jednom se našalivši kako je "dobivao ten od svjetla iz hladnjaka". Prijelomni trenutak, koji ga je "doslovno uplašio za život", dogodio se na setu Seinfelda. "Snimao sam scenu u kojoj bježim kroz polje kukuruza spuštenih hlača jer me farmer ganja puškom nakon što me uhvatio sa svojom kćeri. U jednom trenutku usred snimanja ostao sam bez daha. To me prestravilo", ispričao je Knight.

Taj je incident bio samo potvrda onoga na što ga je kardiolog već upozoravao – s visinom od 170 centimetara i težinom koja je prelazila 135 kilograma, bio je na izravnom putu prema dijabetesu, srčanim bolestima i moždanom udaru. To je bio poziv na buđenje koji više nije mogao ignorirati. Krenuo je na dug i mukotrpan put mršavljenja, ističući kako se ne radi o brzinskom rješenju poput Ozempica, već o procesu koji je trajao godinama. Priznao je da je isprobao "sve što se može isprobati", od terapije, lijekova, operacija pa čak i zračenja, duhovito dodavši da su ga u jednom trenutku "vjerojatno oteli i vanzemaljci". Ipak, na pitanje je li pokušao na "staromodan način", odgovorio je: "Mislite, ne jesti? Da, to funkcionira." Njegov režim uključivao je i vježbanje u teretani te dostavu gurmanskih obroka koji su mu dnevni unos ograničavali na oko 1500 kalorija.

Iako je uspio izgubiti oko 50 kilograma i danas teži manje od 90, ova pozitivna zdravstvena promjena donijela je neočekivane profesionalne probleme. Gubitak kilograma negativno se odrazio na njegovu karijeru. "Treba vremena da te ljudi prihvate onakvog kakav jesi i da shvate možeš li i dalje raditi stvari, a da nisi debeo", objasnio je. "To je kompromis koji sam rado prihvatio. Jednostavno moraš prihvatiti činjenicu da ne možeš prodavati nešto što nisi." Unatoč privremenom zatišju u karijeri, čini se da se Hollywood napokon naviknuo na njegov novi izgled. Njegova uloga zločestog profesora znanosti, gospodina Berga, u filmu "Five Nights at Freddy's 2" vratila ga je na velika platna. Film je, unatoč katastrofalnim kritikama (s ocjenom od samo 15% na stranici Rotten Tomatoes), postao ogroman komercijalni uspjeh, srušivši rekorde gledanosti i zaradivši preko 110 milijuna dolara u kratkom roku. To dokazuje da je Wayne Knight, bez obzira na kilograme, i dalje glumac čija pojava privlači publiku.