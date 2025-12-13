Naši Portali
FINANCIJSKI SLOM

Zvijezda najpoznatijeg božićnog filma danas jedva živi od mjeseca do mjeseca, proglasila je bankrot

Foto: David Parry
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 08:00

Martine McCutcheon u filmu "Zapravo ljubav" glumila je asistenticu u koju se zaljubi Hugh Grant. Prije ove uloge razmišljala je da odustane od glume

Toplu i emotivnu božićnu romantičnu komediju "Zapravo ljubav" televizijske kuće svake godine uvrste u svoj program u ovo blagdansko doba godine. Film prati više paralelnih ljubavnih priča u Londonu tijekom božićnog razdoblja. Priče uključuju novopečenog premijera koji se zaljubi u svoju asistenticu, udovca koji pokušava pomoći posinku osvojiti simpatiju iz škole, pisca koji se zaljubljuje u svoju portugalsku kućnu pomoćnicu, ženu koja sumnja da joj muž ima aferu, te nekoliko drugih likova čiji se životi povremeno prepliću. Premijera u ovom filmu glumi Hugh Grant, a asistenticu u koju se zaljubi glumi Martine McCutcheon koja je prvu veliku popularnost stekla u britanskoj sapunici "EastEnders" gdje je igrala lik Tiffany Mitchell od sredine 1990-ih pa sve do 1998. godine. Taj je lik bio iznimno popularan i donio joj veliku prepoznatljivost, a osim u glumi Mitchelle se tada okušala i u glazbi kao pop pjevačica.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
1/52

Njezin album You Me & Us iz 1999. postigao je veliki komercijalni uspjeh u Velikoj Britaniji, a singl “Perfect Moment” bio je hit broj 1 u više zemalja. Ostvarila je i zapaženu ulogu u mjuziklu My Fair Lady, za što je dobila i Laurence Olivier Award – jednu od najvažnijih kazališnih nagrada u Velikoj Britaniji. Prije nego je prošla na audiciji za ulogu Natalie u filmu "Zapravo ljubav" razmišljala je o tome da napusti glumu, ali nakon uspjeha filma odustala je od toga. Ipak, nikada nije uspjela ostvariti međunarodnu karijeru, a najveći udarac je doživjela ove godine kada je morala proglasiti vlastiti bankrot. U srpnju ove godine, samo 11 mjeseci nakon rastave od supruga Jacka McManusa, s kojim ima desetogodišnjeg sina objavila je bankrot.

Njezin stečaj proglašen je samo dva mjeseca nakon što su Martine i njezin bivši suprug prodali svoju obiteljsku kuću s pet spavaćih soba u Surreyju, za 1.355.000 funti, dok su se razilazili. Morala je zatvoriti i svoju tvrtku zbog dugovanja, a kako bi popravila svoje financije Martine se ovog prosinca pojavila u brojnim reklamama u Velikoj Britaniji gdje je iskoristila popularnost svog lika iz filma "Zapravo ljubav". 

bankrot showbiz Zapravo ljubav Martine McCutcheon

