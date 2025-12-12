Miss Finske, koja je rodom s Kosova, oduzeta je titula i to zbog sporne fotografije

Miss Finske Sarah Dzafce, koja je porijeklom s Kosova, mora vratiti svoju krunu i lentu jer je organizacija ovog izbora ljepote odlučila da joj oduzme titulu nakon velike javne kritike zbog fotografije koja je postala viralna na društvenim mrežama. Naime, na jednoj slici koja se proširila na internetu Sarah Dzafce je napravila gestu povlačenja očiju u kosi oblik, što je mnogo ljudi protumačilo kao izrugivanje osobama azijskog porijekla. Uz fotografiju je bio i finski tekst koji se otprilike prevodi kao “jesti s Kinezom”.

Iako je ona pokušala objasniti da je samo trljala oči zbog glavobolje, organizacija Miss Finske je jasno rekla da ne prihvaća rasizam niti diskriminaciju u bilo kojem obliku.

Zbog toga su odlučili da ukinu njenu titulu Miss Finske 2025 i krunu prenesu prvoj pratilji, jer takva ponašanja, prema organizaciji, nisu u skladu sa vrijednostima koje ovo natjecanje zastupa. Titulu Miss Finske sada nosi prva pratilja Tara Lehtonen. Sarah je rođena u Ouluu, a živi u Kuopiju i javno se ispričala na konferenciji za medije koja je održana povodom oduzimanja njezine titule. - Jako mi je žao svih koje sam uvrijedila i povrijedila svojim postupcima na društvenim mrežama - rekla je Dzafce.

O cijeloj ovoj situaciji oglasila se i na društvenim mrežama. Pratiteljima je poručila da preuzima punu odgovornost, dodala je kako joj titula predstavlja i veliku obvezu. - Svjesna sam da su moji postupci kod mnogih izazvali negativne reakcije i zbog toga mi je iskreno žao. Posebno se ispričavam svima koje je ova situacija osobno pogodila. Nikada mi nije bila namjera povrijediti bilo koga. Ovo vidim kao lekciju i u budućnosi ću djelima pokazivati kakvu Miss Finske želim predstavljati, a to je ona koja povezuje ljude i pristupa im s poštovanjem - napisala je Sarah.