Popularna influencerica posjetila Egipat: 'Ne dovršavaju fasade na zgradama zbog plaćanja poreza'

- Ovo putovanje ostat će mi u sjećanju kao jedno divno novo iskustvo koje mi je bilo prijeko potrebno da pobjegnem iz užurbane svakodnevice života u Zagrebu i svijet sagledam iz neke druge svježije perspektive, nekog drugog kuta. Naučila sam da je život prelijep kada se samo prepustiš i kada se živi punim plućima i bez straha od nepoznatog - govori magistra novinarstva i popularna influencerica Tea Dujmić koja je nedavno posjetila zemlju faraona, daleki i mistični Egipat s voljenom tetom Gogom. Atraktivna Osječanka opisala je kako su je najviše fascinirale piramide u Gizi, a iskustvo i pozitivnu energiju koju je osjetila na tom mjestu pamtit će zauvijek.

- Na putovanju sam bila skoro dva tjedna, oduzmemo li dane putovanja avionom i prijevozom iz jednog grada u drugi. Posjetila sam Kairo, Hurgadu, Hurgadu Marinu, Orange Bay otok, piramide u Gizi, sfinge u Gizi, The Egyptian Museum Cairo i mnoge druge neizostavne atrakcije - priča Tea koja je do obalnog grada Hurgade putovala direktnim letom iz Ljubljane, a let je trajao četiri sata. Najpopularnije piramide koje je posjetila su Keopsova, Kefrenova i Mikerinova, a koje su smještene na platou Giza, do kojeg se proširio i Kairo, a svakako su najposjećenija turistička znamenitost svijeta.

- Na ovom putovanju doživjela sam puno zanimljivih anegdota, u izlasku sam upoznala novinara i pisca iz Kaira. Pričali smo o knjigama, novinarstvu, piscima, filmovima i spiritualnosti, razgovor je bio iznimno ugodan i zanimljiv kao što bih pričala s nekim svojim prijateljima. Sudjelovao je na Kairo filmskom festivalu i objavio nekoliko autorskih knjiga. Obično mi se događaju takvi "slučajni susreti" koji su se baš nekako trebali dogoditi, razmijenili smo i kontakt. Vodič u Gizi je govorio hrvatskim jezikom jer mu supruga dolazi s naših prostora pa mi je i to bila jedna zanimljivost da netko na hrvatskom objašnjava sve o Egiptu dok stojimo ispred piramida, jednog od najvećih svjetskih čuda. Zanimljivo jest što sam imala priliku jahati konja, inače je moja najdraža životinja. Pored našeg hotela bio je ranč s konjima pa smo jedan dan išli i na izlet. Meni su dali mladog i živahnog konja koji je u jednom trenutku bio toliko brz da sam uhvatila dobar trenutak i sišla s njega. Naravno, konj je pobjegao pa su ga poslije hvatali - opisuje influencerica koja je s putovanja u Hrvatsku ponijela i preplanulu put te predivno iskustvo s ljubaznim Egipćanima.

Tea Dujmić popularna je domaća influencerica Foto: Privatna arhiva

- Egipćani su topli i gostoljubivi, žele da osjetite njihovu kulturu i ugodno se osjećate. Prilikom izleta brodom na Orange bay, kapetan je bio toliko ugodan i pričao nam je o povijesti Egipta, a posada na brodu se maksimalno potrudila da se osjećamo ugodno i imamo sve što nam je potrebno. Izlet je bio divan, ronjenje mi je ostalo u posebnom sjećanju - dodaje mlada poduzetnica koja je odsjela u Siva Grand Beach Resortu u Hurgadi, a osvrnula se i na cijene u Egiptu.

- Sto egipatskih funti jednako je tri eura, a deset egipatskih funti je trideset centi. Cijene su pristupačne, ali ipak, treba paziti na ulične trgovce koji vam pokušavaju prodati sve i svašta, nerijetko budu baš naporni, pogotovo ako su djevojke same. Na primjer u Green shopu, trgovini biljem i domaćim pripravcima, dozvoljeno je cjenkanje, kupili smo losion za tijelo od devinog mlijeka, ulje za sunčanje i samotamnjenje, čajeve, čak i sprej za nos, a sve to od domaćih BIO sastojaka. Nakon kupovine smo napravili i "selfie", a vlasnik nam je predložio da mu trgovinu podijelimo i na društvenim mrežama, što je poprilično dobar marketing - opisuje te nam objašnjava kako su Egipćani pozitivni, iako nemaju mnogo, spremni su turistu pokazati i ponuditi sve što imaju. Kada je riječ o gastronomskoj ponudi ove afričke zemlje, priča nam kako tamošnji domaćini spremaju odličnu ribu, rižu i tjesteninu koja je kod njih uvijek raznih boja i okusa, a probala je i odličan sok od kivija.

- Kada je riječ o nedostacima i onom što mi se nikako nije svidjelo jest definitivno sigurnost, nisam se osjećala sigurno hodati ulicama navečer, zbog trgovaca koji ponekad nešto dobacuju, i doslovce na silu žele da kupiš nešto što ti nije potrebno. Ipak, tu im se treba malo oštrije odgovoriti te na kraju odustanu od uvjeravanja da vam je njihov proizvod neophodan. Sjećam se kada smo prolazili kroz granični prijelaz Suez, sve je naravno bilo sigurno, njihova policija i vojska, ali moram priznati da mi nije bilo svejedno zbog priča koje se plasiraju u medije. Isto tako, građani su u strahu od davanja poreza pa tako većini zgrada u Kairu i okolici fasada nije dovršena do kraja, zato što, kako nam je objasnio vodič, znači da ako dovrše fasadu - imaju novca i da će im država nametnuti dodatna davanja. Vožnja tim cestama pucala je na panoramu grada, za mene je bila zapanjujuća, a i svi mi koji smo išli s turističkom agencijom zapitali smo se kako je moguće da toliko zgrada nije dovršeno - prisjeća se popularna influencerica.

Tea Dujmić uživala je na putovanju u Egipat Foto: Privatna arhiva

- Također, Kairo je užurban, automobili, konji i prikolice su posvuda, a neki ljudi čak koriste i deve kao prijevozno sredstvo. Posvuda su štandovi kave, voze jako ubrzano i ne poštuju se prometni propisi, noću voze bez upaljenih svjetala, ne daju žmigavce. Osim toga, kada sam posjetila muzej The Egyptian Museum, ekskurzija djece koja je bila ondje u posjeti željela se fotografirati sa mnom, a u jednom trenutku oko mene je bilo barem dvadesetak djevojčica čekajući za selfie. Bilo mi je to doista čudno, osjećala sam se kao prava zvijezda, a i volim se fotografirati. U ovom predivnom i impozantnom muzeju opisali su nam i proces mumifikacije te nam pokazali njihovo poznavanje hijeroglifa, štovanje životinja te objasnili značenje Tutankamonovog prokletstva. Osim toga, zanimljivo jest i to da su njihove piramide odavno prazne i pokradene - prepričava Tea.

Naime, znanstvenici već stoljećima bezuspješno tragaju za odgovorima o tome kako su impozantne egipatske građevine sagrađene. Svi se slažu da su čudesne, a mnogi im pripisuju i nadnaravna svojstva. Cijela egipatska civilizacija je prožeta pričama o magiji te drevnim Egipćanima koji su, posjedujući tajna znanja ovladavanja zakonima prirode, uspijevali izvesti ono što danas zovemo čudima. Bila to istina ili ne, Egipat treba doživjeti. Egipatska avantura objedinjuje različitost bogatog drevnog svijeta, svojevremeno vodeće civilizacije svijeta i suvremenog arapskog duha. Taj spoj najuočljiviji je u glavnom gradu Kairu, po veličini 13. gradu svijeta s oko 17 milijuna stanovnika. Golem je i prljav, ali šarmantan i očarava energijom. Ona je najuočljivija na najvećem bazaru Kan-Al-Khalili, gdje se prodaje doista sve, "od igle do lokomotive". Iako je na ulicama vječita vreva, kako opisuje i naša sugovornica, no kad mujezin s džamije pozove na molitvu, sve staje, utihne i svi se klanjaju. Ipak, u Kairo se ne dolazi u shopping. Biser grada je velebni Egipatski muzej, sagrađen 1835. godine, gdje je pohranjeno više od 130.000 izložaka nađenih u piramidama, hramovima i palačama.

VEZANI ČLANCI:

Kada je riječ o zabavi i noćnom životu, sugovornica je otkrila kakva je ondje ponuda. - Tamošnji klub me čak podsjetio i na jedan naš zagrebački, cijene pića su doista pristupačne, a glazba je uglavnom strana. Kada ondje odete u izlazak, zabava je zagarantirana, a pogotovo kada ste daleko od kuće - dodaje Tea.

- Ipak, ne bih mogla zamisliti da živim u Egiptu, ja sam prava Europljanka i gradska cura. Uostalom, želja mi je svakako češće ovako pobjeći na neke dalje sunčane i egzotične destinacije, kako bih se sunčala i uživala. Svakako, ponovno ću posjetiti Egipat, želim zaplivati s dupinima i posjetiti neke zanimljive hramove - prepričava Osječanka sa zagrebačkom adresom te za kraj govori koje su joj još destinacije na "bucket listi".

- Željela bih posjetiti Sjedinjene Američke Države, a prvi grad na popisu je "grad anđela", odnosno Los Angeles. Iako prijatelji koji su ga već posjetili kažu da nije niti približno onako kako ga prikazuju u filmovima, ja ne odustajem od te želje. Također, sve zemlje koje uključuju sunce, more i plažu su za mene dobrodošle, a jedino što ne volim je hladnoća - zaključuje.

VIDEO: Tomislav Štengl o lobiranju na Euroviziji: 'Za to se oduzimaju bodovi'