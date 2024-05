Radio je divan medij, jedini uz internet koji ima mogućnost stvoriti i zadržati jednu ljudsku zajednicu

Nina Trumbić dobro je poznati glas slušateljima pokojnog Radija 101, a sada i Top Radija, gdje je svakog popodneva slušamo u emisiji "Rooftop" u kojoj je ugostila brojne poznate glazbenike. Svestrana Nina radi i kao DJ-ica, a slobodno vrijeme najčešće provodi sa svojim psom.

Kako ste zavoljeli radio, jeste li uvijek znali da je to ono čime se želite baviti?

Apsolutno da. Kao mala sam slušala radio po cijele dane i snimala na kazete, pa presnimavala, pa čekala cijeli dan da dođe ta bitna pjesma da i nju mogu snimiti. Naravno, najveća drama je bila ako bi ti netko drugi doma nešto presnimio, vjerujem poznata situacija većini koja je tad odrastala. Kad sam napokon dobila mikrofon ili nešto nalik tome, s prijateljima bih snimala intervjue, sjećam se i da smo s diktafonom na dječjim rođendanima snimali neke fore ili što već klinci snimaju.

Kasnije, kad smo već dobili svoje kompjutere, bilo je to slaganje mixeva na CD-ovima, prženje lista, mislim da je čak i prvi novac koji sam ikad zaradila bio od punjenja i uređivanja playlista na tuđim ipodima, ako ih se itko sjeća. Mislim i dan-danas, imam playlistu za svaki životni trenutak, stvaran ili imaginaran.

Počeli ste na Radio Studentu, kako je to izgledalo na početku vaše karijere? Što ste naučili na Radio Studentu?

Na Radio Studentu su bili jako otvoreni, apsolutno prihvaćaju da si nov i da krećeš od nule. Najviše me naučio Hrvoje Magić, u ulozi mentora oko same tehnike i načina funkcioniranja radija i mogućnosti koje kao medij nudi. Ja sam krenula prvo više kroz tehniku, radila kao realizator emisija i selektor glazbe. Zatim je nekako prirodno došlo vrijeme i da moram nešto reći, tako da sam nakon početne nervoze brzo shvatila da mi nije problem brbljati u eter. Prva emisija koju sam vodila bila je na temu kazališta, "Generalna proba" koja se emitira i danas, a zatim i jutarnji show sa Zrinkom Bačić u kojem je najnapetiji dio bio koja od nas će doći na vrijeme u rane jutarnje sate. Radio Student je super početak za nekoga tko želi raditi na radiju, odličan je poligon za dalje, neovisno o tome koji dio posla na radiju ili tema vas zanima, to je i dan-danas jedan od radija s najvećim brojem emisija.

Nakon toga smo vas slušali na Radiju 101. Po čemu pamtite te godine, kako je bilo na Stojedinici?

Ja sam došla na Stojedinicu dosta kasnije od njenih zlatnih dana, koji su bili i prije nego što sam se rodila, tako da je to već bila potpuno izgrađena priča, s postojećom publikom, i strogim slušateljima velikih očekivanja.

Dočekala su me tamo starija, poznata radijska imena od kojih sam imala puno za naučiti i jako sam zahvalna za sve godine provedene u eteru Radija 101. Slušateljstvo je uvijek bilo pozvano i spremno podijeliti svoje stavove s nama, što mi je neizmjerno važno, jer i danas najviše uživam u toj interakciji sa slušateljima. Jako mi je bilo drago što su mi dali povjerenje da uređujem i vodim dugovječnu emisiju "Cener" u kojoj su predstavljani mladi, neafirmirani izvođači, od kojih su danas neki stvarno velika imena na našoj sceni. Kasnije i samo povjerenje da bih bila glazbena urednica, što mi je bilo nevjerojatno, da mi je posao praćenje i slaganje glazbe, što od malena u svoje privatno vrijeme radim sebi za gušt.

Nakon Stojedinice ostali ste na istoj frekvenciji, ali u Top Radiju, gdje vodite "Rooftop". Kako biste opisali vašu emisiju, kako nastaje i što u njoj sve možemo čuti?

Tako je, na Top Radiju se okupila super ekipa. Jako je lijepo, nakon iskustva na velikom, poznatom, izgrađenom brendu biti u prilici i zajedno s ljudima koji iza sebe imaju radijskog umijeća graditi novu priču ispočetka. Tu su Barbara Kolar, Kruno Belko, Tamara Loos, Filip Riđički i Miran Bistričić, a ovisimo, naravno, i o genijalnoj ekipi čije glasove nužno ne čujete u eteru. U "Rootopu", a i općenito na Top Radiju, najbitnija je glazba. "Rooftop" je večernji show koji dolazi nakon onih najstresnijih dijelova dana - buđenja, posla, prometnih gužvi, nema više stresa i jurnjave, već je onaj feeling kad dođeš s frendovima na cugu i dijelite sve što vam se dogodilo i s kime ste se susreli tog dana, najnovije što smo čuli o nekom, fore koje smo vidjeli na netu ili koji film/seriju ćeš sljedeću pogledati.

Intervjuirali ste mnoge poznate glazbenike, koji biste intervju izdvojili?

Iz dosadašnjeg iskustva mogu reći da su sve velike zvijezde bile veoma ugodne, spremne na razgovor, čak i uz obavezni set standardnih pitanja tipa "Veselite li se dolasku u Hrvatsku?" oni će odgovoriti spremno i bez ikakve zamjerke jer razumiju da im je to dio posla, tako da se nisam još susrela s nekim "divama".

Ako moram izdvojiti nekog, prvi mi pada napamet čovjek čiji uopće nisam bila fan, ali me oduševio - Gene Simmons iz KISS-a. Prošli smo sve, od njihove karijere, cijele glazbene industrije, prehrane, životnih lekcija, politike, na kraju tog intervjua on je propričao hrvatski. Oni su u principu jedan brend koji lansira nevjerojatno puno proizvoda, bilo da se radi o albumu ili krstarenju, tako je tu bilo i puno savjeta za poslovne ljude. Može se poslušati cijeli intervju na webu Top Radija.

Koji vam je najveći gaf koji vam se dogodio u eteru?

Mislim da je najveći gaf jedan za koji dijelim krivnju sa svojim psom. Bumi je dalmatinerica, divna, sad već starija gospođa, koja ide sa mnom na radio svaki dan. No, jednog dana u šetnji do Stojedinice očito je nešto zgrabila i pojela putem, i odlučila izbaciti to van u trenutku dok sam razgovarala s gostom u studiju, uživo, upaljeni mikrofoni. Bilo je to usred razgovora s Borisom iz Repetitora koji je jednostavno počeo umirati od smijeha i objasnili smo slušateljima što se dogodilo, pustili mjuzu i nastavili kasnije.

Od 18-e godine radite i kao DJ, kako ste počeli s tim? Kako inače izgledaju vaši setovi?

Da, počela sam u nekadašnjem Purgeraju, pa se priključila KSET-u gdje su me zapravo najviše naučili. Vrtjela sam po skoro svim našim klubovima i festivalima, no promijenila se slika zagrebačkog noćnog života od mojih početaka tako da u zadnje vrijeme češće vrtim na eventima bilo da su privatni, sponzorski ili potpora kulturnim događanjima u gradu, Obožavam biti DJ-ica, iako zna, naravno, biti zamorno ugađati toliko velikom broju (često različitih) ljudi. A, i tu tek bude gafova.

Što mislite o današnjoj glazbenoj sceni kod nas i u inozemstvu?

Neki dan sam baš imala razgovor s prijateljima, koji smo svi u nekim 30-ima koliko nam na živce idu sve obrade pjesama koje su bile veliki hitovi dok smo mi bili klinci. Nisam ona "prije je bilo bolje" osoba, nervira me to, jednostavno nešto je bilo prije, dajte da čujemo nešto novo sad. Recimo sad se baš često vrti nova verzija Shakirine "Whenever, Wherever" što smatram nepotrebnim uopće za proizvesti, a posljedično i puštati. No, pitam se jesu li tako vjerojatno razmišljali i oni stariji od nas dok smo bili klinci.

Super mi je kad neka stara stvar koja je većini nas "pod normalno" postane hit na tik toku ili bude korištena u nekom filmu/seriji i dobije neki novi život kod puno mlađe publike. Evo, nedavno sam gledala "Saltburn" i bila oduševljena soundtrackom jer su stavili sve pjesme koje sam ja ful vrtjela na samim počecima svoje DJ karijere, i nisu ih išli pretvarati u neke suvremene verzije ili nešto što odudara od onoga kako su originalno zamišljene.

Svakako cijenim i rado puštam dobre remixeve ili semplove iskorištene na neki novi način, ali kopiju radi kopije ne volim, pogotovo u to današnje doba kad s jednakom lakoćom jednog klika možeš poslušat i originalnu i drugu i treću verziju, a s par klikova više napraviti i svoju.

Mislim da ima super nove, originalne glazbe, kojoj bih radije dala prostora. A, posebice na našoj sceni koja baš cvjeta i to u nekoliko različitih žanrova i smjerova.

Čime se još bavite osim radija i DJ-inga, ostane li vam slobodnog vremena?

Bindžam serije i skrolam po mobitelu. Ako je lijep dan, s psom istražujem parkove i šume, ako sam pak nervozna, onda pečem kolače, a ako je party tek gotov, onda idemo na karaoke!

Imate li još neke ideje za nove emisije, što biste voljeli raditi?

Najradije bih vam poslala jednu powerpoint prezentaciju uz ovo pitanje. Da, imam puno ideja, trenutno bih najradije jedan radijski kulinarski show.

A generalno smatram da nam definitivno nedostaje više sadržaja o fizičkom, a posebice mentalnom zdravlju. Radio je divan medij, jedini uz internet koji ima mogućnost stvoriti i zadržati jednu ljudsku zajednicu. I da, velika sam ljubiteljica kvizova, i već sam vodila jedan, ali želim još.