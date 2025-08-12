Ponekad, gledajući neki prilog u 'Labirintu', imate osjećaj da gledate dokumentarac svjetske klase

RTL Danas // RTL - četiri ruže

Na 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, dok su se hrvatski mediji poredali na kninskoj pozornici kao po scenariju koji već znamo napamet, RTL Danas otišao je korak dalje. Ili, preciznije, korak više. Umjesto iz standardnog studija, središnja informativna emisija emitirala se, ni više ni manje nego - s Kninske tvrđave. Televizijski, to je bio potez vrijedan divljenja, a gledatelje su impresionirali prekrasni kadrovi, vjetar u kosi voditelja, prenošenje atmosfere s lica mjesta… Nisu gledali vijesti zatvorene između studijskih kamera, nego kao dio prizora koji se događa sada i ovdje. Bila je to demonstracija kako inovativno iskoristiti sve mogućnosti moderne tehnologije; i ne samo da je izgledalo impresivno, nego su i teme bile pogođene. Reporteri su s jedne strane donosili zanimljive povijesne priče te izvještavali o događanjima na terenu. Među gostima je tako bio i Mario Bilać, umirovljeni branitelj, koji je bio među onima koji su 1995. skinuli srpsku zastavu s tvrđave. Njegova ispovijest o tom događaju tri desetljeća kasnije, bila je inspirativna i stvarna, a opet nimalo patetična. Voditeljski dvojac, Damira Gregoret i Adrian De Vrgna, odradio je posao uhodano i smireno pa, iako su tehničke i produkcijske zavrzlame kod sličnih prijenosa često trn u peti, RTL-ov tim sve je držao pod kontrolom. Nije bilo osjećaja improvizacije "jer smo na terenu", nego baš suprotno - tempo je bio jasan, montaža uredna, a kadar s kninskih zidina vizualno se urezivao u sjećanje. Bila je to dobra televizijska lekcija da se i tradicionalna obljetnica može ispričati na svjež način, bez gubljenja ozbiljnosti trenutka.

1995. Godina odluke // HRT 1 - dvije ruža

Dokumentarni filmovi, prijenosi, misa, koncert… bili su sadržaj HRT-a za 30. obljetnicu Oluje, što je sve zajedno na dobar način spojilo tradiciju i pijetet. Osim protokolarnih događaja, posebno treba pohvaliti sadržaji koji je gledateljima ponudio širi kontekst i dublji uvid u događaje iz 1995. godine. To se prije svega odnosi na dokumentarni film "1995. Godina odluke", koji potpisuju redatelji i scenaristi Jozo Barišić i Krešimir Čokolić. Snimatelj Damjan Petrović i producentica Sanja Knez pridonijeli su da film izgleda jasno i profesionalno, a urednik Vladimir Brnardić pazio je da tema ostane u fokusu. Film prati ključne vojne i diplomatske događaje iz 1995., od potpisivanja Washingtonskog sporazuma, preko niza vojnih operacija, pa sve do Daytonskog sporazuma. Posebno se ističe dio o političkom kontekstu, primjerice kako je Tuđman procijenio da pobunjeni Srbi neće prihvatiti plan Z-4. Bez pretjerane dramatizacije i efekata, film pruža jasan, kronološki prikaz događaja, što kod ovakvih tema pomaže gledatelju da lakše prati kompleksnu priču. Također, u programu je bio i dokumentarac "Četiri ljeta, tri zime", koji dodatno osvjetljava ratne događaje i ljudske priče iz tog vremena, čime je HTV pokazao da se ozbiljna i složena tema može prikazati tako da ostane pristupačna.

Labirint: Privatizacija zdravlja // HRT 4 - tri ruže

Kao da se gledaju najbolji svjetski dokumentarci, ponekad se ima osjećaj dok se gledaju odlični prilozi HRT-ova "Labirinta". Jedan od takvih je onaj o privatizaciji zdravstva koji je repriziran prošlog tjedna, a uistinu je riječ o sadržaju koji vrijedi pogledati opet i opet. Dok gledatelji sve češće čuju kako liste čekanja rastu, a pristup kvalitetnom liječenju postaje stvar novca, važno je da se takve teme otvore i prikažu jasno i iskreno. Ova epizoda je dobro napravila to što ne kaska za brojkama i statistikama, nego donosi i stvarne priče ljudi koji se bore s nedostatkom dostupnosti javnih usluga i prisilom da privatno plaćaju ono što bi im trebalo biti dostupno. Takav pristup čini temu bliskom i razumljivom, a pritom ne tone u klišeje i osude, nego pokazuje složenost problema. Posebno je važno što su uključeni glasovi iz Udruge Nismo same i stručnjaka, koji daju kontekst i upozoravaju da sustav ne može funkcionirati ako se zdravstvo pretvori u tržišnu robu. Ukratko, "Labirint" je uhvatio nit jedne od najvažnijih društvenih tema danas - kako zadržati solidarnost i dostupnost zdravstva u vremenu kada novac sve više diktira pristup. Takve teme su pravi razlog zašto gledati domaću televiziju.

310. Sinjska alka // HRT 2 - dvije ruže

Sinjska alka jedan je od najvažnijih i najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Hrvatskoj, pravi simbol povijesti i hrabrosti. I zato je prijenos uživo na televiziji važan jer ne samo da donosi spektakl gledateljima nego i čuva i promiče ovu stoljetnu tradiciju širom zemlje i svijeta. Ove godine, zbog jake je oluje Alka bila odgođena, što je sigurno bio veliki izazov za organizatore i produkciju. No, kad smo je u nedjelju konačno dočekali, prijenos je odrađen besprijekorno. Tehnički zahtjevni kadar s trkališta, preciznost snimatelja i kvalitetan komentar omogućili su gledateljima da osjete svu draž i napetost natjecanja. Ovakvi prijenosi su ključni za očuvanje naše kulturne baštine i podsjetnik da tradicija živi kroz generacije. Sinjska alka nije samo sportski događaj, a dobar televizijski prijenos to može prenijeti i onima koji nisu u Sinju, ali osjećaju njezinu važnost.