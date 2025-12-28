Lijepa kći Dikana Radeljaka i Ene Begović pokazala dio svog privatnog života, jedna fotka posebno razdragala pratitelje

Lana Radeljak (25), kći tragično preminule glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana, sve je aktivnija na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svog života. Iako je godinama uspješno čuvala svoju privatnost, u posljednje vrijeme pruža sve detaljniji uvid u svoju svakodnevicu, a najnovijom objavom raznježila je mnoge.

Pod jednostavnim opisom "december"(prosinac), Lana je objavila niz fotografija koje sažimaju njezin blagdanski mjesec. Kroz objektiv svog mobitela zabilježila je idiličnu atmosferu, od okićenog božićnog drvca i gledanja kultnog filma "Sam u kući" do druženja s prijateljicama i maženja s kućnim ljubimcem. Ipak, posljednja fotografija u nizu izazvala je najviše emocija. Riječ je o fotografiji iz Laninog djetinjstva na kojoj kao djevojčica pozira s osmijehom, a koja je mnoge podsjetila na njezinu majku.

Objava je brzo prikupila brojne lajkove, a u komentarima su se nizale pohvale na račun Lanine ljepote i stila. Jedan komentar posebno se istaknuo i sažeo ono što mnogi misle: "Bože ljepote u ovoj djevojci, a ista svoja majka". Upravo je nevjerojatna sličnost s Enom Begović nešto što javnost često ističe, a Lana s ponosom čuva uspomenu na svoju majku, povremeno objavljujući i njezine do sada neviđene fotografije. Ova blagdanska objava još je jednom potvrdila koliko je naslijedila majčinu karizmu i ljepotu, što njezini pratitelji uvijek s oduševljenjem dočekaju.

Osim što uživa u blagdanskoj idili, za Lanu je 2025. godina bila iznimno uspješna i ispunjena velikim životnim odlukama. Nakon što je diplomirala međunarodnu ekonomiju i menadžment na prestižnom sveučilištu Bocconi u Milanu, ostvarila je i značajan poslovni napredak. U rujnu je na LinkedInu objavila da je promaknuta na poziciju supervizorice u tvrtki Forvis Mazars, gdje radi od 2023. godine. No, uspjesi se nisu nizali samo na poslovnom planu. U svibnju je objavila zaruke s dugogodišnjim dečkom Antonijem Barišićem, magistrom kemije kojeg je javnost upoznala kao natjecatelja u kulinarskom showu "MasterChef".