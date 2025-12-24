Endrina Muqaj prva je polufinalistica ove sezone, a Krunoslav Jarić napustio je natjecanje

Endrina Muqaj ide u polufinale, dok je Krunoslav Jarić završio svoj put u MasterChefu nakon dvoboja u kojem su oboje dali sve od sebe, ali nijanse su presudile. Endrina i Krunoslav dobili su recept za dva jela koja je kao gost kuhar pripremio chef Tibor Valinčić. U oba tanjura cvjetača je imala glavnu ulogu, a zahtjevi za replikom jela chefa Tibora bili su jasni, no nimalo jednostavni. „Na glavnom jelu su komponente koje su naizgled jednostavne, ali sami odrezak od cvjetača moraju paziti da ga ne prekuhaju jer će im se onda pretvoriti u pire“, objasnio je chef Tibor prije početka kuhanja. Amuse-bouche morali su pripremiti na četiri tanjura, dok se glavno jelo serviralo na jednom.

Oboje su u kuhanje uložili velik trud i energiju, svjesni važnosti trenutka. Nakon završetka izazova, Krunoslav je otvoreno analizirao svoje pogreške: „Greška mi je kod samog umaka, ostao mi je gust, cvjetača je previše prepržena, a bila je i greška kod amuse-bouchea“, rekao je, svjestan da su ga sitni propusti skupo stajali. Endrina je, s druge strane, istaknula vlastiti dojam: „Oduševljena sam izborom namirnica, iskoristivosti i prezentacijom.“

Foto: Nova TV

Za amuse-bouche oboje su dobili ocjenu šest, no žiri je detaljno objasnio uočene nedostatke. „Oboje ste imali slične greške. Krunoslav je imao jak okus ljutike, nije je dovoljno dinstao prije dodavanja stabljike cvjetače, emulzija je bila nedovoljno gusta. Cvijet koji je stavljen na amuse-bouche nije bio pravi cvijet, taj je cvijet trebao ići na glavno jelo“, pojasnio je chef. Slične zamjerke odnosile su se i na Endrinu: „Ljutika nije bila dovoljno dinstana, emulzija nije bila dovoljno gusta...“, navedeno je među njezinim pogreškama.

Kod glavnog jela razlika se ipak jasnije vidjela. Krunoslav je dobio ocjenu pet, dok je Endrina osvojila sedam bodova. Krunoslavov umak bio je pregust, krema od karamelizirane cvjetače nedovoljno karamelizirana i začinjena, a čips prepečen. Kod Endrine su također zamijećeni problemi s gustoćom umaka i karamelizacijom kreme, no začini su bili pogođeni, što je njezino jelo učinilo uspješnijim.

Zbroj bodova donio je prevagu u Endrininu korist. „Ne znam bih li plakala ili se smijala. Sva se tresem. Kad sam došla na audiciju, imala sam taj žar u sebi, ali malo manje samopouzdanja, a sada ne mogu opisati ovaj osjećaj“, rekla je Endrina nakon odluke o njezinom prolasku u polufinale. „Ušao sam u MasterChef s osmijehom, tako ću i izaći. Kreće moj kuharski život“, zaključio je Kruno, zatvarajući jedno poglavlje i otvarajući novo. Kako će završiti idući dvoboj – u kojem će kuhače ukrstiti Antonija i Renata – ne propustite pogledati u idućoj epizodi MasterChefa!