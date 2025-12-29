FOTO Slavna pjevačica fotkom slomila internet, ljudi se šale zbog čudnog detalja

Glazbenica i glumica Jennifer Lopez (56), kao i brojni drugi poznati, uputila je svojim obožavateljima blagdansku čestitku. No, to nije prošlo mirno. Naime, njezina božićna čestitka izazvala je pravu pomutnju na internetu iz potpuno neočekivanog razloga. Dok je 56-godišnja zvijezda pozirala s golemim dijamantnim prstenom, pozornost je ukrao neobičan detalj - njezin iPhone koji se činilo da se neobično savija u njezinoj ruci.

U objavi koju je podijelila na društvenim mrežama, J.Lo je poručila: "Sretan Božić svima!", a fotka je brzo prikupila 1.6 milijuna pregleda na platformi X. Dok su neki hvalili njezin sjajan izgled, drugi su iskoristili priliku za sprdnju. Obožavatelji oštrog oka uočili da iPhone koji drži u ruci izgleda čudno zakrivljen pri dnu. "Kao da je odustao od toga da bude pravokutnik", komentirali su mnogi, a društvene mreže preplavila su pitanja je li pjevačica pretjerala s uređivanjem fotografije ili je problem u samom uređaju. "Kad opališ toliko selfija da ti iPhone izgleda kao banana", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Tvoj telefon savija prostor-vrijeme, u redu, kraljice."

Neki su, pak, bili direktniji s pitanjima: "Zašto je telefon zakrivljen?" i "Zašto joj se telefon tako savija?". Pojavili su se i savjeti upućeni pjevačici. "Volim te, djevojko. Ipak, moraš se pobrinuti da provjeriš ima li izobličenja na bilo kojoj fotografiji koju objaviš jer je uređuješ", poručila joj je jedna obožavateljica, aludirajući na moguće korištenje filtera. Drugi su iskoristili priliku za šalu na račun tehnološkog diva. "Dokaz da se novi iPhone 17 Pro savija", objavio je jedan komentator, a drugi se nadovezao: "Wow, i iPhone 17 se savija".

Merry Christmas one and all! pic.twitter.com/7SzBJRjyIz — jlo (@JLo) December 26, 2025

Podsjetimo, i kraljevska obitelj imala je problem s čestitkom. Naime, princ Harry i Meghan Markle svoju su božićnu čestitku za 2025. godinu podijelili prije četiri dana, no jedan detalj privukao je pozornost. Radi se o objavi na društvenim mrežama koja se sastoji od fotografije obitelji. No, neki su uvjereni kako je par napravio manju pogrešku pri uređivanju fotografije koja je promakla velikoj većini. Fotografija prikazuje bivšu glumicu uz Harryja i njihovu djecu kako stoje na mostu okruženi zelenilom. "Sretni blagdani! Od naše obitelji vašoj," napisala je Meghan. Jedna od fotografija posebno je izazvala znatiželju javnosti zbog detalja koji upućuje na to da je slika blago retuširana. Riječ je o suptilnoj mrlji koja se pojavljuje iznad glave princa Harryja, zbog koje se čini kao da dio njegove glave nedostaje. Obožavatelji oštrog oka brzo su uočili nepravilnost, a onda se povela rasprava.

Jedan korisnik Reddita napisao je: "Što se dogodilo? Stražnji dio Harryjeve glave nedostaje iznad linije kose." Drugi je ponudio svoje objašnjenje: "Izgleda kao da su koristili alat za kloniranje u Photoshopu. Dio glave 'lebdi' iznad njegove glave kad zumirate."

"Izgleda kao da mu grana drveta izlazi iz glave (smijeh)," našalio se treći, dok je četvrti smatrao da je riječ o nečem drugom: "'To bi bio list u prvom planu...'" No, jedan od korisnika nije se složio: "Mislim da nije. Postoji nešto što izgleda kao gotovo savršena kružna mrlja koja izgleda kao da je netko koristio alat za kloniranje u Photoshopu."