FOTO/VIDEO Prosvjednici ispred Tomaševićevog stana pjevali Thompsona i skandirali 'Javi se gradonačelniče'

*Ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jutros je organiziran prosvjedni skup

*Predvodili su ga Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca

* Protive se zabrani drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji se danas trebao održati u zagrebačkoj Areni

Ovdje pratite tijek događaja:

12:00 - Prosvjednici su ponovno uzvikivali "Auf Wiedersehen Senfe". Skup je završen uz pjesmu Himna slobode te skandiranjem "U boj, u boj".

Prosvjednici skandiraju ispred Tomaševićevog stana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11:55 - Na prosvjedni skup jedan je gospodin, kažu organizatori, iz Austrije. Obratio se okupljenima.

-Hvala svima, posebno Marku Perkoviću Thompsonu koji nam daje moral kroz svoje pjesme, zagovara ljubav prema domovini i vjeri i prema najnormalnijim stvarima. Ne kužim kako netko može reći da je on fašist kada voli svoju domovinu- poručio je okupljenima na skupu. Nakon njegovog govora puštena je Diva Grabovčeva.

Još jednom se zagrebačkom trešnjevkom zaorila pjesma Bojna Čavoglave uz sporan pozdrav na početku.

28.12.2025. Zagreb - Prosvjednici su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je gradonačelnik najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

11:50 - Nemojte slušati Plenkovića, vi pripadate hrvatskom narodu. Krivo je ne biti na strani hrvatskog naroda, nemojte hapsiti Hrvate. Najviše pozdravljam hrvatske vojnike i branitelje. ZDS je stari hrvatski pozdrav iz 1684. godine, prema tome - Tomaševiću i Plenkoviću - ne sramotite se. Dokažite da vam je stalo do ove države. Kroz povijest su nas razni pokušali uništiti, ali neće im uspjeti, pa ni vama komunjarama- poručila je jedna žena na prosvjednom skupu

Prosvjednici su skandirali "U boj, u boj", "Auf Wiedersehen Senfe". Jedna od posljednjih pjesama na repertoaru je Ako ne znaš što je bilo.

Foto: Hana Ivković Šimičić

11:35 - Senfe, sreli smo se mi na koordinaciji. Druže Tomaševiću, i Bog je s nama, čim se vijore hrvatske zastave i sunce baš je zasjalo. Mi smo za Domovinu spremni, tu smo ispred tvog sada. Što ćemo sad? Nema te, zbrisao si ili u Ljubljani ili se skrivaš ženi iza suknje - poručio je Alin Kavur.

-Druže Tomaševiću, ovo je naš dom. Pet dečki je poginulo braneći kuću tvog oca. A ti u šest godina nisi došao odati počast palim braniteljima 145. brigade. Moja inicijativa ide u službenu akciju prikupljanja poziva za referendum za tvoj opoziv- dodao je.

Inače, zagrebačkom Trešnjevkom ore se Thompsonove pjesme poput Anice, kninska kraljice i Sokolov krik. Zvučnik je otkazao poslušnost pa okupljeni pjevaju a capella.

11:15: - Mi nismo fašisti, mi smo branitelji, dragovoljci Domovinskog rata koji smo se borili za našu Hrvatsku, branili i oslobodili našu Hrvatsku. Borili smo se da bude demokracija, a ne totalitarni režim. A ne da se piše da smo mi nekakvi ekstremisti i fašisti samo zato što volimo svoju domovinu- kazao je Dražen Keleminec, jedan od predvodnika današnjeg skupa.

Okupljanje ispred Tomaševićevog stana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako javlja Večernjakova novinarka, na prosvjedu se okupilo 50-ak ljudi, a po prilici je jednako toliko i policajaca. Pjeva se Bojna Čavoglave uz sporni pozdrav, a povremeno se skandira "Gdje nam je gradonačelnik?", "Alo, javi se?", "Di si senfe?" i "Ajmo javi se gradonačelniče".

Prosvjednici ispred Tomaševićevog stana pjevaju Bojna Čavoglave Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11:00 - Nekolicina građana okupila se jutros ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Kako su najavili još jučer, cilj im je svojevrsni protest protiv zabrane drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji se danas trebao održati u zagrebačkoj Areni, ali i svih ostalih koncerata za koje je Tomašević ustvrdio da se više neće odvijati u metropoli. Skup predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca, a ulica je prepuna policije koja je dignula i dron.

Krenulo prosvjedno okupljanje ispred Tomaševićevog stana: Pjevaju su Thompsonove pjesme

Najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme. Kako je ranije najavio gradonačelnik Tomašević, ako na koncertu u Areni pjesmu Čavoglave počne sa "Za dom spremni", bit će mu zabranjeno pjevati u svim prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.

10:45 - Na koncertu koji je održan sinoć Thompson je pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'. Na koncertu je, u pauzi između pjesama, pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti Možemo! i Tomislava Tomaševića u Zagrebu. Cijeli video možete pogledati OVDJE.