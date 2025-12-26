Posljednje mjesto u polufinalu zauzeo Otto Grundmann: 'Bilo je dosta izazovno kuhanje'

U završnom kulinarskom dvoboju pred ulazak u polufinale, Selma i Otto suočili su se s jednim od najzahtjevnijih izazova do sada – replikom dva kompleksna jela talijanskog chefa Roberta Bobe Ceree. Za pripremu su imali ukupno 120 minuta, a zadatak je obuhvaćao predjelo – linguini al’amatricianas s ribom te glavno jelo – bakalar s parmigianom od patlidžana, dovršen espumom.

Otto je u konačnici osvojio naklonost svih chefova i osigurao ulazak u polufinale. Njegova verzija predjela bila je tehnički korektna, iako je chefovima nedostajala jača pikantna nota. „Bilo je dosta izazovno kuhanje“, komentirao je Otto nakon što je poslužio tanjure, svjestan tehničke razine zadatka. Glavno jelo također nije prošlo bez primjedbi, no unatoč određenim vizualnim nedostacima, okusi su pohvaljeni: „Kod glavnog jela chef Roberto je imao nekoliko zamjerki na vizualni dio, ali s okusima su bili jako zadovoljni svi.“

Selma je tijekom pripreme naišla na više prepreka, uključujući i tehničku pogrešku kod izrade espume, što je utjecalo na njezinu koncentraciju. „Greška koja se dogodila s izradom espume me toliko naljutila da me izbacila iz fokusa i to si nisam mogla oprostiti“, rekla je iskreno. Osim toga, njezina tjestenina nije bila dovoljno obogaćena umakom, a riba u glavnom jelu ostala je nedovoljno termički obrađena. „Jelo nije potpuno“, zaključio je chef Roberto, dok je chef Stjepan primijetio da je i krema od patlidžana bila presoljena.

Unatoč pogreškama, Selma je ostavila snažan dojam. „To kako se Selma snašla nakon banalne pogreške, jer radi se baš o glupoj pogreški, ta njezina energija da ispravi pogrešku jako te približila odličnom mišljenju koje imam za Otta“, komentirao je chef Roberto. Na kraju je odlučio: „Hvala vam što ste pripremili moja jela na zadovoljavajući način. Ovo je bio prekrasan dvoboj. Da se ovako nastavio, imali bismo jako težak zadatak u odabiru pobjednika. Jela koja smo kušali bila su jako dobro napravljena.“