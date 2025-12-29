Prognostičari otkrili kakvo nas vrijeme čeka: Najavili i veliki obrat nakon novogodišnje noći

U većini krajeva danas će biti prevladavajuće sunčano. Uglavnom u središnjim predjelima oblačnije, lokalno i maglovito. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugozapadni. Na Jadranu ponegdje umjerena bura i tramontana u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 3 i 8, u Primorskoj Hrvatskoj od 11 do 15 °C.
Što se tiče prognoze u idućim danima, DHMZ je objavio da će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. U utorak i četvrtak povremeno više oblaka, na Jadranu uz malu vjerojatnost za slabu kišu, a u unutrašnjosti ponajprije u novogodišnjoj noći na istoku može pasti slaba susnježica ili snijeg. U kopnenim krajevima će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar okretati na jugozapadni. Na Jadranu će već u utorak ujutro jačati bura, mjestimice će na udare biti olujna. U srijedu će prvo okrenuti na sjeverac i slabjeti pa onda na slab do umjeren sjeverozapadnjak. U četvrtak će zapuhati umjeren jugozapadnjak, navečer i jugo. Jutra u unutrašnjosti veoma hladna, a i na Jadranu će u srijeda biti prohladna.
Istramet javlja kako će posljednja tri dana 2025. godine proteći u znaku povoljnog vremena. U utorak će ponovno ojačati bura uz blaži pad temperature zraka, dok će jutra biti hladna, a dnevne temperature zraka i više nego li ugodne za doba godine.
U nastavku tjedna očekuje nas prava zima, ali bez ekstremna ili posebno niskih temperatura zraka. Novogodišnja noć bit će hladna, nerijetko u unutrašnjosti Istre i na kontinentu uz vrijednosti oko -5 °C, dok će se uz obalu vrijednosti kretati do 5 °C. Puhat će većinom slaba bura.
Već drugog dana Nove godine slijedi postupno naoblačenje, a prema svemu sudeći i naglo jačanje južine. Nakon perioda hladnog vremena, južina bi mogla biti tako izražena da bi dnevne temperature zraka ponegdje u unutrašnjosti zemlje mogle dostići vrijednosti blizu 20 °C, što je za prosječno najhladniji dio godine ekstremno visoko. Ipak, na vidiku su i hladne fronte koje bi prije svega mogle donijeti velike temperaturne oscilacije, ponovno bez dugotrajne snježne zime, ali s jednodnevnim hladnim prodorima koji bi u Gorskom kotaru i Lici te ponekim nizinama nakratko mogle donijeti snježni ugođaj.
Očito ovi naslovi su za lakovjerne , jer do prije dva dana su bile snježne apokalipse, led, studen, a sad južina i plus 20, haha