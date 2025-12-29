Naši Portali
PRIPREMITE SE

Prognostičari otkrili kakvo nas vrijeme čeka: Najavili i veliki obrat nakon novogodišnje noći

Istramet
Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.12.2025.
u 06:53

U utorak i četvrtak povremeno više oblaka, na Jadranu uz malu vjerojatnost za slabu kišu, a u unutrašnjosti ponajprije u novogodišnjoj noći na istoku može pasti slaba susnježica ili snijeg.

U većini krajeva danas će biti prevladavajuće sunčano. Uglavnom u središnjim predjelima oblačnije, lokalno i maglovito. Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugozapadni. Na Jadranu ponegdje umjerena bura i tramontana u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 3 i 8, u Primorskoj Hrvatskoj od 11 do 15 °C.

Što se tiče prognoze u idućim danima, DHMZ je objavio da će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. U utorak i četvrtak povremeno više oblaka, na Jadranu uz malu vjerojatnost za slabu kišu, a u unutrašnjosti ponajprije u novogodišnjoj noći na istoku može pasti slaba susnježica ili snijeg. U kopnenim krajevima će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar okretati na jugozapadni. Na Jadranu će već u utorak ujutro jačati bura, mjestimice će na udare biti olujna. U srijedu će prvo okrenuti na sjeverac i slabjeti pa onda na slab do umjeren sjeverozapadnjak. U četvrtak će zapuhati umjeren jugozapadnjak, navečer i jugo. Jutra u unutrašnjosti veoma hladna, a i na Jadranu će u srijeda biti prohladna.

Istramet javlja kako će posljednja tri dana 2025. godine proteći u znaku povoljnog vremena. U utorak će ponovno ojačati bura uz blaži pad temperature zraka, dok će jutra biti hladna, a dnevne temperature zraka i više nego li ugodne za doba godine. 

U nastavku tjedna očekuje nas prava zima, ali bez ekstremna ili posebno niskih temperatura zraka. Novogodišnja noć bit će hladna, nerijetko u unutrašnjosti Istre i na kontinentu uz vrijednosti oko -5 °C, dok će se uz obalu vrijednosti kretati do 5 °C. Puhat će većinom slaba bura.

Već drugog dana Nove godine slijedi postupno naoblačenje, a prema svemu sudeći i naglo jačanje južine. Nakon perioda hladnog vremena, južina bi mogla biti tako izražena da bi dnevne temperature zraka ponegdje u unutrašnjosti zemlje mogle dostići vrijednosti blizu 20 °C, što je za prosječno najhladniji dio godine ekstremno visoko. Ipak, na vidiku su i hladne fronte koje bi prije svega mogle donijeti velike temperaturne oscilacije, ponovno bez dugotrajne snježne zime, ali s jednodnevnim hladnim prodorima koji bi u Gorskom kotaru i Lici te ponekim nizinama nakratko mogle donijeti snježni ugođaj. 

Stiže nam ledena zima kakvu dugo nismo vidjeli? Europa na udaru klimatskog fenomena, evo kada stiže zahlađenje
Ključne riječi
vremenska prognoza Nova godina vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
08:39 29.12.2025.

Očito ovi naslovi su za lakovjerne , jer do prije dva dana su bile snježne apokalipse, led, studen, a sad južina i plus 20, haha

