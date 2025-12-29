Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA OBJAVA

Lidija Bačić u uskoj haljini zapalila Instagram, obožavateljima se sviđa ovo vatreno izdanje

ARHIVA: Zagreb: Pjeva?ica Lidija Ba?i?
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
29.12.2025.
u 09:00

Iako je opis fotografije bio jednostavan, reakcije pratitelja bile su sve samo ne suzdržane

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznata i kao Lille, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Novom objavom na samom kraju prosinca potvrdila je status jedne od najatraktivnijih Hrvatica, izazvavši lavinu reakcija. Lidija je odlučila počastiti svoje obožavatelje fotografijom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Odjevena u tirkizno-plavu haljinu koja prianja uz tijelo i ističe njezinu besprijekornu figuru, Lidija samouvjereno drži mobitel i snima selfie. Decentni čipkasti detalji na dekolteu dali su dozu elegancije, dok su cjelokupni dojam dodatno podigle neobične svijetloplave štikle ukrašene zakovicama. Uz raspuštenu, valovitu kosu i širok osmijeh, pjevačica je jednostavno poručila "Hi".

Iako je opis fotografije bio jednostavan, reakcije pratitelja bile su sve samo ne suzdržane. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Lidijin izgled. Među prvima su se istaknuli komentari koji su aludirali na njezin "vatreni" izgled. Nizali su se komplimenti na raznim jezicima, od domaćih poruka podrške i srca do talijanskog "bellissima Lile" i engleskog "Hi, sexy woman". Karijera Lidije Bačić traje već gotovo dva desetljeća, još od kada se 2005. godine istaknula kao finalistica druge sezone showa "Hrvatski Idol".

Od tada je izgradila status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica, a njezina svestranost ogleda se i u glumačkim angažmanima, poput uloga u filmu "Aleksi" te serijama "Na granici" i "Blago Nama". Godina 2025. za nju je bila ispunjena nastupima i novim projektima, a ova objava na samom kraju godine služi kao podsjetnik na njezin nezaustavljiv tempo. Dok obožavatelji s nestrpljenjem očekuju što im Lille sprema u idućoj godini, jedno je sigurno: Lidija Bačić zna kako ostati u središtu pozornosti, spajajući glazbeni talent s nevjerojatnom scenskom pojavom.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot

Ključne riječi
showbiz Lidija Bačić Lidija Bačić Lille

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!