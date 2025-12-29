Lidija Bačić u uskoj haljini zapalila Instagram, obožavateljima se sviđa ovo vatreno izdanje

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznata i kao Lille, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Novom objavom na samom kraju prosinca potvrdila je status jedne od najatraktivnijih Hrvatica, izazvavši lavinu reakcija. Lidija je odlučila počastiti svoje obožavatelje fotografijom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Odjevena u tirkizno-plavu haljinu koja prianja uz tijelo i ističe njezinu besprijekornu figuru, Lidija samouvjereno drži mobitel i snima selfie. Decentni čipkasti detalji na dekolteu dali su dozu elegancije, dok su cjelokupni dojam dodatno podigle neobične svijetloplave štikle ukrašene zakovicama. Uz raspuštenu, valovitu kosu i širok osmijeh, pjevačica je jednostavno poručila "Hi".

Iako je opis fotografije bio jednostavan, reakcije pratitelja bile su sve samo ne suzdržane. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Lidijin izgled. Među prvima su se istaknuli komentari koji su aludirali na njezin "vatreni" izgled. Nizali su se komplimenti na raznim jezicima, od domaćih poruka podrške i srca do talijanskog "bellissima Lile" i engleskog "Hi, sexy woman". Karijera Lidije Bačić traje već gotovo dva desetljeća, još od kada se 2005. godine istaknula kao finalistica druge sezone showa "Hrvatski Idol".

Od tada je izgradila status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica, a njezina svestranost ogleda se i u glumačkim angažmanima, poput uloga u filmu "Aleksi" te serijama "Na granici" i "Blago Nama". Godina 2025. za nju je bila ispunjena nastupima i novim projektima, a ova objava na samom kraju godine služi kao podsjetnik na njezin nezaustavljiv tempo. Dok obožavatelji s nestrpljenjem očekuju što im Lille sprema u idućoj godini, jedno je sigurno: Lidija Bačić zna kako ostati u središtu pozornosti, spajajući glazbeni talent s nevjerojatnom scenskom pojavom.