FOTO Zaručili se Ronaldo i Georgina! Evo koliko vrijedi golemi dijamantni prsten o kojem svi pričaju

Nogometna superzvijezda Cristiano Ronaldo (40) i njegova partnerica Georgina Rodríguez (31) zaručili su se. Vijest je sinoć potvrdila Georgina objavom na Instagramu, gdje je uz fotografiju golemog dijamantnog prstena napisala: - Da, pristajem. U ovom i svim mojim životima - stoji u opisu objave koja je u svega nekoliko sati prikupila gotovo 9 milijuna lajkova, što potvrđuje ogroman interes za njihovu priču koja traje od kraja 2016 godine.

Prosidba se dogodila u Rijadu, a Ronaldo nije štedio. Prema procjenama stručnjaka, riječ je o spektakularnom ovalnom dijamantu koji teži i do 30 karata, čija se vrijednost procjenjuje između 2 i 5 milijuna dolara. Time je ispunio svoje obećanje iz Netflix serije "Ja sam Geogina", gdje je najavio da je vjenčanje samo pitanje vremena i da čeka onaj pravi "klik".

Njihov je susret bio gotovo filmski. Upoznali su se 2016. u Madridu, u trgovini modne kuće Gucci, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Ona je taj trenutak opisala kao čaroban, dok je Ronaldo priznao da je s vremenom shvatio da je ona žena njegovog života. Svoju su vezu javno potvrdili početkom 2017. na dodjeli FIFA-inih nagrada.

Par zajedno odgaja petero djece: 15-godišnjeg Cristiana Juniora, blizance Evu Mariju i Matea (8), kćer Alanu (7) i najmlađu Bellu (3). Njihov put obilježila je i velika tragedija u travnju 2022., kada je Bellin brat blizanac, dječak Ángel, preminuo pri porodu. Georgina je o tom bolnom trenutku otvoreno govorila, ističući kako ju je Ronaldo poticao da pronađe snagu. - Imam razloge da nastavim i da budem jaka - izjavila je.

Podsjetimo, Ronaldo i Georgina i ove su godine ljetni odmor proveli zajedno, a time se influencerica pohvalila na Instagramu. Georgina je objavila nekoliko fotografija te pokazala dio unutrašnjosti jahte kojom plove, ali nije otkrila lokaciju. Pozirala je s nogometašem u bazenu, fotografirala se dok se sunčala, u kupaonici... Pokazala je i da Ronaldo vježba na jahti, a time i sve što ovo luksuzno zdanje posjeduje.

Par često zajedno putuje, a zimus su uživali u Laponiji. Tada su se javili na društvenim mrežama i podijelili božićne čestitke. "Najvažniji dio Božića," napisao je Ronaldo uz fotografiju na kojoj cijela obitelj, odjevena u usklađene božićne pidžame, sjedi za stolom. Osmijesi na licima svih članova obitelji svjedoče o toploj i radosnoj atmosferi koja ih je okruživala tijekom blagdana.

Georgina je, kao i obično, s pratiteljima podijelila još više trenutaka iz njihove božićne avanture. Obitelj je uživala u vožnji na saonicama koje su vukli sobovi, okruženi snježnim krajolikom Laponije, koji je izgledao poput prave zimske bajke. Na jednom od videa, Ronaldo i djeca nestrpljivo gledaju kroz prozor dok čekaju dolazak Djeda Božićnjaka, što je izazvalo lavinu emocija među pratiteljima.

Njihovi su fanovi ispunili objave brojnim komentarima, od pohvala do toplih čestitki. "Vi ste predivna obitelj", "Sretni i ugodni blagdani" te "Lijepo se provedite i odmorite" samo su neki od stotina komentara koji su svjedočili oduševljenju njihovih pratitelja. Mnogi su istaknuli kako je dirljivo vidjeti zvijezdu svjetskog nogometa u tako prizemljenom, obiteljskom okruženju.