Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot

U 92. godini preminula je glumica Brigitte Bardot. "Zaklada Brigitte Bardot s velikom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsjednice, gospođe Brigitte Bardot, svjetski poznate glumice i pjevačice, koja je odlučila napustiti svoju prestižnu karijeru kako bi svoj život i energiju posvetila zaštiti životinja i svojoj zakladi“, stoji u priopćenju koje je u nedjelju poslano agenciji France-Presse, bez navođenja vremena ili mjesta smrti. Glumila je u više od 40 filmova, od laganih komedija do ozbiljnih drama, surađujući s redateljima poput Rogera Vadima, Jean-Luca Godarda i Henri-Georgesa Clouzota. Poznata je ikona ljepote koje se mnogi sjećaju po plavoj kosi i bikinijima, pa i nagom tijelu, a prije pola stoljeća odustala je od filmske karijere i postala aktivistica za životinje. Donirala je cijelo bogatstvo kako bi ih spasila od okrutnosti. Njezina životna priča krije tajnu žene koja nije podnosila pritisak slave.

Brigitte Anne-Marie Bardot, rođena 28. rujna 1934. u Parizu, odrasla je u strogoj i formalnoj građanskoj obitelji. Otac, Louis Bardot, bio je imućni industrijalac i amaterski snimatelj, dok je majka, Anne-Marie Bardot, gajila ljubav prema plesu i glazbi. Upravo je od nje mala Brigitte naslijedila eleganciju i senzibilnost.

Imali su veliki stan u gradu, vikendicu na selu i ljetnikovac u St Tropezu. U djetinjstvu je pohađala stroge katoličke škole, gdje je često sanjarila o svijetu izvan zidova učionica. S deset godina upisala je balet na Conservatoire de Paris - disciplinu koja ju je naučila savršenstvu pokreta, ali i želji da pobjegne od svega što ju sputava. "Oduvijek sam osjećala da sam rođena za nešto drugo", napisat će kasnije u autobiografiji. Već sa 15 godina bila je na naslovnici Ellea jer je sve do 1948. modelirala šešire za njih.

Sa 17 godina upoznala je svog budućeg supruga Rogera Vadima. "Pogledao me, uplašio me i privukao me. Nisam više znala gdje sam", rekla je, ali roditelji su prigovarali njezinoj vezi što je htjela nadvladati time što je pokušala samoubojstvo gurajući glavu u pećnicu. Vadim je prepoznao sirovi talent i magnetsku privlačnost koja se krila iza njezine ljepote te joj je dao ulogu koja će je zauvijek definirati i lansirati u zvjezdanu orbitu. Ubrzo je postala njegova supruga, glumica i inspiracija, a film "I Bog stvori ženu" (Et Dieu... créa la femme) iz 1956. pretvorio je dotad nepoznatu djevojku u filmsku ikonu. Bardot nije glumila - ona je živjela pred kamerom. Bila je slobodna, senzualna, iskrena, bez trunke kalkulacije. Za jedne je bila božica, za druge skandal.

Taj film nije samo lansirao Bardot na svjetsku scenu; promijenio je paradigmu ženskog lika u kinematografiji. Brigitte više nije bila pasivna ljepotica - bila je živa, slobodna, nesputana, ponekad grešna, ali uvijek autentična.Bardot je bila modna ikona, potpuno nedostupna običnim smrtnicima, pisali su mediji. Čak je 1959. bila inspiracija za lutku Barbie. Uloga Juliette Hardy, mlade žene koja živi po vlastitim pravilima, katapultirala je Bardot u status međunarodnog seks-simbola i promijenila percepciju erotike na filmu. Upravo njoj pripisuje se da je "izmislila golotinju", ne doslovno, već popularizirajući jedan posve novi, oslobođeni pristup tijelu. Dok su tadašnji modeli pozirali u elegantnim haljinama, Bardot se na fotografijama pojavljivala omotana tek ručnikom za plažu. U filmu je njezina silueta dok pleše postala legendarna, a publika je bila opčinjena njezinom figurom i prirodnošću. Hodala je bosa, nije marila za skupocjeni nakit, tešku šminku ili parfeme, što je za puritansko društvo pedesetih godina bilo istovremeno fascinantno i duboko uznemirujuće. Njezina pojava bila je manifest slobode i odbacivanja nametnutih normi, čime je postala ikona generacije koja je žudjela za promjenama.

Filozofkinja i feministkinja Simone de Beauvoir o njoj je 1959. napisala esej "Brigitte Bardot i Lolitin sindrom" u kojem ju je opisala kao potpuno slobodnu i nazvala ju "lokomotivom ženske povijesti". Publika je bila očarana. Kritika - podijeljena. Moralisti su je optuživali za sablazan, no svijet je već bio zaljubljen u nju. Brigitte Bardot postala je simbol nove žene - one koja se usuđuje željeti.

Iako je "I Bog stvori ženu" ostao njezin najprepoznatljiviji film, karijera Brigitte Bardot bila je ispunjena i drugim značajnim ulogama koje su pokazale njezin glumački raspon. U drami "Istina" (La Vérité, 1960.) briljirala je kao Dominique Marceau, mlada žena optužena za ubojstvo, dok je u remek-djelu Jean-Luca Godarda "Prezir" (Le Mépris, 1963.) ostvarila jednu od svojih najcjenjenijih uloga. Svoj komičarski talent pokazala je u filmu "Viva Maria!" (1965.), gdje je glumila uz Jeanne Moreau, a ta uloga donijela joj je i nominaciju za prestižnu nagradu BAFTA. Njezina filmografija uključuje i zapažene naslove poput trilera "U slučaju nesreće" (1958.) i romantične komedije "Parižanka" (1957.), a svaki od tih filmova dodatno je učvrstio njezin status jedne od najvećih zvijezda francuske i svjetske kinematografije. Svaki film bio je manifest njezine osobnosti - krhke, buntovne, neukrotive. Njezin stil - razbarušena kosa, tuš na očima, kratke haljinice, balerinke i pogled koji je govorio tisuću riječi - postao je sinonim za francuski chic. Modni dizajneri, fotografi i žene diljem svijeta kopirali su njezin izgled. "Biti lijepa nije zločin. Uživala sam u tome, ali nisam znala da će mi to postati zatvor," proročanski je o toj temi napisala Birgitte Bardot u svojoj autobiografiji. Naime, kada je 1973. godine, u dobi od samo 39 godina, napustila film, svijet je bio u šoku. Cijena takve slave, kako će kasnije tumačiti, za nju je bila visoka.

"Ljudi me nisu gledali kao osobu, već kao nešto poželjno, nedostižno, kao seksualni objekt. Nisam mogla pobjeći od toga - bila sam zatočenik slike koju su drugi stvorili," požalila se 1997. u intervjuu za njemački Der Spiegel, dok je u svojim memoarima napisala: "Moja ljepota je bila prokletstvo. Ljudi su mi se divili, ali me nisu voljeli." Život idealiziranog simbola ženstvenosti i savršenstva s filmskih plakata, priznala je, nije je uvijek ispunjavao.

"Nisam bila stvarna osoba za publiku. Bila sam mit, fantazija. I postalo je nepodnošljivo živjeti kao netko tko uopće ne postoji." Ukratko, smatrala je da nitko ne želi nju, stvarnu osobu i "ranjivu, slobodoumnu, često tužnu ženu." Brigitte Bardot voljela je bez kočnica. Njezini su odnosi bili romantični, strastveni i često razorni. Prvi muž, Roger Vadim, stvorio je mit o njoj, ali je nije mogao zadržati. Slijedile su ljubavi s glumcem Jean-Louisom Trintignantom, pjevačem Gilbertom Bécaudom, te milijunašem Gunterom Sachsom, koji ju je zaprosio nakon samo nekoliko tjedana poznanstva - i to tako što je nad njezinom kućom posuo tisuće ružinih latica iz helikoptera. Sina jedinca, danas 63-godišnjeg Nicolasa-Jacquesa Charriera, dobila je s drugim suprugom, francuskim glumcem Jacquesom Charrierom. Udavala se četiri puta, a svaki brak bio je poglavlje puno strasti, ali i tuge. Iako su muškarci obožavali Bardot, ona je, čini se, uvijek tražila nešto drugo - nekog drugog. "Voljela sam više puta i svaki put kao da je prvi. To je i moj dar, i moje prokletstvo. Mijenjam muževe, prijatelje nikad", otkrila je. Umorna od senzacija, lažnih naslova i paparazza koji su je slijedili do vlastitog praga, sve se više povlačila u sebe, i u Saint-Tropez, do tada anonimno ribarsko mjesto, koje će postati planetarno središte glamura zahvaljujući upravo njoj.

"Svijet me pretvorio u mit, a ja sam samo htjela biti žena", izjavila je zvijezda koja je mogla imati sve, a izabrala je tišinu, prirodu i - životinje. U svom domu La Madrague, okrenutom prema Sredozemnom moru, u kojem posljednja tri desetljeća živi s četvrtim suprugom Bernardom d'Ormalom, počela je okupljati napuštene pse, mačke, magarce i konje. Njezina kuća uskoro se pretvorila u utočište ljubavi i suosjećanja. Slikovita kuća na litici, okružena morem i lavandom, danas je dom za više od stotinu životinja. Psi slobodno trče po dvorištu, mačke spavaju na prozorima, a konji pasu u blizini maslina. Brigitte im svakog jutra dijeli hranu, zove ih po imenima i razgovara s njima. "Svoj život dala sam filmu, ali svoje srce životinjama. Ljudi su me razočarali, životinje nikad", govorila je. Za nju, one su bile čiste duše - bez maske, bez interesa, bez izdaje. Godine 1986. osnovala je Fondation Brigitte Bardot, neprofitnu organizaciju koja je izrasla u jedan od najutjecajnijih pokreta za zaštitu životinja na svijetu. organizaciju koja je ubrzo prerasla okvire Francuske i postala međunarodni glas protiv okrutnosti prema životinjama. Fondacija se bori protiv zlostavljanja, lova, testiranja na životinjama i uzgoja za krzno. Financira utočišta, sterilizacijske kampanje i veterinarske timove širom svijeta. Ono što je počelo kao privatna inicijativa pretvorilo se u pokret.

Fondacija se bavi spašavanjem životinja s farmi i iz laboratorija, financira veterinarske klinike u siromašnim zemljama, vodi utočišta diljem Europe, Afrike i Azije, te aktivno lobira za zakone koji zabranjuju zlostavljanje i mučenje životinja. Pod njezinim utjecajem, Francuska je zabranila trgovinu psećim i mačjim krznom, zabranjeno je klanje tuljana u Kanadi za europsko tržište, a njezina fondacija, koja danas djeluje u više od 70 zemalja, financirala je sterilizacijske kampanje u više od 60 zemalja. Borila se protiv napuštanja kućnih ljubimaca, protiv cirkusa s divljim životinjama, protiv uzgoja životinja za krzno. Brigitte više nije bila filmska diva, nego aktivistica s megafonom u ruci. Pojavljivala se na prosvjedima, pisala predsjednicima, izlagala se kritikama i ismijavanjima, ali nikada nije odustala. "Ako me smatraju ekstremnom, to je zato što sam ekstremno suosjećajna", rekla je jednom. Danas, Brigitte Bardot živi povučeno, ali i dalje ne šuti. Iako zbog artritisa hoda pomoću štapova - um i jezik su joj još uvijek britki, čak i previše. I koliko su izjave koje je davala tijekom svoje karijere prilično benigne, posljednjih desetljeća promijenila je retoriku, a njezini radikalni stavovi odveli su ju nekoliko puta u sudnicu.

Jedna od kontroverznih izjava je tvrdnja da u borbu protiv korona virusa treba krenuti veganstvom, a ne cjepivom. Prije tri godine napala je pokret #meetoo, a glumice koje su mu se pridružile nazvala licemjernima. "Mnoge glumice zavode producente ne bi li dobile ulogu, a kada im to ne uspije, pobjesne. Ja nikada nisam bila žrtva seksualnog nasilja. Uvijek mi je bilo šarmantno kada bi mi muškarci govorili da sam lijepa i da imam slatku stražnjicu", njezina je izjava. No najviše osuda, pa i one sudske, dobila je zbog izrazito homofobnih i rasističkih stavova. Napala je homoseksualce prozvavši ih cirkuskim nakazama, smatra da ženama nije mjesto u visokoj politici, nezaposlene je proglasila društvenim parazitima, muslimane optužila da su unazadili francusko društvo, a učitelje u školama - nekulturnim zmazancima. Bardot je imala sukob s muslimanskim vjernicima stoga što je ostala zgrožena ritualnim klanjem ovaca, islamski halal, a zbog čega optužena za rasizam. Mondena događanja u elitnom ljetovalištu na Azurnoj obali uopće je ne zanimaju, dapače prezire ih i izbjegava. "Vezana sam za onaj stari St Tropez iz prošlosti. Ovaj nije po mojoj mjeri. Ne izlazim, namirnice mi dostavljaju u kuću, ne idem ni frizeru, dolazi mi u kućni posjet", kazala je nekadašnja filmska diva koja i dalje brine o svom izgledu. Kada i izađe iz kuće, to nikada nije bez crvenog ruža i tipične nonšalantne punđe koju nosi desetljećima. Kod kuće rješava križaljke, druži se sa životinjama, gleda političke emisije, a ponekad pogleda i svoje stare filmove. "Vidim da nisam bila loša, ali to je za mene danas neki davni svijet." Kada je jednom upitana boji li se smrti, odgovorila je mirno: "Ne. Bojim se samo da životinje neće imati tko braniti kada mene više ne bude."