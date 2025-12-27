Emocije, suze i pohvale: Počeli prvi troboji u ‘The Voice Kids’, evo tko ide dalje

Nakon pet emisija audicija u drugoj sezoni showa ”The Voice Kids Hrvatska” večeras je emitirana prva emisija troboja. U svakom je timu, nakon audicija, dvanaestero mladih, ukupno četrdeset osmero, svaki mentor podijelio je svoj tim u četiri trojke. Svaka trojka zajednički izvodi jednu pjesmu, a samo jedna ili jedan iz terceta prolazi dalje. Tako smo večeras vidjeli i čuli prvih osam troboja, za sedam dana slijedi jednako toliko, i na taj ćemo način saznati kojih šesnaestero ide u poluzavršnicu i nastavlja ovu glazbenu avanturu. ”Troboji su uvijek napeti”, rekao je mentor Marko Tolja, a Dado Gobac dodao: ”To je emotivno uvijek najteže.”

Prva trojka koja probija led u emisiji dolazi iz Toljina tima. To su Etel Barši, Karlo Đermanović i Viktor Kolmar. Nakon što smo vidjeli priču o njima i njihovu putu do ovoga tima te pripremama trojke, zajednički su izveli pjesmu ”Let Me Entertain You” (Robbie Williams). “Ovako se otvaraju troboji”, rekao je voditelj Ivan Vukušić. Nizale su se pohvale mentora, a nakon toga Marko Tolja morao je donijeti odluku. “Ovo je jedan od onih nastupa nakon kojih ću, koga god da odaberem ili ne odaberem, pogriješiti, ali pravila su takva. Dalje ide Viktor Kolmar.”

“Jako su slatki i jako mi se sviđaju kao karakteri”, najavila je mentorica Vanna svoj tim i prvu trojku u kojoj su Pina Budišin, Nika Šunjić i David Šimunov. Vidjeli smo priču o njihovim pripremama za izvedbu pjesme “Božić bijeli” (Dalmatino). Publika je pjevala zajedno s njima i nagradila ih velikom potporom. “Cijelo vrijeme smijao sam se od sreće. Bravo, kolegice!” čestitao je Tolja mentorici Vanni i njezinu timu. Vidljivo emotivna, Vanna je, nakon lijepih riječi za svakoga od njih, odlučila da dalje nastavlja David Šimunov, koji je sa suzama dočekao tu odluku.

Mia Jovanović, Neša Kosović i Leon Jambrek prva su trojka mentorice Mije Dimšić. Podsjetili smo se njihova puta do ove faze natjecanja, njihovih priprema za nastup, savjeta mentorice i vokalnog trenera. Izveli su emotivnu pjesmu “Perfect” (Ed Sheeran), dobili potporu publike i navijača u studiju te pohvale ostalih mentora. Pred Mijom je teška odluka koju, kako sama kaže, donosi u posljednji trenutak i pod dojmom upravo te izvedbe. “Osjećala sam se kao da sam ja morala izaći na scenu, vi ste bili troje mojih malih mistika za koje nikad ne znam što misle, je li im dobro ili nije. Zapravo smo najviše željeli dobiti ovaj vaš osmijeh”, rekla je Mia i odlučila da u polufinale ide Leon Jambrek.

U prvom krugu na redu je prva trojka tima Gobac, a u njoj su Eli Hubak, Nikol Kutnjak i Gloria Pulić. Zabavno je i veselo biti član ovoga tima, a kako izgledaju njihove pripreme, imali smo priliku vidjeti u priči o njima. ”Ovo je bilo presimpatično, baš kao i vas tri”, komentirala je Vanna nakon što su izvele pobjedničku eurovizijsku pjesmu ”Rock Me” (Riva). “One su jedan eksplozivni spoj”, nastavio je s komplimentima mentor Dado. “Nemam pojma što ću reći, sve tri ste genijalne, ali malo više genijalna bila je Nikol (Kutnjak)”, donio je odluku mentor Gobac.

Drugi krug troboja započinje Mijina trojka, a čine je Simona Pucar, Lorena Mioč i Roza Samac, koje su izvele pjesmu “Volim osmijeh tvoj” (Toše Proeski & Antonija Šola). “One su moje tri energetske bombe koje će dići publiku na noge samo tako”, komentirala je mentorica njihov nastup. “Nema riječi da se opiše vaš nastup pa ću vam to pokazati kao na tjelesnom”, komentirao je Gobac i izveo nekoliko sklekova u studiju. Mia je morala donijeti odluku za ove tri prijateljice različitih osobnosti, a u polufinale ide Lorena Mioč.

Katja Kulaš, Marko Stanić i Lovre Dušević druga su trojka mentora Davora Gopca, a izveli su pjesmu ”Zovem prijatelje moje” (Giuliano). Vidjeli smo koliko im je zabavno, ali i naporno na pripremama uz mentora i njegov tim, no uvijek uz mnogo dobrih vibracija. Nakon nastupa redale su se pohvale, ali dalje ide samo jedan. “Svi ste bili jako dobri i sigurni u sebe. Jedna zrela pjesma koju ste super izveli”, rekao je Gobac i odlučio da s njim dalje ide Marko Stanić.

Drugu trojku mentora Marka Tolje večeras čine Karla Balog, Lucija Bella Banković i Tia Paola Pervanić. Toliko svoje, toliko različite, a toliko talentirane. Za nastup su izabrale pjesmu “I Wanna Dance With Somebody“ (Whitney Houston), u baladnoj izvedbi, kako su same rekle. „Posebno lijepo zvučale ste u troglasu. Bravo za nastup, znalački je pripremljen i izveden“, rekla je Vanna, a mentor Marko Tolja doslovno se naklonio njihovoj izvedbi. Nakon mnogo komplimenata dalje ide Tia Paola Pervanić.

U ovoj emisiji ostao je još samo nastup trojke iz Vannine ekipe u kojoj su Jana Kreš, Mara Murtezani i Dorijan Novoselac. “Tko vas je ovako sastavio, eh, niste lirski vokali za ‘šaputanja na jastuku’, ali ovo je pjesma za vas”, najavila je mentorica njihov nastup. Izveli su pjesmu “Ljubavna” Parnog valjka te dobili veliku potporu publike i navijača i niz komplimenata ostalih mentora. “Drago mi je što se iz ovog studija šalje ovakva poruka ljubavi u svijet u kojem se mnogo toga lošeg događa”, sjajno je sažeo nastup, ali i poruku te pjesme Marko Tolja. Vanna, uz pohvale svima, teško donosi odluku da u polufinale ide Dorijan Novoselac.

I tako je, uz mnogo emocija i iskrenih reakcija, završila prva emisija troboja. Reprizu možete pogledati u nedjelju, 28. prosinca, u 17.20 na Prvom programu HRT-a. Na društvenim mrežama (Facebooku, Instagramu, TikToku), službenom YouTube kanalu i internetskoj stranici možete saznati što se sve događa iza kamera. Druga emisija troboja na rasporedu je iduće subote, 3. siječnja, u novoj, 2026. godini na HRT1.