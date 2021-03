Massimo nakon osvojene Večernjakove ruže: 'Nisam mislio da ću je osvojiti jer je konkurencija bila užasno jaka'

Na 27. dodjeli Večernjakove ruže u kategoriji glazbenika godine, čiji je ponosni sponzor Hrvatsko društvo skladatelja, trijumfirao je pjevač Massimo Savić. Prva mu je to osvojena ruža zbog koje nije mogao sakriti radost na pozornici, a nakon što je dospjela u njegove ruke s nama je iza pozornice podijelio dojmove.



Prije svega, čestitke! Ovo je vaša prva ruža?

Massimo: Puno vam hvala na čestitkama. Hvala svima koji su me podržali. Hvala prije svega čitateljima Večernjeg lista i svima koji prate što Večernji radi. Večernji je već postao jedan konglomerat, ali definitivno se radi o divu našeg dnevnog izdavaštva i kada se dobije ovako nešto po prvi puta u životu, predivno je!



Iznenadilo vas je kako lijepo izgleda naša ruža?

Massimo: Baš me iznenadilo! Jer ...ima nagrada i nagrada. Ova nagrada stvarno djeluje vrlo lijepo i ozbiljno. Ljubomorno ću je čuvati!



Postoji li već neko posebno mjesto za nju?

Massimo: Pa nisam mislio da ću je večeras nositi doma jer je konkurencija bila stvarno užasno jaka - Rundek, Urban, Vanna, Saša...ali da, naći će se neko mjesto.

Protekla godina vam je donijela dosta zanimljivih stvari bez obzira što glazbenici nažalost nisu mogli nastupati. Na kraju godine ste ipak nastupali u Lisinskom. Svi pamte taj koncert s obzirom na to da se gledao u cijelom svijetu.

Massimo: Da, ja jednostavno se ne želim zaustaviti. Ne želim, kako ja to često kažem, da mi atrofiraju glazbeni mišići. Kada god mogu muziciram. I sada sam ovih dana radio u studiju na novoj pjesmi. Tako da, što da kažem...Muziciralo se koliko se moglo. Prošlo sam ljeto imao jedanaest koncerata poštojući sve moguće propisane mjere, a s time sam htio samo reći cijelom auditoriju, a pogotovo onima koji prate što radim, da to radim radi ljubavi i radi toga jer je to moj poziv, a ne radi novaca. Ne mora novac uvijek biti taj faktor koji pokreće. Dakle, da se muzicirati, samo su mjere toliko stroge, da ne ostane puno da se podijeli. Međutim, u Lisinskom ona cijela stvar se dogodila jer je puno ljudi radilo besplatno, odnosno bez honorara. Onda sam uspio to napraviti.

Dobar uvod za Porin, s obzirom na to da je pjesma "Mali krug velikih ljudi" koju ste izveli na pozornici HNK nominirana za istog. Nadamo se da će još jedan Porin dospjeti u vaše ruke.

Massimo: Ja se također nadam! Rijetko se nadam, ali za ovu pjesmu sam stvarno siguran. Kao što sam bio siguran za pjesmu "Iz jednog pogleda" i "Suze nam stale na put".