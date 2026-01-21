Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVA RUŽA

Ksenija Pajić: Volim svoj posao i poštujem. Priznanje publike mi je važno

Zagreb: Ksenija Pajić, glumica
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ivana Carević
21.01.2026.
u 07:00

Ksenija Pajić nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine

Već četiri desetljeća Ksenija Pajić oduševljava televizijsku i kazališnu publiku svojom karizmom i talentom. Njezine uloge u serijama poput "Vila Maria", "Najbolje godine" i "Ljubav u zaleđu" učvrstile su njezin status "kraljice sapunica", a ona kaže da je rado prihvatila taj nadimak i dodaje kako nije jedina kraljica sapunica na glumačkoj sceni. – Ljudi često misle da snimanje sapunice nije kreativno jer se radi brzo i s malo vremena, ali ja bih rekla da je upravo suprotno. Imaš vrlo kratko vrijeme da snimiš određenu scenu, a u tome ograničenom okviru moraš dati najbolje od sebe i pronaći ključ za scenu, odnos s partnerom, prenijeti emociju i sve to u uvjetima koji nisu idealni. To zahtijeva veliku koncentraciju i kreativnost. Naravno, ne može svaka scena ispasti savršeno, ali ako ih dnevno snimaš deset, a sedam uspiješ napraviti izvrsno, to je već jako velik uspjeh. Ja volim taj način rada i mislim da dobro funkcioniram pod pritiskom. Kažu da glumac mora uhvatiti ritam, a meni se čini da je upravo rad u sapunicama pomogao da taj ritam izgradim i zadržim – ispričala nam je nedavno u intervju Ksenija na temu sapunica.

Kao Divna Srića u seriji "U dobru i zlu", gdje tumači majku glavnog lika u obiteljski snažnoj i emotivnoj priči, opet je osvojila simpatije publike, ali i struku jer je ovom ulogom još jednom dokazala veličinu svog talenta, a upravo zahvaljujući ovoj ulozi žiri Večernjakove ruže nominirao je u kategoriji glumačko ostvarenje godine i tim povodom smo porazgovarali sa Ksenijom o ovoj ulozi, ali i o ulozi u filmu "Paviljon" koji je prošle godine počeo igrati u kinima.

Inteligentna, oštroumna, ali i brižna i topla Divna Srića iz serije "U dobru i zlu" vam je donijela nominaciju za Večernjakovu ružu, što mislite čime je to još Divna osvojila gledatelje?
Gledatelji vole likove s kojima se mogu poistovjetiti. Pokušala sam Divnu odigrati da bude autentična, da u svoje postupke i u odnose unese i dozu humora. Dobro se snalazi u svakodnevnim odnosima i situacijama. A ono što je najvažnije, voli svoju obitelj i sve bi napravila za njihovo dobro. Barem ona misli da je to dobro za njih, iako ponekad stvari izmaknu kontroli. Divna je borac i ima tu pozitivnu energiju.

Što je vas privuklo najviše u ovoj radnji u kojoj je vaš lik upoznat s dvostrukim životom vašeg sina, dosta je tu tajni i intriga...?
U ovoj priči radi se o vrlo kompleksnoj situaciji. U isto vrijeme prisutna je stalna napetost jer je Divna jedina koja zna tajne. Kad se otkrije sva složenost odnosa, Divni lakne i spremna je sve napraviti da postavi stvari pravo mjesto. Bilo je vrlo emotivnih scena, moralnih dvojbi i što napraviti u naizgled bezizlaznoj situaciji.

Lik koji tumačite u "U dobru i zlu" prolazi kroz snažne emotivne i moralne lomove. Što vam je u njezinoj priči bilo glumački najzahtjevnije?
Možda mi je najzahtjevnije bilo kad mi se činilo da Divna gubi tlo pod nogama. Kad mora balansirati između silne ljubavi prema sinu i nekim njegovim postupcima koje ne može opravdati. Razočaranje. Kad se treba ponovno skupiti i krenuti dalje u dobroj vjeri da će sve na kraju biti dobro.

Dosad ste glumili u brojnim domaćim sapunicama, kako reagirate kad vas oslove kao kraljicu hrvatskih sapunica i kad se to prvi put dogodilo?
Hahaha, to je često pitanje! I ne sjećam se više kad je i od koga potekao taj nadimak. To mi je duhovito, nije rečeno u lošoj namjeri… Prihvatila sam ga. I da, jesam, kraljica sapunica. Ali ima ih još, predivnih talentiranih kraljica sapunica.

Prošle godine gledali smo vas i u filmu "Paviljon", zanimljiva crna komedija s iskusnom glumačkom postavom, kakve uspomene nosite s ovog snimanja?
Predivne me uspomene vežu za snimanje filma "Paviljon". Sve je bilo savršeno. Od poziva dragog Dine Mustafića, da igram u filmu, pa sve do mjesec dana života u Zenici s toplim i susretljivim ljudima, kojima ništa nije teško i koji ti priušte da se osjećaš dobro. Glumačka ekipa iz snova. Svi koji su radili na filmu i bili dio filma dali su najbolje od sebe u svakom smislu. Nadam se da će mi se takvo iskustvo ponoviti.

Uz obaveze u Gavelli i tempo snimanja serije, kada imate vrijeme samo za sebe, kako ga najviše volite iskoristiti i što je za vas odmor po vašoj mjeri?
Nažalost, uvijek imam premalo vremena za sebe. Ovisi, kako sam raspoložena, što je prethodilo i što me čeka… Uvijek volim pročitati dobru knjigu, gledati filmove i serije, koje me motiviraju i inspiriraju. Nekad volim biti u tišini, nekad bih samo slušala glazbu i plesala. Ponekad mi fali sna. Ali odvojim vrijeme za razgovor i susret s dragim ljudima.

Koliko vam znači priznanje publike u odnosu na stručna priznanja, s obzirom na to da je Večernjakova ruža nagrada čitatelja?
Sve što radim, vezano za moju profesiju nastojim raditi najbolje što mogu. Volim svoj posao i poštujem. Priznanje publike mi je važno. To znači da to što radim, trud i ljubav koju ulažem, dolazi do ljudi, do publike. A njima je i namijenjeno. Nadam se da ih uspijevam zabaviti i inspirirati.

Koga ćete kao pratnju povesti na dodjelu Večernjakove ruže 20. ožujka u HNK?
To će biti iznenađenje!
Ključne riječi
Večernjakova ruža U dobru i zlu Ksenija Pajić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!