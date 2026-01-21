Ksenija Pajić: Volim svoj posao i poštujem. Priznanje publike mi je važno

Već četiri desetljeća Ksenija Pajić oduševljava televizijsku i kazališnu publiku svojom karizmom i talentom. Njezine uloge u serijama poput "Vila Maria", "Najbolje godine" i "Ljubav u zaleđu" učvrstile su njezin status "kraljice sapunica", a ona kaže da je rado prihvatila taj nadimak i dodaje kako nije jedina kraljica sapunica na glumačkoj sceni. – Ljudi često misle da snimanje sapunice nije kreativno jer se radi brzo i s malo vremena, ali ja bih rekla da je upravo suprotno. Imaš vrlo kratko vrijeme da snimiš određenu scenu, a u tome ograničenom okviru moraš dati najbolje od sebe i pronaći ključ za scenu, odnos s partnerom, prenijeti emociju i sve to u uvjetima koji nisu idealni. To zahtijeva veliku koncentraciju i kreativnost. Naravno, ne može svaka scena ispasti savršeno, ali ako ih dnevno snimaš deset, a sedam uspiješ napraviti izvrsno, to je već jako velik uspjeh. Ja volim taj način rada i mislim da dobro funkcioniram pod pritiskom. Kažu da glumac mora uhvatiti ritam, a meni se čini da je upravo rad u sapunicama pomogao da taj ritam izgradim i zadržim – ispričala nam je nedavno u intervju Ksenija na temu sapunica.

Kao Divna Srića u seriji "U dobru i zlu", gdje tumači majku glavnog lika u obiteljski snažnoj i emotivnoj priči, opet je osvojila simpatije publike, ali i struku jer je ovom ulogom još jednom dokazala veličinu svog talenta, a upravo zahvaljujući ovoj ulozi žiri Večernjakove ruže nominirao je u kategoriji glumačko ostvarenje godine i tim povodom smo porazgovarali sa Ksenijom o ovoj ulozi, ali i o ulozi u filmu "Paviljon" koji je prošle godine počeo igrati u kinima.

Inteligentna, oštroumna, ali i brižna i topla Divna Srića iz serije "U dobru i zlu" vam je donijela nominaciju za Večernjakovu ružu, što mislite čime je to još Divna osvojila gledatelje?

Gledatelji vole likove s kojima se mogu poistovjetiti. Pokušala sam Divnu odigrati da bude autentična, da u svoje postupke i u odnose unese i dozu humora. Dobro se snalazi u svakodnevnim odnosima i situacijama. A ono što je najvažnije, voli svoju obitelj i sve bi napravila za njihovo dobro. Barem ona misli da je to dobro za njih, iako ponekad stvari izmaknu kontroli. Divna je borac i ima tu pozitivnu energiju.

Što je vas privuklo najviše u ovoj radnji u kojoj je vaš lik upoznat s dvostrukim životom vašeg sina, dosta je tu tajni i intriga...?

U ovoj priči radi se o vrlo kompleksnoj situaciji. U isto vrijeme prisutna je stalna napetost jer je Divna jedina koja zna tajne. Kad se otkrije sva složenost odnosa, Divni lakne i spremna je sve napraviti da postavi stvari pravo mjesto. Bilo je vrlo emotivnih scena, moralnih dvojbi i što napraviti u naizgled bezizlaznoj situaciji.

Lik koji tumačite u "U dobru i zlu" prolazi kroz snažne emotivne i moralne lomove. Što vam je u njezinoj priči bilo glumački najzahtjevnije?

Možda mi je najzahtjevnije bilo kad mi se činilo da Divna gubi tlo pod nogama. Kad mora balansirati između silne ljubavi prema sinu i nekim njegovim postupcima koje ne može opravdati. Razočaranje. Kad se treba ponovno skupiti i krenuti dalje u dobroj vjeri da će sve na kraju biti dobro.

Dosad ste glumili u brojnim domaćim sapunicama, kako reagirate kad vas oslove kao kraljicu hrvatskih sapunica i kad se to prvi put dogodilo?

Hahaha, to je često pitanje! I ne sjećam se više kad je i od koga potekao taj nadimak. To mi je duhovito, nije rečeno u lošoj namjeri… Prihvatila sam ga. I da, jesam, kraljica sapunica. Ali ima ih još, predivnih talentiranih kraljica sapunica.

Prošle godine gledali smo vas i u filmu "Paviljon", zanimljiva crna komedija s iskusnom glumačkom postavom, kakve uspomene nosite s ovog snimanja?

Predivne me uspomene vežu za snimanje filma "Paviljon". Sve je bilo savršeno. Od poziva dragog Dine Mustafića, da igram u filmu, pa sve do mjesec dana života u Zenici s toplim i susretljivim ljudima, kojima ništa nije teško i koji ti priušte da se osjećaš dobro. Glumačka ekipa iz snova. Svi koji su radili na filmu i bili dio filma dali su najbolje od sebe u svakom smislu. Nadam se da će mi se takvo iskustvo ponoviti.

Uz obaveze u Gavelli i tempo snimanja serije, kada imate vrijeme samo za sebe, kako ga najviše volite iskoristiti i što je za vas odmor po vašoj mjeri?

Nažalost, uvijek imam premalo vremena za sebe. Ovisi, kako sam raspoložena, što je prethodilo i što me čeka… Uvijek volim pročitati dobru knjigu, gledati filmove i serije, koje me motiviraju i inspiriraju. Nekad volim biti u tišini, nekad bih samo slušala glazbu i plesala. Ponekad mi fali sna. Ali odvojim vrijeme za razgovor i susret s dragim ljudima.

Koliko vam znači priznanje publike u odnosu na stručna priznanja, s obzirom na to da je Večernjakova ruža nagrada čitatelja?

Sve što radim, vezano za moju profesiju nastojim raditi najbolje što mogu. Volim svoj posao i poštujem. Priznanje publike mi je važno. To znači da to što radim, trud i ljubav koju ulažem, dolazi do ljudi, do publike. A njima je i namijenjeno. Nadam se da ih uspijevam zabaviti i inspirirati.

Koga ćete kao pratnju povesti na dodjelu Večernjakove ruže 20. ožujka u HNK?

To će biti iznenađenje!