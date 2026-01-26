Nina Badrić: 'Ruža me veže uz početke karijere, takve nagrade imaju posebnu težinu'

Za našu glazbenu divu Ninu Badrić zima nikada nije bolje izgledala! "Halo, halo, Zagreb zove Angvilu, točnije Karibe!" – javlja se ona s dalekog i zasluženog odmora. Možda smo joj pokvarili, ali vjerujem da smo ipak i uljepšali boravak na tom prekooceanskom otočju, jer smo joj donijeli vijest koja je zasjala poput sunčane plaže – nominirana je za najprestižniju hrvatsku medijsku nagradu, Večernjakovu ružu! Iako smo već imali spremna pitanja, Nina nam je odgovorila na sve, bez zadrške i s veseljem u glasu, što nas je samo dodatno oduševilo. Ona, koja je i prošlu, ali i mnoge druge godine sjala poput zvijezde na glazbenom nebu, prošle godine obradovala nas je hitom "Alive", koji je tjednima, pa čak i mjesecima, dominirao top ljestvicama. Mirna, ponizna, ustrajna i snažna – to je Nina. S nestrpljenjem očekuje i najglamurozniju dodjelu nagrada 20. ožujka u zagrebačkom HNK, gdje će zasigurno zasjati još jednom.

Čestitke na nominaciji za Večernjakovu ružu! Kakva je bila vaša reakcija kada ste doznali da ste nominirani za ovu prestižnu nagradu i što ona za vas znači?

Hvala vam na nominaciji presretna sam i zahvalna svima koji su dali svoj glas za mene. Večernjakova ruža je nagrada koja me veže uz početke karijere, osvojila sam ih nekoliko, a takve nagrade imaju za mene posebnu težinu jer su glas publike.

Koliko vam je kao umjetnici važno mišljenje struke i publike kod ovoliko važnog priznanja?

Lijepo je i kad te kolege poštuju, ali mi svi radimo i postojimo zbog publike. Strukovne nagrade su davno izgubile kredibilitet od kako su kolege počele glasati protiv najuspješnijeg kolege, a ne za. Zaista je neprimjereno da glazbenici koji gotovo nisu ni prisutni na hrvatskoj sceni osvajaju npr. Porine jer kolege glasaju protiv onoga tko je bio najbolji.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka

Prošle ste godine očarali publiku hit singlom "Alive", a koja za vas ima posebno značenje i mjesto u srcu, kako ste nam i sami prije kazali. Koliko je uopće trajao proces stvaranja pjesme i kako ste pronašli suradnike?

"Alive" je nastala odmah, kako ja kažem, u jednom dahu. Luxone, sjajni producent iz Beograda pustio mi je beat na koji sam odmah napravila melodiju. Jako mi je bio inspirirajući, a pjesma je nastala u pet minuta. Tekst sam pisala dugo jer sam željela opisati, kako su neki glazbeni kritičari rekli: "Kad ti život baci neobranjivu bekhend paralelu, ti udri jače." Ona je od početka u mojoj glavi bila motivirajuća pjesma. Refren mi se nikako nije sviđao, sve što sam napisala bilo mi je trivijalno. Poslala sam tekst Bojani Vunturišević, kantautorici koju jako volim, i ona mi je vratila: "Osjećam mir, silu, sjaj, ja plešem raj, I am alive." To je bilo to!

Prošla godina donijela vam je i nastupe za pamćenje, na već kultnim Melodijama Jadrana, rasprodani koncerti u Lisinskom, a najavili ste i skorašnju objavu novog albuma. To je zapravo samo djelić uspješne 2025. godine za vas. Što vam se od svega toga najviše uvuklo pod kožu?

Prošla godina bila je zaista sjajna za mene. Bogu hvala na svakom trenutku, koncertu, pjesmi, suradnji i iskustvu. Uspjela sam uz žestok koncertni tempo i završiti novi album "Moji ljudi", a koji izlazi 10. veljače.

Vaše pjesme su introspektivne i često vrlo emotivne, a što vas najviše inspirira pri stvaranju?

Iskrenost. Sve je dio moje duše, proživljenosti ili samo mašte kojoj sam sklona u pjesmama.

Postoji li neka zanimljiva anegdota o stvaranju? Da ste se npr. probudili usred noći i pao vam je na pamet neki stih koji ste hitno željeli zapisati, ili melodija?

Album "Ljubav", koji je najprodavaniji album u mojoj karijeri, napisala sam i odsanjala točno kako treba zvučati svaka pjesma u jednom danu.

Tijekom zavidnih trideset godina karijere i bezbroj koncerata, kada sve zbrojite, koju pjesmu vam je najdraže izvesti uživo?

Teško se odlučiti. Zaista ih je sad već puno za koje me srce veže.

Postoji li neka lekcija koju ste naučili tijekom karijere, a koja vas je oblikovala kao osobu?

Ima ih milijun i bit će ih još toliko, ali vi nemate dovoljno papira da vam ih sve kažem...

Koliko su se vaši prioriteti u glazbi promijenili u odnosu na početak karijere?

Ispred Boga samo stojim ponizno i ne hvalim se jer ja znam odakle dolaze i talenti i darovi. Od Njega dolazi sve što ja živim, ogromne blagoslove mi je dao. Ima zgodna priča, kad je dečko dobio dar spoznaje od Boga pa se u nekom trenutku života uzoholio i išao okolo i pričao: "Ja sam kralj, ja znam sve", i sljedeći korak koji je napravio stao je na grablje i svom snagom udario se u glavu. Dobro se podsjetiti uvijek odakle smo i čiji smo, a danas svakome od nas ne bi škodilo malo više poniznosti i zahvalnosti.