Hiljson Mandela i Miach: 'Nemamo puno nagrada pa nas nominacija veseli, potvrda je da radimo dobro'

Prošle godine nova generacija glazbenih zvijezda osvojila je radijske postaje s najemitiranijom pjesmom “Anđeo” Hiljsona Mandele i Miach, koja trenutačno na YouTubeu broji više od 27 milijuna pregleda. Ova pjesma ostvarila je impresivan uspjeh, držeći se čak 22 tjedna među prvih pet, od čega je osam tjedana bila na samom vrhu. Stručni žiri Večernjakove ruže prepoznao je njihov talent i nominirao ih u kategoriji za glazbenika godine. Sada je na njihovim obožavateljima da se uključe i svojim glasovima podrže ove mlade umjetnike. I vjerujte, ako baš oni osvoje Ružu, neće se boriti do posljednjeg daha za nju, već će Hilje biti pravi kavalir te će Miach prepustiti ovu neprocjenjivu nagradu.

Čestitke na nominaciji za Večernjakovu ružu u kategoriji za glazbenika godine. Ovo vam je druga nominacija. Prva je bila prije dvije godine kada ste osvojili Ružu u kategoriji za novo lice godine. Bome, Miach, polako, ali sigurno sakupljate svoj ružičnjak! Kako se osjećate?

Miach: Stvarno sam sretna i zahvalna što sam prepoznata i od publike i od struke. Drago mi je da sve nekako ide prirodno i da me publika prati na mom putu. Sve to, kao što sam i rekla, uzimam sa zahvalnošću i nastavit ću se truditi, raditi i davati najbolje od sebe u svoju glazbu i umjetnost.

Također, čestitke i vama, Hiljsone. Ni vama ovo nije prva nominacija, no je li vam nagrada i dalje jednako uzbudljiva ili ste već razvili profesionalnu hladnokrvnost?

Hiljson: Zahvalio bih cijeloj ekipi na ponovnoj nominaciji i vama na čestitkama. Velika mi je čast naći se među nominiranima. Još uvijek nisam razvio tu hladnokrvnost prema nagradama o kojoj pričate. Naprotiv, pošto ih nemam puno, svaka nominacija iznova me razveseli, a nagrada bi samo bila još jedna od potvrda da moj tim i ja uistinu radimo nešto dobro.

Obožavana ste glazbenica među mlađom publikom, ali i onom starijom. Vaše se pjesme gotovo svakodnevno emitiraju i na radiopostajama, a posebno se publiku dojmio vaš duet “Anđeo”, s kolegom Hiljsonom Mandelom. Recite nam nešto više o pjesmi, kako je uopće došlo do suradnje i koliko ste dugo radili na njoj?

Miach: Nakon “NLO-a” Hiljson i ja dugo smo razgovarali o ponovnoj suradnji, tako da se savršeno poklopilo kad je došla prilika da napravimo pjesmu za seriju “SRAM”. Prvotno smo napravili dvije druge pjesme, ali nijedna nam nije bila dovoljno dobra, a “Anđeo” je bila pjesma na kojoj je Hiljson sam radio i kad mi ju je pustio, odmah sam znala da je to to, nakon čega smo je još doradili s mojim versom i drugim sitnicama. Jedna, hajdemo reći, anegdota koja mi pada na pamet je da sam se na dan snimanja spota probudila s jako visokom temperaturom i zapravo cijeli spot snimala bolesna, ali, eto, na kraju se isplatilo i rekla bih, odnosno barem se nadam, da se iz spota ne bi reklo da mi je temperatura bila 38 stupnjeva.

A vi, Hiljsone, sjećate li se prvog trenutka kada ste čuli finalnu verziju pjesme “Anđeo” i pomislili: “Ovo bi moglo eksplodirati”?

Hiljson: Dok smo radili pjesmu, samo smo se trudili da sve bude savršeno i da u dobroj vibri napravimo što bolju pjesmu. Tih dana imao sam različite studijske sessione kod Mihovila Šoštarića i napravili smo nekoliko pjesama koje su sličan đir kao “Anđeo”, tako da ne mogu reći da sam ja osobno znao da će baš toliko jako grunuti i postati najemitiranija pjesma 2025. godine. Znao sam da je pjesma odlična i da je, kako ja volim reći, sve kliknulo savršeno i da bi samim time pjesma trebala dobro proći. Miach je prva koja je rekla da će sigurno biti broj 1 kada smo svi skupa bili u Londonu.

Eto, Miach, na vama je sada red da priznate – jeste li se nadali ili barem pozitivno strepili da bi mogla postati toliki hit?

Miach: Po mom mišljenju, dok radi na nečemu, nitko ne može znati hoće li biti hit, odnosno nikada ne možemo znati kako će publika reagirati na nešto. Smatram da je glazbeniku jedino važno da da sve od sebe u svoju glazbu i pojedinu pjesmu, a što se treba dogoditi, dogodit će se, odnosno što treba biti, bit će. Ja sam vjerovala u pjesmu, kao i u sve svoje ostale pjesme, i drago mi je da je “Anđeo” tako jako rezonirao s publikom i iako sam se nadala da će biti hit, nisam očekivala ovoliko pozitivnu reakciju.

FOTO Prošlogodišnja Večernjakova ruža za pamćenje! Vaši favoriti trijumfirali, a spektakularan party bio je pravo iznenađenje

Vi ste pak, Hiljsone, poznati po energičnim nastupima uživo. Postoji li koncert ili trenutak s pozornice u kojem ste pomislili: “O. K., sad stvarno znam da ovo ima smisla”?

Hiljson: Odmalena sam htio biti astronaut ili rock-zvijezda. Pošto nemamo najbolju infrastrukturu za slanje u svemir, mislim da se mogu i više nego zadovoljiti potonjim. Od prvih nastupa sa Zagrebačkim dječacima po festivalima, crkvama, nastupa u Mozartovoj “Čarobnoj fruli” u HNK kao solist, do trenutka kada smo sa zborom došli pjevati u Ameriku pa nakon mutiranja glasa odlazak u bend Prazna lepinja i sviranja po skoro svim klubovima i rupama u Zagrebu i okolici, vježbanja u garažama i sviranja na ulicama Hrvatske s jeboTon ansamblom i prvih freestyleova s izvornih šest članova KUKU$-a pa do trenutka kada te ljudi nose na rukama na prvom rasprodanom koncertu istoimene grupe u Klubu Klub. To su sve neki počeci koji su definirali daljnji razvoj i slijed događaja. Glazba je cijelo vrijeme bila i jest moj život, tako da je stvarno teško izdvojiti jedan trenutak spoznaje u kojem ja vidim da to ima smisla kad je očito da druge opcije i plana b nije ni bilo.

Iza vas je jaka godina, a publika već njuši novi materijal. Što sve možemo očekivati?

Miach: Uz razne glazbene projekte, trenutačno radim i na novom albumu, tako da mi je to primarni fokus. Ići ću u malo drukčijem glazbenom smjeru i jedva čekam da ga ljudi čuju.

Hiljson: Ne smijem otkriti. Ono što mogu reći je da uskoro kreće jedna luda vožnja.

Hiljsone, ako Ruža završi u vašim rukama, prepuštate li je Miach ili se borite do zadnjeg daha?

Hiljson: Pošto je sigurno ne bih dobio na konto mojih lijepih okica iza sunčanih naočala, naravno da je prepuštam Miach. Mislim da je njezin pristup glazbi i sav trud koji je uložila u ovih zadnjih nekoliko godina dovoljan razlog da zasluži Ružu puno prije mene.

Tko će vas pratiti na dodjeli 20. ožujka u HNK? Dolazite li u “full glam” izdanju ili ostajete vjerni svom prepoznatljivom stilu?

Hiljson: Nikad se ne zna. Dobijem li neki osjećaj da bi nagrada mogla pasti u naše ruke, lako bi se moglo dogoditi da naletim u odijelu.