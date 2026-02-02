Jakov Jozinović: 'Imao sam snove, ali nisam mogao ni zamisliti da će se sve ovako brzo dogoditi'

Novo lice godine. Kategorija je to najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj, Večernjakove ruže, kojom se bavimo ovog tjedna, a koju započinjemo predstavljanjem prve nominirane osobe. Mladi Jakov Jozinović početkom 2025. godine široj javnosti nije bio poznat. Zaljubljenik u glazbu uživao je u pjevanju i nastupima te maštao o glazbenoj karijeri koja mu se ostvarila do kraja godine i to zahvaljujući, ni više ni manje, društvenim mrežama. Naime, Jakova je prepoznala publika na TikToku i to zahvaljujući videosnimkama njegovih nastupa za koje on nije ni znao. Mladi pjevač spontano je zapjevao velike hitove poznatih glazbenika poput Olivera, Đorđa Balaševića, Zdravka Čolića i drugih, a snimke koje su snimane iz publike osvojile su cijelu regiju i srca brojnih dama. Zaraznim osmijehom i velikim talentom osvojio je i druge društvene mreže koje danima nisu prestale brujiti o njemu, a potom je krenuo i s nastupima u dvoranama koje su se punile dok si rekao "keks". U beogradskom Sava centru postao je rekorder po broju koncerata u jednoj godini, a osim toga, krajem godine objavio je i svoju prvu autorsku pjesmu imena "Polje ruža". Pjesma je to koja nosi sav emocionalni naboj, vokalnu eleganciju i glazbenu zrelost zbog kojih je Jakov velikom brzinom postao popularan, a objavljena je u studenom te je brzo postala i jedna od slušanijih skladbi. Uz to, glazbenik je najavio i nastup u zagrebačkoj Areni za koju su brzo planule karte, pa je odlučio da će u ovoj dvorani u 2026. godini nastupiti najmanje dva puta. Mladi Jakov svojom se jednostavnošću i upornim radom probio na domaćoj sceni te s punim pravom dobio nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine, a tim povodom nam je otkrio što mu znači ovo priznanje, ali i kako se priprema za zagrebačku Arenu.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji novog lica godine. Koliko vam znači ova nominacija?

Iskreno, jako mnogo mi znači. Večernjakova ruža nagrada je s dugom tradicijom, a sama nominacija potvrda je da je publika prepoznala moj rad i emociju koju pokušavam prenijeti kroz glazbu.

Koja vam je prva misao prošla glavom kada ste doznali da ste nominirani?

Prva reakcija bila mi je čista nevjerica i velika zahvalnost.

U istoj kategoriji nominirani su i glazbenik Lima Len, glumac Lav Novosel i glumice Luna Pilić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić. Kako gledate na konkurenciju i koga smatrate najvećim rivalom?

Gledam na to kao na lijepo društvo mladih ljudi koji svatko na svoj način gradi put. Svi su tu s razlogom i mislim da u ovakvim kategorijama zapravo nema pravih rivala – svatko ima svoju publiku i svoju priču, i to ovu kategoriju čini posebnom.

Prošla godina za vas je bila puna preokreta. Sjećate li se kakvi ste bili početkom 2025.? Kakve ste planove i želje tada imali?

Naravno. Imao sam snove, ali nisam mogao ni zamisliti da će se sve ovako brzo i snažno dogoditi. Početkom godine želja mi je bila samo raditi, biti iskren u glazbi i vidjeti kamo će me to odvesti.

Kada pogledate u prošlost sa spoznajom kakav ste "bum" napravili, biste li sada sami krenuli objavljivati sve te obrade na mrežama?

Definitivno – da. U tom trenutku nisam razmišljao strateški, već sam samo pjevao ono što volim. Danas znam da se iskrenost uvijek najdalje čuje.

Nakon svega toga objavili ste i svoju prvu pjesmu "Polje ruža". Jeste li zadovoljni svim komentarima i reakcijama publike?

Jako. Publika je pjesmu prihvatila srcem i to mi je najvažnije. Posebno me razveselila i prva nagrada Cesarica za prosinac. Komentari su mi pokazali da ljudi razumiju emociju i priču koju sam htio ispričati.

Osim toga, tu su i koncerti u Areni koji su rasprodani. Znamo da je do koncerta još skoro pola godine, no imate li neki plan? Što će u Areni Zagreb biti drukčije nego do sada?

Radimo koncert koji će biti više od samog nastupa, glazbeno, vizualno i emotivno. Bit će drukčije, veće i osobnije. Želim da ljudi iz Arene izađu s osjećajem da su bili dio nečega posebnog.

I naravno, jeste li uzbuđeni? Možete li uopće povjerovati da ćete nastupiti u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, i to čak dva puta?

Jesam, i to jako. Katkada se još uvijek uhvatim da si kažem: "Pa ti ćeš stvarno stati na tu pozornicu." Velika je to čast i golema odgovornost.

Što planirate dalje? Odnosno kada publika može očekivati vašu novu pjesmu? Imate li već neku ideju o tome o čemu će govoriti?

Radimo u studiju na novim pjesmama, a već za koji dan izlazi novi singl "Ja volim", koji je napisala Laura Sučec Magdić.

Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?

Koncertna turneja "Ja za čuda letim" počinje u Splitu, 14. veljače u dvorani Gripe. Čekaju nas predivni koncerti i nova glazba. Želim nastaviti rasti, ali ostati svoj i ne izgubiti ono zbog čega je sve krenulo.

Ako osvojite statuu Večernjakove ruže, kamo ćete je smjestiti? Hoćete li je nekome posvetiti?

Posvetio bih je svima koji su vjerovali u mene dok je sve još bilo tiho – obitelji, timu i publici.

U čijem ćete društvu doći na svečanu dodjelu Večernjakove ruže u zagrebački HNK 20. ožujka?

Doći ću s ljudima koji su mi najbliži i koji su uz mene od prvog dana.