Ana Marija Veselčić: 'Divno mi je biti prepoznata i cijenjena jer jako vjerujem u rad'

Glumicu Anu Mariju Veselčić (31) posljednjih mjeseci gledamo kao Katarinu Runje u seriji "Divlje pčele" koja se prikazuje na RTL-u. Ovaj nesvakidašnji lik privukao je mnoge pred ekrane, a život i događanja u 50-ima postali su tema brojnih razgovora. Velike zasluge za to pripadaju glumačkoj ekipi serije, pa tako i Ani Mariji, koja je glavnu ulogu utjelovila iznimno uvjerljivo. Raskoš svoga glumačkog talenta pokazala je i u filmu "Bog neće pomoći", a upravo su ti projekti razlog zašto je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine. S Anom Marijom razgovarali smo o ulozi i njezinu pogledu na lik Katarine, a otkrila nam je i kome bi nagradu posvetila ako je osvoji.
Koja vam je bila prva misao kad ste doznali za nominaciju?
"Ajme, super!" bila je prva misao. Predivno mi je to. Pomislila sam i kako sam kao mala gledala dodjelu Večernjakove ruže i sve te poznate ljude koji su tada bili nominirani, a sada sam ja jedna od njih. Prošlo mi je i kroz glavu što ću obući za dodjelu... Kada s odmakom razmišljam, ovo mi je prvi televizijski projekt i jako mi se sviđa, kao i kolege sa seta. Posao je naporan, ali ga volim, volim biti umorna od njega, a sada sam za tu ulogu i nominirana. To mi dođe kao šlag na tortu. Veselim se lijepo se obući, družiti i biti dio svega toga i zahvalna sam na tome.
Prošla godina bila je za vas vrlo uspješna. Koliko vam znači ovakvo priznanje u ovoj fazi karijere?
Iza mene je zaista velika godina. Ovim se poslom bavim deset godina i nekako se polako krećem. Divno mi je biti prepoznata i cijenjena jer jako vjerujem u rad, koliko god to zvučalo staromodno. Volim raditi, predana sam i volim tražiti nove zadatke. Dosad sam imala sreće raditi u kazalištu, nešto malo na filmu, a onda se u zadnje vrijeme sve nekako posložilo, kao da sam dugo gurala klupko uzbrdo, a ove se godine ono konačno skotrljalo dolje. Dogodili su se serija, film i priznanja. Sve se poklopilo. Trudim se razmišljati tako da je sve ovo došlo i da će proći te da će doći novi izazovi, ali isto tako nastojim uživati u svemu što se događa. Drago mi je i zato što sam još uvijek mlada, ali se ne smatram ni premladom. Do sada sam već puno naučila, spoznala sebe. Čini mi se da su sve stvari došle u pravom trenutku. Imam uz sebe divne ljude, obitelj i prijatelje te osjećaj uporišta, pa vjerujem da mogu prihvatiti što god mi se nađe na putu.
Kako biste opisali lik Katarine?
Kate je jaka žena, s prilično otvorenim svjetonazorima za to vrijeme. Lijepo je napisana jer je ne muče samo pitanja udaje nego i mnoge druge životne teme, što je rijetkost za ženske likove tog razdoblja. Od mene se razlikuje po tome što nije imala priliku razviti svoje potencijale, a možda ih ni sama nije svjesna. Razlikujemo se i po nekim životnim izborima; ja možda ne bih napravila iste pogreške. No lijepo je vidjeti da je Katarina prikazana kao stvarna osoba, kao i većina likova u seriji: nitko nije ni potpuno dobar ni potpuno loš.
Je li vas Katarina na neki način promijenila, kao glumicu ili kao osobu?
Starije kolegice rekle su mi da ću nakon ovog projekta raditi puno brže i sigurnije, da će mi proces kraće trajati. To su sve zanatske stvari: brže učim tekst, lakše donosim odluke. U ova četiri mjeseca sigurno sam profesionalno sazrela, a čini mi se da ću na kraju projekta biti kao traktor – moći ću sve što poželim. Privatno, snimanja su u Zagrebu, a prije sam živjela u Splitu, pa sam se zbog uloge morala preseliti. Bila sam spremna na tu promjenu i veselila sam joj se. Upoznala sam divne ljude i vrlo brzo stvorila se kemija među kolegama. Postali smo jako bliski, što se zaista rijetko događa.
I "Divlje pčele" i "Bog neće pomoći" smješteni su u prošlost. Priželjkujete li još takvih uloga ili bi sada radije neku suvremeniju?
Krajem siječnja trebao bi izaći film "Koke" u režiji Igora Jelinovića, u produkciji Eclectice, u kojem glumim moderniju, suvremenu ulogu. Veselim se vidjeti sebe u tom kontekstu. Slučajno se dogodilo da su u istoj godini dvije velike uloge smještene u prošlost, a budućnosti se veselim kakva god ona bila.
Uz ove projekte, tu su i kazališne predstave. Na čemu trenutačno radite?
Trenutačno nemam vremena za nove kazališne projekte, što mi je malo tužno. Ipak, izvodim predstave koje su nastale prije, poput "Crvene vode" u režiji Ivice Buljana i "Ljeta s Marijom" u režiji Marine Pejnović.
Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?
Želim biti mirna i sretna. Želim lijepo jesti i otputovati nekamo gdje nikad nisam bila, otići na neko veliko putovanje na odredište s lijepom arhitekturom i dobrim second-hand dućanima. Možda negdje u Aziju.
Ako osvojite Večernjakovu ružu, kamo ćete je smjestiti i kome ćete je posvetiti?
Smjestila bih je na policu za knjige, gdje su i moje druge nagrade, a posvetila bih je mami.
U čijem ćete društvu doći na svečanu dodjelu 20. ožujka u HNK?
Doći ću svakako, a s kime, još ne znam.