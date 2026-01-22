Ana Marija Veselčić: 'Divno mi je biti prepoznata i cijenjena jer jako vjerujem u rad'

Glumicu Anu Mariju Veselčić (31) posljednjih mjeseci gledamo kao Katarinu Runje u seriji "Divlje pčele" koja se prikazuje na RTL-u. Ovaj nesvakidašnji lik privukao je mnoge pred ekrane, a život i događanja u 50-ima postali su tema brojnih razgovora. Velike zasluge za to pripadaju glumačkoj ekipi serije, pa tako i Ani Mariji, koja je glavnu ulogu utjelovila iznimno uvjerljivo. Raskoš svoga glumačkog talenta pokazala je i u filmu "Bog neće pomoći", a upravo su ti projekti razlog zašto je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine. S Anom Marijom razgovarali smo o ulozi i njezinu pogledu na lik Katarine, a otkrila nam je i kome bi nagradu posvetila ako je osvoji.

Koja vam je bila prva misao kad ste doznali za nominaciju?

"Ajme, super!" bila je prva misao. Predivno mi je to. Pomislila sam i kako sam kao mala gledala dodjelu Večernjakove ruže i sve te poznate ljude koji su tada bili nominirani, a sada sam ja jedna od njih. Prošlo mi je i kroz glavu što ću obući za dodjelu... Kada s odmakom razmišljam, ovo mi je prvi televizijski projekt i jako mi se sviđa, kao i kolege sa seta. Posao je naporan, ali ga volim, volim biti umorna od njega, a sada sam za tu ulogu i nominirana. To mi dođe kao šlag na tortu. Veselim se lijepo se obući, družiti i biti dio svega toga i zahvalna sam na tome.

Prošla godina bila je za vas vrlo uspješna. Koliko vam znači ovakvo priznanje u ovoj fazi karijere?

Iza mene je zaista velika godina. Ovim se poslom bavim deset godina i nekako se polako krećem. Divno mi je biti prepoznata i cijenjena jer jako vjerujem u rad, koliko god to zvučalo staromodno. Volim raditi, predana sam i volim tražiti nove zadatke. Dosad sam imala sreće raditi u kazalištu, nešto malo na filmu, a onda se u zadnje vrijeme sve nekako posložilo, kao da sam dugo gurala klupko uzbrdo, a ove se godine ono konačno skotrljalo dolje. Dogodili su se serija, film i priznanja. Sve se poklopilo. Trudim se razmišljati tako da je sve ovo došlo i da će proći te da će doći novi izazovi, ali isto tako nastojim uživati u svemu što se događa. Drago mi je i zato što sam još uvijek mlada, ali se ne smatram ni premladom. Do sada sam već puno naučila, spoznala sebe. Čini mi se da su sve stvari došle u pravom trenutku. Imam uz sebe divne ljude, obitelj i prijatelje te osjećaj uporišta, pa vjerujem da mogu prihvatiti što god mi se nađe na putu.

Foto: Obojana produkcija

Kako biste opisali lik Katarine?

Kate je jaka žena, s prilično otvorenim svjetonazorima za to vrijeme. Lijepo je napisana jer je ne muče samo pitanja udaje nego i mnoge druge životne teme, što je rijetkost za ženske likove tog razdoblja. Od mene se razlikuje po tome što nije imala priliku razviti svoje potencijale, a možda ih ni sama nije svjesna. Razlikujemo se i po nekim životnim izborima; ja možda ne bih napravila iste pogreške. No lijepo je vidjeti da je Katarina prikazana kao stvarna osoba, kao i većina likova u seriji: nitko nije ni potpuno dobar ni potpuno loš.

Foto: RTL

Je li vas Katarina na neki način promijenila, kao glumicu ili kao osobu?

Starije kolegice rekle su mi da ću nakon ovog projekta raditi puno brže i sigurnije, da će mi proces kraće trajati. To su sve zanatske stvari: brže učim tekst, lakše donosim odluke. U ova četiri mjeseca sigurno sam profesionalno sazrela, a čini mi se da ću na kraju projekta biti kao traktor – moći ću sve što poželim. Privatno, snimanja su u Zagrebu, a prije sam živjela u Splitu, pa sam se zbog uloge morala preseliti. Bila sam spremna na tu promjenu i veselila sam joj se. Upoznala sam divne ljude i vrlo brzo stvorila se kemija među kolegama. Postali smo jako bliski, što se zaista rijetko događa.

I "Divlje pčele" i "Bog neće pomoći" smješteni su u prošlost. Priželjkujete li još takvih uloga ili bi sada radije neku suvremeniju?

Krajem siječnja trebao bi izaći film "Koke" u režiji Igora Jelinovića, u produkciji Eclectice, u kojem glumim moderniju, suvremenu ulogu. Veselim se vidjeti sebe u tom kontekstu. Slučajno se dogodilo da su u istoj godini dvije velike uloge smještene u prošlost, a budućnosti se veselim kakva god ona bila.

Uz ove projekte, tu su i kazališne predstave. Na čemu trenutačno radite?

Trenutačno nemam vremena za nove kazališne projekte, što mi je malo tužno. Ipak, izvodim predstave koje su nastale prije, poput "Crvene vode" u režiji Ivice Buljana i "Ljeta s Marijom" u režiji Marine Pejnović.

Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?

Želim biti mirna i sretna. Želim lijepo jesti i otputovati nekamo gdje nikad nisam bila, otići na neko veliko putovanje na odredište s lijepom arhitekturom i dobrim second-hand dućanima. Možda negdje u Aziju.

Ako osvojite Večernjakovu ružu, kamo ćete je smjestiti i kome ćete je posvetiti?

Smjestila bih je na policu za knjige, gdje su i moje druge nagrade, a posvetila bih je mami.

U čijem ćete društvu doći na svečanu dodjelu 20. ožujka u HNK?

Doći ću svakako, a s kime, još ne znam.