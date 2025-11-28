Luksuzne namirnice ne odišu uvijek luksuzom! Od ove natjecateljice jastog došao s neočekivanim dodatkom

Tri mentora predstavila su namirnice koje su obilježile ovaj izazov. Chef Mario otkrio je steak japanske govedine – wagyu. Chef Goran predstavio je meso od iberijske svinje, a chef Stjepan otkrio je ispod svog zvona jastoga, dodatno naglasivši luksuznu temu zadatka. Reakcije sudionika bile su snažne i vrlo različite. Renata je odmah izrekla svoju bojazan: „Nikako ne bih htjela dobiti jastoga, iako imam osjećaj da bi ga mogla dobiti, jer mi je on bez veze.“ Otto je, s druge strane, situaciju prihvatio smireno, zaključivši: „Dobro mi je ovo, treba biti malo kreativan“.

Sudionici su zatim otišli u dućan po dodatne sastojke, uz uvjet da glavna namirnica ostane zvijezda tanjura. Mark je pokazao nesigurnost dok je birao namirnice, pa je uzdahnuo: „Nemam nikakve inspiracije i nikakve motivacije“, stavljajući pritom ananas u svoju košaricu. Za pripremu jela imali su 45 minuta, ali prvih deset nisu znali s kojom će glavnom namirnicom raditi, svi osim Barbare. Kada se otkrilo da će ona kuhati s jastogom, pokazalo se da neiskustvo može brzo stvoriti napetost. Njezin pokušaj rezanja jastoga bio je nepravilan, pa je Stjepan odlučio intervenirati te je demonstrirao osnovne korake obrade.

Nakon deset minuta ostali su saznali koje su namirnice dobili. Uz Barbaru, jastoga su dobili i Endrina te Otto. Endrina je pritom samouvjereno komentirala: „Ovo treba biti najbolji tanjur“, a dok je rezala jastoga, ukazalo joj se i neočekivano iznenađenje: „Moj se pokakao“. Wagyu su dobili Mark, Selma i Antonija, dok su iberijsku svinjetinu pripremali Kruno, Egon i Renata. Selma je, radeći s wagyu steakom prvi put, opisala svoj doživljaj riječima: „Bilo je neobično kuhati. Prvi put imala sam tremu, kao u školi, prva recitacija. Prvi put sam radila s ovim stakeom, znam koliko je posebna i time je i odgovornost bila veća“.

Sada je vrijeme da žiri kuša njihova jela i odluči tko je od kandidata podbacio i tko će morati u stres test s Juricom i Damjanom, a odgovore na ta pitanja doznat ćemo u idućoj epizodi MasterChefa!