Thompsonova nećakinja u plavom badiću zapalila mreže: Lejdi i Ivan Jarnec uživaju na egzotičnoj lokaciji

Dok se većina nas u Hrvatskoj polako priprema za zimske minuse i vadi tople kapute iz ormara, jedan poznati domaći par odlučio je prkositi hladnoći na najbolji mogući način. Lejdi Perković Jarnec, poznata vizažistica i nećakinja legendarnog pjevača Marka Perkovića Thompsona, te njezin suprug, proslavljeni plesač Ivan Jarnec, trenutno uživaju u prvim tjednima bračnog života na lokaciji koja oduzima dah.

Nakon spektakularnog vjenčanja koje je u rujnu ove godine okupilo kremu društvenog života i o kojem se tjednima pričalo, novopečeni mladenci otputovali su na zasluženi medeni mjesec. Destinacija? Egzotični Karibi! Par se javio s Arube, otoka poznatog po tirkiznom moru i bijelom pijesku, a fotografije koje je Lejdi podijelila na svom Instagram profilu odmah su izazvale lavinu reakcija.

Lejdi Perković Jarnec svojim je pratiteljima odlučila uljepšati tmurne jesenske dane serijom fotografija koje vrište luksuzom, opuštanjem i čistom srećom. U opisu objave kratko je i jasno poručila: "Aruba - One Happy Island", uz emotikon sunca koji savršeno opisuje atmosferu u kojoj par trenutno uživa. Lokacija Oranjestad, glavni grad Arube, poslužila je kao savršena kulisa za njihove romantične trenutke.

Na prvoj fotografiji koja je privukla najviše pažnje, lijepa Lejdi pozira u izazovnom plavom bikiniju koji savršeno ističe njezinu preplanulu put i vitku liniju. Ležeći u plićaku na bijelom pijesku, dok je zapljuskuju kristalno čisti valovi Karipskog mora, Lejdi izgleda poput pravog modela. Njezin odabir kupaćeg kostima u kraljevsko plavoj boji, s bijelim obrubima, sjajno se uklopio u paletu boja koja dominira ovim tropskim rajem. Opuštena poza, zatvorene oči i lice okrenuto prema suncu govore više od tisuću riječi – ovo je definicija čistog hedonizma.

No, nije samo Lejdi ta koja mami uzdahe. Njezin suprug Ivan Jarnec, kojeg je hrvatska publika zavoljela kroz hit show "Ples sa zvijezdama", također je pokazao zavidnu formu. Na jednoj od fotografija vidimo Ivana kako izlazi iz tirkiznog mora, noseći tamne kupaće gaćice i sunčane naočale, dok u ruci drži osvježenje.



Osim atraktivnih fotografija tijela, par je pokazao i svoju romantičnu stranu koja je raznježila njihove brojne pratitelje. Na jednoj od slika vidimo natpis "Jarneci" ispisan velikim slovima u pijesku, uz dodatak velikog srca. Ovaj jednostavan, ali efektan gest simbolizira njihovo zajedništvo i ponos na novo, zajedničko prezime koje su službeno proslavili prije samo dva mjeseca.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Par nije propustio zabilježiti ni ljepote samog otoka. Fotografije visokih palmi koje se njišu na vjetru, šarene arhitekture Oranjestada i lokalnih uličnih umjetnosti daju nam uvid u to kako Jarneci provode svoje dane. S obzirom na to da je Lejdi u svojoj biografiji istaknula želju za studiranjem slikarstva, ne čudi što joj je za oko zapela živopisna ulična umjetnost i murali koji krase zidove ovog karipskog grada. Umjetnička duša u njoj sigurno je pronašla inspiraciju u bojama i motivima Arube.

Ovaj medeni mjesec kruna je njihove ljubavi koja se razvijala pred očima javnosti. Podsjetimo, njihova priča dobila je filmski zaplet još 2023. godine. Ivan Jarnec tada je učinio nešto što se rijetki usude – zaprosio je Lejdi tijekom prijenosa uživo u showu "Ples sa zvijezdama", gdje je sudjelovao kao mentor. Taj trenutak, prepun emocija i iznenađenja, odmah je postao viralan, a Lejdi je, naravno, rekla "da". Bio je to potez koji je pokazao Ivanov karakter i koliko mu je stalo da cijelom svijetu pokaže svoju ljubav. Dvije godine kasnije, u rujnu 2025., par je svoju vezu okrunio brakom.