FOTO Prezgodna američka veleposlanica u Hrvatskoj pokazala kako igra ragbi! Skakala i zabijala loptu

27.11.2025.
u 17:06

Nicole se na Instagramu pohvalila kako slavi Dan zahvalnosti u Zagrebu, a sve je iznenadila kada je uzela ragbi loptu u ruke i zaigrala.

Nicole McGraw, američka veleposlanica u Hrvatskoj, oglasila se na Instagramu povodom Dana zahvalnosti, uz veseli videozapis koji otkriva njezinu ljubav prema sportu, posebice ragbiju. Objavu je podijelila s pratiteljima, a tom prigodom proslavila je ovaj američki praznik, koji je i službeno obilježen u Američkoj ambasadi u Hrvatskoj. "Danas, dok se okupljamo kako bismo proslavili Dan zahvalnosti, ispunjena sam dubokom zahvalnošću. Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj velika je čast, i iznimno sam zahvalna na povjerenju koje su mi ukazali predsjednik Trump i tajnik Rubio", napisala je McGraw u objavi. Kako je veleposlanica proslavila Dan zahvalnosti sa svojim suradnicima, možete pogledati u priloženom videozapisu ispod.

Prema podacima State Departmenta, McGraw, rođena je na Floridi i katolkinja je, opisuje se kao dinamična poduzetnica, filantropkinja i liderica u međunarodnoj suradnji na polju umjetnosti, tehnologije i poslovanja. Bila je na čelu međunarodno priznate umjetničke galerije i jedna od prvih galeristica koja je izlagala kubansku umjetnost. To iskustvo potaknulo ju je na duboku strast prema premošćivanju kulturnih razlika putem kreativnih inicijativa. Kao povjesničarka umjetnosti, McGraw je potom postala direktorica tvrtke NFT Group, gdje je predvodila integraciju digitalne umjetnosti i blockchain tehnologije. Osim toga, osnovala je neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities, koja je revitalizirala urbane prostore kroz umjetnost.

"S jedinstvenom sposobnošću spajanja tehnologije, kulturne razmjene i poduzetništva, McGraw je u izvanrednoj poziciji da promiče američke interese i diplomaciju kao veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj", ističe State Department. Na saslušanju pred Odborom za vanjske odnose američkog Senata u travnju, McGraw je naglasila četiri ključna prioriteta tijekom svog mandata u Hrvatskoj: gospodarsku i kulturnu diplomaciju, sigurnosnu suradnju, promicanje američke izvrsnosti te zaštitu američkih državljana u inozemstvu.
