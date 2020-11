Karmela objavila privatnu fotografiju, javio joj se i bivši partner

Karmela Vukov Colić godinama je bila jedno od omiljenih lica na HRT-u, a trenutačno je gledamo na Laudato TV, gdje vodi emisiju "Recepti svete Hildegarde". Voditeljica je aktivna i na društvenim mrežama, gdje često objavljuje fotografije iz privatnog života.

Na Facebooku je tako objavila fotografiju iz djetinjstva. Mala Karmela pozirala je na triciklu, a pokraj fotografije napisala je "Da se ne lažemo: ja sam oduvijek bila opaka cura!".

Foto: Facebook

Uslijedili su brojni komentari podrške, a među njima i onaj Karmelinog bivšeg partnera i oca njezine kćeri Ree, Igora Vrandečića, koji joj jeporučio kako je 'Rea ista ona'.

- Vele neki da je na tatu..., odgovorila mu je Karmela, a on joj je vratio emotikonom ruže te tako svima pokazao da su u odlčnim odnosima.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Karmela Vukov-Colić nedavno je vodila otvaranje Vukovarskog vodotornja, a na Facebooku je kritizirala HRT jer nisu prenosili svečanost.

- Polako se sliježu dojmovi nakon svečanog otvaranja vukovarskog vodotornja. Iznimno sam počašćena i sretna jer sam bila dijelom ove svečanosti, Odmjerene, uzvišene, ponosne, onakve kakve bi svečanosti i trebale biti. Onih sam nesretnih godina puno vremena provela u Slavoniji i svaka me vukovarska rana istinski boli. Pogledom i večeras pratim taj uspon koji su dvojica hrabrih Vukovaraca svake noći prolazila kako bi jutrom sugrađani vidjeli hrvatski stijeg na vrhu vodotornja. Stijeg nade. Večerašnje podizanje zastave koju iz ruku Ivičine majke uzima i podiže Hrvojev sin stojeći na otiscima očevih stopa, tjera mi suze na oči. One iz tuge i one iz ponosa istovremeno... Uz njih i ushićenje: na otvorenju vodotornja, zahvaljujući brojnim hrvatskim televizijama (nažalost, sramotno, ne i državnoj), bila je cijela Hrvatska. Vukovar to svakako zaslužuje, napisala je Vukov-Colić. S HRT-a su odgovorili kako su bili u nemogućnosti da prenose ovu svečanost zbog epidemiološke situacije, te su istaknuli kako su joj dali punu pozornost.