Hrvat Ante prevario bivšu ženu legendarnog nogometaša, zbog svega morao promijeniti ime: 'Skoro je eksplodirala'

Hrvatski glumac koji živi i radi u Münchenu Ante Brekalo nedavno je gostovao u popularnoj njemačkoj emisiji Verstehen Sie Spaß?, gdje se našalio s atraktivnom njemačkom voditeljicom i modnom dizajnericom Sylvie Meis. "Verstehen Sie Spaß?" (Razumijete li zabavu) je kultni njemački zabavni show koji se emitira od 1980. godine na njemačkom ARD programu, a skrivena kamera snima slavne i poznate osobe kako bi se s njima našalili i tako gledateljima prenijeli komičnu situaciju u kojoj su se našli te njihove reakcije. Vodi ga poznata njemačka voditeljica Barbara Schöneberger.

Glumac Ante Brekalo je scene koje su se nedavno prikazale u showu, koji se na ARD-u emitirao 20. travnja, snimio u hotelu Louis C. Jacob u Hamburgu, a na udaru skrivene kamere našla se Sylvie Meis, TV voditeljica, modna dizajnerica, model i bivša supruga nekadašnjeg legendarnog nizozemskog nogometaša Rafaela van der Vaarta.

Sylvie Meis je stigla u hotel jer joj je menadžerica, koja je bila u dogovoru s timom koji je snimao scene za show "Verstehen Sie Spaß?", kazala da ima dogovoreno snimanje u reklamne svrhe za hotel “Louis C.Jacob”. – Čim je stigla u hotel, otišla je na šminkanje koje je bilo grozno, na fotografijama koje je snimala je ispala grozno, a šef marketinga, koji je također bio glumac, joj je kazao kako je čeka iznenađenje – otkriva Ante Brekalo.

Sylvie tad još nije znala da je to iznenađenje jedan muški model koji će je šokirati svojim postupcima. Bio je to Ante Brekalo, odnosno za potrebe snimanja "Ante Brechtl". – Nekoliko dana prije snimanja morao sam promijeniti svoje ime na svom Instagram profilu, izbrisati stare fotografije, i objaviti nove slike pod imenom Ante Brechtl i gdje se vidi da sam model koji nosi čudne naočale i ima čudnu frizuru – smije se Ante.

To je i učinio, a potom ušao u hotel i šokiranoj Sylvie se predstavio onako kako su producenti showa tražili. – Sylvie je odmah kazala kako nije znala za još jednog modela, ali menadžerica joj je rekla da se sad nema što učiniti osim odraditi posao. Nakon nekoliko zajedničkih fotografija, zamolio sam je za selfie i rekao kako imam još jedan posao za obaviti pa ću se vratiti za pola sata. Bila je šokirana i ljuta, pogotovo kad sam joj na njezino pitanje "A što ti imaš sad važnije raditi?" odgovorio: "Business as usual!"… – Sylvie nije mogla vjerovati da sam ju ostavio samu i skoro je "eksplodirala", jer je bila jako ljuta – smije se Ante.

U međuvremenu ga je ekipa showa "sakrila" u drugu prostoriju, a onda je on objavio selfie sa Sylvie na svom Instagram profilu, a njezina menadžerica na Sylvinom Instagramu na kojem ju prati više od 1.4 milijuna pratitelja. – Ispod fotografije sam objavio tekst: "Sreća ima jedno ime. Sylvie, moja žena iz snova. Lijepo što smo se našli. Napokon to mogu javno objaviti, cijeli svijet to treba doznati. Mi smo par. Da, Sylvie i ja se volimo. In Love – Sylvie i Ante." Fotografija je neko vrijeme bila online, a onda je šef marketinga (glumac) došao do Sylvie i rekao: "Ajme, toliko sam sretan što ste javno objavili."

Sylvie ga je pitala o čemu on to govori, a šef marketinga je kazao: "Pa vaša zajednička fotografija s vašim partnerom." Sylvie je šokirano pitala: "Koja fotografija?" Šef marketinga je rekao: "Pa na Instagramu." Sylvie i njena menadžerica su odmah pogledale na Instagram i Sylvie je bila u šoku. Nije znala što se događa. Šef marketinga joj je kazao kako je odmah zvao novinare koji će ubrzo doći jer je to odlična reklama za njegov hotel. Voditeljica je i dalje bila u šoku, prepričava Ante Brekalo događaje sa snimanja.

Potom je stigla novinarka i njezin snimatelj, a snimatelja je ponovno glumio Ante, ovaj put s plavom perikom i crvenom kapom. – Nije me prepoznala, bila je u šoku jer nije znala što se događa. Srećom je uskoro stigao šef marketinga i rekao Sylvie legendarnu rečenicu iz emisije "Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß". Sylvie je i dalje bila u šoku, pogotovo kad je shvatila da je njezin model ujedno i snimatelj, smije se Ante.

Kasnije je Sylvie objavila na svom Instagramu jednu drugu fotografiju s Antom, ispod fotografije je sve objasnila, te napisala kako ga je u prvom trenutku htjela istući. U međuvremenu su brojni njemački i nizozemski mediji objavili tekstove u kojima se pitaju "Tko je taj Ante?" i "Novi partner Sylvie Meis?".

Na prikazivanju emisije u Berlinu uz Sylvie je gost bio i Ante. Ni ovaj put Sylvie nije znala da će Ante doći u emisiju, ali kad su joj ga predstavili njegovim pravim imenom i prezimenom, razveselila se. – U studio sam stigao odjeven kao Ante Brechtl, ali Sylvie se ovaj put oduševila. Popričali smo i izgrlili se. Bilo je to jedno zanimljivo iskustvo – rekao je Ante Brekalo.

Inače, Ante Brekalo je rođen u Splitu, podrijetlom je iz Aržana u Imotskoj krajini, a živi i radi u Münchenu. U mladosti je želio postati uspješan nogometaš pa je kao junior igrao za "Spvgg Unterhaching" u Bundesligi. No, nakon ozljede je prestao igrati nogomet i upisao Akademiju glume u Münchenu. Godine 2014. je bio nominiran za bavarsku nagradu "Lore-Bronner-Preis". Njemačkoj publici je postao poznat kroz uloge u serijama i filmovima, između ostalog u "Der Alte", "Die Rosenheim-Cops", "Hubert ohne Staller" i u poznatom TV showu "Verstehen Sie Spaß?".

Najpoznatija uloga mu je bila 2021. godine u filmu "Die Rosenheim-Cops – Mörderische Gesellschaft", gdje je utjelovio privatnog učitelja joge Jeromea Perssona, a partnerica mu je bila poznata glumica Michaela May. Ostvario je uloge u kazalištima, reklamama, kratkometražnim filmovima. Godine 2022. je osvojio prestižnu iseljeničku nagradu Domovnicu od Večernjeg lista u kategoriji "Gluma".

