Osječanin Danijel otkrio koliko košta život u Njemačkoj, iznenadilo ga jedno pravilo: 'Imaš, nemaš, svejedno moraš platiti'

Danijel "Šemso" Grbić, Osječanin koji već devet godina živi u Njemačkoj, nedavno je pokrenuo YouTube kanal pod nazivom "Šemso u Njemačkoj", gdje sa svojim pratiteljima dijeli svoja iskustva života i rada u toj zemlji. U jednom od svojih videozapisa Danijel je otkrio detalje o troškovima života u Njemačkoj.

Šemso živi sa svojom obitelji u stanu od 88 kvadrata koji sadrži dnevnu sobu, kuhinju, dječju i spavaću sobu, kupaonicu, ostavu, podrum i balkon. Također, uz stan dolazi i parkirno mjesto, što smatra važnim jer je, kaže, pronalazak parkinga nakon posla prava teškoća, posebno prije vikenda.

"Sve ovisi na kojem ste katu, koliko ste udaljeni od centra, imate li balkon, koliko je zgrada stara, na kojoj se lokaciji nalazi. Sto stvari igra ulogu, pa tako nisu svugdje istre cijene. Stanarine su u pravilu više na jugu Njemačke jer su tamo i više plaće", objašnjava simpatični Osječanin, koji tvrdi da on stan i režije plaća 974 eura mjesečno, a kada se tome dodaju stavke kao što su internet, televizija, odvoz smeća, garaža i struja, dođe do cifre od 1211 eura.

"Glavna stavka je cijena najma stana, u koju su uključeni voda i grijanje, a koju plaćamo 974 eura mjesečno. Uz sve druge troškove, to znači da mjesečno samo za stanovanje plaćamo više od 1200 eura. Znam da je strašno puno. A gdje su ostali troškovi kao vrtić, hrana, sportske aktivnosti, liječničko osiguranje, osiguranje stana, osiguranje za auto", pita se Šemso.

Kada se usporede cijene stanovanja u Njemačkoj s prosječnim cijenama na Balkanu, jasno je, tvrdi Danijel, da su u Njemačkoj potrebna značajno veća financijska sredstva. U Njemačkoj postoje i pravila koja se razlikuju od onih u zemljama bivše Jugoslavije, što ljudima može biti izazovno u početku. "U Njemačkoj ste obvezni plaćati televizijsku pristojbu imali vi televizor ili ne, a plaća se otprilike 50 eura svaka tri mjeseca", navodi jedan primjer. "To je nekih 17 eura mjesečno. Plaćaju svi, jedino se ne plaća u slučaju ako živite s više ljudi u jednom stanu. Primjerice, živite u stanu s drugim radnicima, tada se plaća samo jedna pristojba, a ne plaćaju je svi", objašnjava.

Pod "troškove za stanovanje" Danijel je, osim samoga stana, režija i televizijsku pristojbu, uvrstio i odvoz smeća. To plaća 70 eura godišnje. "Ovdje je obavezno odlaganje smeća i o svemu se vodi računa. Ako to ne radite, a netko vas prijavi, kazne su prilično velike", upozorava, nakon čega je spomenuo i plaćanje kućnog interneta. "Mi plaćamo 39 eura neograničeni kućni internet", rekao je.

Danijel plaća i parkirno mjesto, i to 44 eura mjesečno. "Mislim da je od svih investicija garaža najisplativija stvar. Nije mi žao ni centa", kazao je, nakon čega je dodao i da podrum ne plaća dodatno. "To je uračunato u cijenu stanovanja." Međutim, dodatno plaća struju, i to visokih 130 eura. "Struja je ovdje za domaćinstvo jako skupa. Kada smo žena i ja živjeli sami, bila je 55 eura i nije bilo nikakvih ekstra nadoplata. Međutim, kako vam se povećava kvadratura stana i broj ljudi u njemu, povećavaju se i troškovi. S tim da je struja od ove godine jako poskupjela", dodaje.

