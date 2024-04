Komentari ne staju: Naš glumac koji je napustio grad i preselio se na selo snimljen kako kosi travu bez majice

Glumac Slavko Sobin, koji je zajedno s kolegicom Tihanom Lazović Trifunović osvojio Večernjakovu ružu u kategoriji glumačko ostvarenje godine, uživa u životu izvan gradske vreve. Odluku o preseljenju na selo donio je prije dvije godine, a sada je oduševio obožavatelje snimkom na kojoj se vidi kako kosi travu bez majice.

'Prva košnja 2024.', napisao je kratko, to je bilo dovoljno da mu se javi gomila pratiteljica u komentarima koje su mu dijelile komplimente.

''Uff-uff'', ''Top'', ''Najbolji video za teretane'', ''Je li samo meni video traje već skoro sat vremena?'', ''Wow'', pisale su mu.

Prije nekoliko dana Sobin je napisao napisao kako nije nimalo požalio zbog preseljenja na selo.

- Točno dvije godine od kad sam napustio grad. Najbolja i najkvalitetnija odluka u mom životu. I nije samo stvar u šumi i prirodi, nego i u ljudima koje sam tu upoznao. Baš ono, život. - napisao je Slavko i podijelio nekoliko fotografija na kojima je pokazao kako uživa u igri sa svojim psima u prirodi. Nedavno je u intervju za Dnevnik.hr pričao o tome koliko je sretan što živi izvan grada.

- Oduvijek sam htio živjeti van grada i napokon mi se ostvarila ta želja. Puno sam mirniji i puno se više družim zapravo, jer sada mi svako malo netko dođe pa roštiljamo, igramo društvene igre. Kao povratak u djetinjstvo. Nema više pitanja kamo ćemo izaći, hoće li biti gužva i slično - ispričao je glumac. Kada je tek počeo živjeti na selu objavio je i kako je uređivao vrt i zasadio sadnice.

- Kad dođeš tu, sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi tvojih prijatelja na čuvanje jer, eto, možeš, i tako...- rekao je Slavko tada za medije o životu na selu. U sadnji mu je na početku pomagala prijateljica Vesna jer se on u početku nije baš snalazio u tome.

- Ništa slađe nego pomoći Zemlji da nas hrani - napisao je Slavko tada uz fotografiju na društvenim mrežama, gdje se vidi kako kopa, a na pitanje pratitelja što je to posadio, otkrio je da se ispod zemlje kriju sadnice graška, mrkve, kapule, cvjetače, kelja, rotkvice, celera, krumpira, cikle, blitve, pa čak i jagoda.

- Ja sam privilegirano gradsko dijete koje nije ni dana nije kopalo ni radilo 'pravi posao' u životu. Čak mi je i Martina Tomčić dala jedan savjet o sadnji rajčica - priznao je i dodao da je tek sad, kad se i sam posvetio tome, doznao da se puno njegovih prijatelja i poznanika prikriveno bavi uzgojem povrća. Sadnjom se počeo baviti u vrijeme pandemije koronavirusa i izolacija ga je tada, priznao je, polagano dovodila do ludila i da je vjerojatno to razlog zašto je krenuo u sadnju – kako bih nešto stvarao, a uz to, želja mu je bila da može hraniti sam sebe kako uopće ne bi morao ići u trgovinu.

