Domaći glumac završio na infuziji, nosi Schanzov ovratnik: Bojana Gregorić Vejzović sve objavila

Glumica Bojana Gregorić Vejzović zabrinula je pratitelje na društvenoj mreži Instagram objavama koje se odnose na zdravstveno stanje njezina kolege glumca Amara Bukvića. Naime, Bojana je podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako je glumac završio na infuziji, a u sljedećoj ga se objavi može vidjeti pak kako hoda sa Schanzovim ovratnikom. Ni Bojana ni Amar nisu otkrili što se točno dogodilo, ali ipak je glumica naposljetku poručila kako nema razloga za veliku brigu.

- Naš Amar Bukvić danas dolazi zbog svoje, naše publike. Svi smo dobro, ne brinite. Igramo s veseljem, Amar je dobro, sve je okej - napisala je Gregorić Vejzović, a koja je odmah nakon toga objavila i video u kojem se Amara Bukvića može vidjeti u svečanom odijelu, ali ovog puta bez ovratnika i stalka za infuziju.

- Evo i dokazi. Amarče, go, go, go! Glumci su neustrašivi, eto - zaključila je simpatična glumica. Podsjetimo, nije tajna da Bukvić radi punom parom, a njega je pak domaća javnost zavoljela i najviše upoznala u seriji "Bibin svijet", a nakon toga uslijedile su i uloge u TV serijama "Najbolje godine", "Ponos Ratkajevih", "Zora dubrovačka", ali i mnoge druge.

Stalni je član glumačkog ansambla kazališta Gavella od 2011. godine. Dolazi iz glumačke obitelji, a sestra Aida Bukvić je redateljica i izvanredna profesorica na zagrebačkoj ADU. Od 2014. u braku je s PR stručnjakinjom Almom Vukičević Bukvić, a imaju dvoje djece.

