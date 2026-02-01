Oglasio se Thompson i čestitao rukometašima na bronci! Evo što im je poručio

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda 34:33 osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj. Našim reprezentativcima na bronci je čestitao i Marko Perković Thompson.

- Bravo vitezovi - Čestitamo - napisao je najpopularniji domaći glazbenik na svom službenom Facebook profilu. U komentarima na objavu zavladala je euforija, a mnogi su pjevača iz Čavoglava pozvali da se pridruži rukometašima na dočeku koji će se sutra održati u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića. Objavu možete pogledati u nastavku.

Podsjetimo, Thompson je ovog petka na dodjeli nagrada Cesarica osvojio sve četiri glavne nagrade: Cesaricu za Hit godine za pjesmu "Ravnoteža", Koncertni Bestseller za najveći broj prodanih ulaznica u 2025., Digitalni Bestseller za dominaciju na streaming servisima te nagradu za Hit autora. Glazbeniku je nagradu uručio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.