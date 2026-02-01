Oglasio se Thompson i čestitao rukometašima na bronci! Evo što im je poručio

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda 34:33 osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj. Našim reprezentativcima na bronci je čestitao i Marko Perković Thompson.
- Bravo vitezovi - Čestitamo - napisao je najpopularniji domaći glazbenik na svom službenom Facebook profilu. U komentarima na objavu zavladala je euforija, a mnogi su pjevača iz Čavoglava pozvali da se pridruži rukometašima na dočeku koji će se sutra održati u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića. Objavu možete pogledati u nastavku.
Podsjetimo, Thompson je ovog petka na dodjeli nagrada Cesarica osvojio sve četiri glavne nagrade: Cesaricu za Hit godine za pjesmu "Ravnoteža", Koncertni Bestseller za najveći broj prodanih ulaznica u 2025., Digitalni Bestseller za dominaciju na streaming servisima te nagradu za Hit autora. Glazbeniku je nagradu uručio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.FOTO Sigurdsson dobio predivnu posvetu iz Hrvatske uoči odlučujuće utakmice! Evo o čemu je riječ
