PLJUŠTE ČESTITKE

Oglasio se Thompson i čestitao rukometašima na bronci! Evo što im je poručio

VL
Autor
Vecernji.hr
01.02.2026.
u 17:27

Hrvatski rukometaši osvojili su još jednu medalju na velikim natjecanjima, a među brojnim čestitkama našla se i ona Marka Perkovića Thompsona

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda 34:33 osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj. Našim reprezentativcima na bronci je čestitao i Marko Perković Thompson.

- Bravo 🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷 vitezovi - Čestitamo 🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷 🇭🇷 - napisao je najpopularniji domaći glazbenik na svom službenom Facebook profilu. U komentarima na objavu zavladala je euforija, a mnogi su pjevača iz Čavoglava pozvali da se pridruži rukometašima na dočeku koji će se sutra održati u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića. Objavu možete pogledati u nastavku.

Podsjetimo, Thompson je ovog petka na dodjeli nagrada Cesarica osvojio sve četiri glavne nagrade: Cesaricu za Hit godine za pjesmu "Ravnoteža", Koncertni Bestseller za najveći broj prodanih ulaznica u 2025., Digitalni Bestseller za dominaciju na streaming servisima te nagradu za Hit autora. Glazbeniku je nagradu uručio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

FOTO Sigurdsson dobio predivnu posvetu iz Hrvatske uoči odlučujuće utakmice! Evo o čemu je riječ
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet showbiz

PO
Poganec
18:46 01.02.2026.

Evo i Ja se oglasujem sa cestitkom HR. Rukometasima, Motiv vas stavite kao i kog ovog…….

Avatar Antifašist
Antifašist
18:20 01.02.2026.

Javio se etno biznismen. I to je sve što će "otpjevati".

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
17:52 01.02.2026.

Kad smo već došli do toga da su se počeli zabranjivati izvođači na dočecima sportaša, možda je onda vrijeme da se počnu zabranjivati tamo neki prajdovi i recimo mahanje jugoslavenskim i palestinskim zastavama?

