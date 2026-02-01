Evo tko je doista najbogatija Hrvatica! Stvorila je carstvo, pokopala dva supruga, a jednom još uvijek ispunjava želju

Ime Zdenke Infeld (67) često se spominje uz titulu najbogatije Hrvatice, no njezina priča daleko je od bajke o nasljedstvu. Svoju inspirativnu priču podijelila je 2023. godine gostujući u HRT-ovoj emisiji "U svom filmu" kod Tončice Čeljuske. Zdenka je vlasnica bečke tvrtke "Thomastik-Infeld", svjetskog lidera u proizvodnji žica za gudačka glazbala međutim, u carstvo koje danas vodi ušla je u najtežem trenutku. Mnogi pogrešno vjeruju kako je bogatstvo stekla udajom za 16 godina starijeg austrijskog poduzetnika Petera Infelda, no istina je drukčija. Zdenka se za njega udala nakon što je on, zbog prevare suradnika, izgubio gotovo sve, a upravo je ona bila ta koja je 'posrnulog diva' podigla na noge. Život ovu Zagrepčanku nije mazio od početka. Njezina prva velika ljubav bio je elektrotehničar Moris Palislamović iz Banja Luke, s kojim je u četverogodišnjem braku dobila kćer Jasnu i sina Alena. Obiteljsku idilu prekinula je stravična tragedija. U teškoj prometnoj nesreći Moris je poginuo, a Zdenka je s tek 22 godine ostala udovica i samohrana majka. I sama je bila teško ozlijeđena te je provela šest mjeseci u bolnici no taj događaj, iako je ostavio dubok trag, nije je slomio.

Pere Eranović: Gubitak oca, hrvatskog branitelja, naučio me cijeniti žrtvu onih koji su svoje živote založili za našu slobodu

Baš naprotiv, suočena s gubitkom, Zdenka je pokazala nevjerojatnu snagu. Kako bi prehranila djecu, radila je više poslova, a sredinom 80-tih odvažila se i na poduzetnički korak te je u Zagrebu otvorila antikvarijat i minimarket. Petera Infelda upoznala je nedugo nakon što je ostala udovica. Godinama su bili prijatelji, da bi se iz prijateljstva rodila ljubav okrunjena brakom 2004. godine, nakon čega se preselila u Beč.

Upravo tada, Peter je bio žrtva prevare suradnika, što je obiteljsku tvrtku dovelo na rub propasti. Ne mireći se sa situacijom, Zdenka je 2005. pokrenula iscrpljujuću pravnu bitku i tužila odgovorne u Zklada Infeld. Sudski proces je dobila isto kad i austrijsko državljanstvo - tek 2013. godine. Peter je preminuo četiri godine ranije, 2009. a, nakon što je preuzela upravljanje, Zdenka je tvrtku digla iz pepela. Povećala je proizvodnju, investirala u modernizaciju te je 2016. kupila konkurentsku dansku tvrtku Jargar Strings. Danas "Thomastik-Infeld" zapošljava oko 230 ljudi i posluje diljem svijeta.

FOTO Evo čime se danas bavi Sanaderova supruga. Prezirala je ove ljude, a zbog jednog razloga nije ga posjećivala u zatvoru

Osim poslovnog carstva, Peter Infeld i njegova majka stvorili su i jednu od najznačajnijih privatnih zbirki umjetnina u Europi. Prvo djelo koje su kupili bilo je plato 'Malach' Ernsta Fuchsa, zatim su prvog Schielea kupili na rate. Danas njihova kolekcija broji više od 14 tisuća djela, među kojima su radovi velikana poput Picassa, Klimta, Dalija i Warhola, ali i više od 2000 slika hrvatske naive. Peterova posljednja želja nije bila da to blago ostane zaključano, već da bude dostupno javnosti, a Zdenka i danas s velikom posvećenošću ispunjava tu želju, organizirajući besplatne izložbe tri puta godišnje na njihovom imanju, čime njegovu ljubav prema umjetnosti i velikodušnost održava živom.