Dva olimpijska kotla bit će upaljena i ugašena istovremeno, jedan u Milanu, drugi u Cortini d'Ampezzo

Olimpijski kotao jedan je od najsnažnijih simbola Olimpijskih igara. Trenutak njegova paljenja uvijek označava početak nečega većeg od samog sporta, zajedništva, povezanosti i ideje da se svijet barem na kratko okuplja oko istih vrijednosti. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 tu su simboliku dodatno naglasile posebnim konceptom i autorima koji su kotao osmislili kao živu, pokretnu formu, a ne tek kao statičan objekt te prvi put u povijesti olimpijski kotao neće gorjeti samo na jednom mjestu.
Dva kotla bit će upaljena i ugašena istovremeno, jedan u Milanu, drugi u Cortini d'Ampezzo, a iza dizajna stoji trojac Marco Balich, Lida Castelli i Paolo Fantin. Glavni autor projekta je Marco Balich, umjetnik i kreativni direktor poznat po velikim ceremonijama diljem svijeta. Balich već godinama oblikuje olimpijske i druge međunarodne događaje tako da u središte stavlja emociju, a ne samo vizualni dojam. Na projektu je surađivao s Lidom Castelli, dizajnericom koja se bavi odnosom prostora, svjetla i pokreta, te s Paolom Fantinom, scenografom poznatim po radu u kazalištu i operi.
davor bruketa piše za večernji:
U Milanu, kotao je smješten ispod slavoluka Arco della Pace, monumentalnog znaka povijesti, mira i urbanog identiteta grada. U Cortini d'Ampezzo, stoji na trgu Piazza Dibona, u središtu alpske zajednice, okružen planinama koje su same po sebi prirodni simbol trajnosti i snage
