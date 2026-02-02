FOTO Šokirao sve u dvorani! Slavni glazbenik na dodjeli Grammyja nastupao samo u boksericama i čarapama

U nedjelju, 1. veljače, 31-godišnji pjevač izveo je pjesmu "Yukon" — koja je bila nominirana za najbolju R&B izvedbu — noseći samo ljubičaste satenske bokserice (koje su odgovarale njegovoj gitari) i crne čarape, pokazujući pritom trbušnjake i brojne tetovaže.
Justinov posljednji nastup na Grammyjima bio je 2022. godine. Ove godine nominiran je za ukupno četiri nagrade, uključujući album godine (SWAG), najbolji pop vokalni album (SWAG), najbolju pop solo izvedbu ("Daises") i najbolju R&B izvedbu ("Yukon").