FOTO Šokirao sve u dvorani! Slavni glazbenik na dodjeli Grammyja nastupao samo u boksericama i čarapama

Justin Bieber se razgolitio na dodjeli Grammyja 2026. godine.
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
U nedjelju, 1. veljače, 31-godišnji pjevač izveo je pjesmu "Yukon" — koja je bila nominirana za najbolju R&B izvedbu — noseći samo ljubičaste satenske bokserice (koje su odgovarale njegovoj gitari) i crne čarape, pokazujući pritom trbušnjake i brojne tetovaže.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Justinov posljednji nastup na Grammyjima bio je 2022. godine. Ove godine nominiran je za ukupno četiri nagrade, uključujući album godine (SWAG), najbolji pop vokalni album (SWAG), najbolju pop solo izvedbu ("Daises") i najbolju R&B izvedbu ("Yukon").
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Ranije te večeri, zvijezda albuma SWAG prošetala je crvenim tepihom u društvu supruge Hailey Bieber.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Par je nosio usklađene crne kombinacije, pri čemu je Justin odabrao predimenzionirano crno Balenciaga odijelo i crne cipele.
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Modne dodatke sveo je na minimum uz ogrlicu od 100 karata draguljarnice Lorraine Schwartz i svoj prepoznatljivi piercing u nosu.
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Hailey je pak nosila crnu prozirnu Alaïa haljinu bez naramenica. Njezina uska toaleta završavala je malim šlepom koji je +otkrivao njezine crne cipele.
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
