FOTO Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće'
Malo je sportaša koji su nakon izvanredne igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije u potpuno novoj ulozi, ali Igor Vori svakako spada među njih. Legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator, svojim analizama i duhovitim komentarima prati uspjehe hrvatskih "kauboja".
Kao dječak iz zagrebačkih Sesveta, prve sportske korake napravio je na nogometnim i teniskim terenima, a činilo se da će njegov životni put biti vezan uz te sportove. Međutim, 1996. godine, povijesna zlatna medalja hrvatskih rukometaša na Olimpijadi u Atlanti postala je presudna točka preokreta u njegovoj karijeri.
Posebno je 2013. godine s njemačkim klubom ostvario san svakog rukometaša – osvojio Ligu prvaka. Bio je pivot koji je svojim igračkim stilom bio ispred svog vremena, jednako dominantan u napadu i obrani, borac koji nikada nije odustajao.