FOTO Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće'

Malo je sportaša koji su nakon izvanredne igračke karijere uspjeli osvojiti srca nacije u potpuno novoj ulozi, ali Igor Vori svakako spada među njih. Legendarni pivot hrvatske rukometne reprezentacije, svjetski i olimpijski prvak, a danas omiljeni stručni komentator, svojim analizama i duhovitim komentarima prati uspjehe hrvatskih "kauboja".
Foto: Sanjin Strukic/24sata
Kao dječak iz zagrebačkih Sesveta, prve sportske korake napravio je na nogometnim i teniskim terenima, a činilo se da će njegov životni put biti vezan uz te sportove. Međutim, 1996. godine, povijesna zlatna medalja hrvatskih rukometaša na Olimpijadi u Atlanti postala je presudna točka preokreta u njegovoj karijeri.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
S visinom od 203 centimetra, koju, kako sam šali, smatra manom u avionima, a prednost na terenu, ubrzo se afirmirao kao nezaustavljiva sila na crti od šest metara.
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn
Njegova klupska karijera bila je putovanje kroz Europu: od matičnog RK Zagreba, u koji se vraćao četiri puta, do najvećih svjetskih klubova kao što su Barcelona, Paris Saint-Germain i HSV Hamburg.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Posebno je 2013. godine s njemačkim klubom ostvario san svakog rukometaša – osvojio Ligu prvaka. Bio je pivot koji je svojim igračkim stilom bio ispred svog vremena, jednako dominantan u napadu i obrani, borac koji nikada nije odustajao.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon završetka impresivne karijere, Vori je ostao blizak rukometu, ali je, izvan sportskih terena, njegova životna partnerica – supruga Olja – bila ključna podrška.
Foto: Sanjin Strukic/24sata
Njihova ljubavna priča počela je 2000. godine u zagrebačkom kafiću, kada je on bio dvadesetogodišnjak na početku svoje profesionalne karijere, a ona studentica koja je radila kao hostesa.
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Sedam godina kasnije, 2007. godine, vjenčali su se u tajnosti, a njihovu ljubav krase dvoje djece, sin Petar i kći Nika.
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Olja, Splićanka i magistra međunarodnih odnosa, bila je Igorova najveća podrška tijekom brojnih selidbi po Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj.
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Dok on priznaje da mu kulinarstvo nije jača strana, te da su mu kulinarski dometi ograničeni na kavu, čaj i jaja na sve načine, Olja je ta koja "drži četiri kuta kuće".
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Poznata po svom besprijekornom modnom stilu, redovito privlači poglede na zagrebačkoj "špici", a njezina elegancija čini je jednom od najbolje odjevenih Hrvatica.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: midzorsl
Foto: Matija Habljak
Foto: STR-3691/Pixsell
