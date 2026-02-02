J.R. August predstavlja novi videospot za pjesmu My Daisy

J.R. August, pravog imena Nikola Vranić, predstavio je novi videospot za pjesmu My Daisy, singl s njegovog najnovijeg albuma Deep Waters. Pjesma My Daisy dodatno otvara emotivnu i introspektivnu stranu albuma, a vizualni izraz spota još više naglašava dubinu i atmosferu ove pjesme. Spot nosi potpis kreativnog tima: režiju su potpisali Luka Smuk i J.R. August, direktor fotografije je Luka Smuk, a montažu i coloring, uz Luku Smuka, odradio je Mateo Tomislav Klarić. Za vizualne efekte odgovoran je Davor Habajec.

Uz novu video premijeru, J.R. August imat će koncertnu promociju albuma Deep Waters. Zagrebačka publika imat će priliku čuti nove i starije pjesme uživo na koncertu u Vintage Industrial Bar u četvrtak, 5. veljače.



"Deep Waters je trebao biti album koji će biti brzo snimljen i smiksan, ali me i ovaj put taj zahtjevan proces snimanja albuma naučio pameti i prizemljio. Svaki album je priča za sebe i ne smije se forsirati. Ja se jako trudim da svaki moj album bude vrijedan slušanja, ali i da se nadoveže na prethodnika. Ovaj je, kako mu i ime govori, dubok, ima širok spektar tema, ali na kraju dana je to uvijek univerzalna tema borbe dobra i zla. Što se vizuala tiče, nedavno sam kupio motor pa mi je bilo prirodno da sve bude povezano s mojim novim hobijem i predivnim Royal Enfield Interceptorom", rekao je J.R. August o albumu Deep Waters. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 15€, a na dan koncerta iznosit će 18€, dok je večer zamišljena kao intimna glazbena posveta novom materijalu i dugogodišnjoj karijeri autora. Spot za My Daisy i album Deep Waters dostupni su na svim digitalnim kanalima te potiče slušatelje na duboko, emotivno iskustvo koje se najbolje doživljava i uživo što će J.R. August moći potvrditi na promociji albuma u Vintage Industrial Baru.